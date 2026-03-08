Emmanuel Macron va efectua luni o vizită în Cipru pentru a transmite un mesaj de solidaritate și pentru a discuta măsurile de „consolidare a securității în estul Mediteranei”

Președintele francez Emmanuel Macron va vizita luni Ciprul, în contextul în care țările europene își intensifică sprijinul acordat acestui stat membru al Uniunii Europene, după ce luni o bază britanică de pe insulă a fost vizată de un atac cu drone, informează Deutsche Welle.

Vizita lui Macron are ca scop să demonstreze „solidaritatea” și să contribuie la „consolidarea securității în jurul Ciprului și în estul Mediteranei”, a declarat duminică președinția franceză.

Președintele francez se va întâlni cu omologul său cipriot Nikos Christodoulides și cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis în timpul vizitei sale.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat zilele trecute în fața parlamentului că Italia, Spania, Franța și Țările de Jos vor trimite nave militare pentru a proteja Cipru, arată France24.

Armata franceză a declarat, de asemenea, că va permite accesul avioanelor americane pe unele dintre bazele sale din Orientul Mijlociu pe durata conflictului, adăugând că acestea „contribuie la protejarea partenerilor noștri din Golf”.

De asemenea, potrivit Euronews, Franța va trimite, de asemenea, sisteme terestre suplimentare anti-drone și anti-rachetă.

Germania a răspuns, de asemenea, pozitiv la o solicitare de trimitere a unei nave de război, potrivit a trei oficiali care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu aveau permisiunea de a furniza detalii public.

Echipamentul va ajunge în Cipru cât mai curând posibil, au spus ei.

Luni, o bază a Forțelor Aeriene Regale Britanice de pe insulă a fost ținta unui atac cu o dronă fără pilot de fabricație iraniană, în cadrul războiului aerian al SUA și Israelului împotriva Teheranului.

Grecia a trimis deja în Cipru patru avioane de vânătoare F-16 și două dintre fregatele sale.

O dronă a lovit baza britanică RAF Akrotiri, puțin după miezul nopții de luni, provocând doar pagube materiale minore unui hangar pentru avioane.

Alte două drone au fost interceptate de avioane de luptă britanice în aceeași zi, după ce au fost lansate de la baza aeriană, au declarat oficialii.

Guvernul Ciprului a declarat că dronele au fost lansate din Liban, probabil de militanții Hezbollah.