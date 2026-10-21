Emmnuel Macron critică „comentariile inacceptabile și stupide ale multor lideri” după ce Trump a pus pe seama imigrației protestele din Franța

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri „comentariile inacceptabile și stupide ale multor lideri străini”, în urma protestelor de amploare care au zguduit mai multe orașe, informează Politico Europe.

„Unii au afirmat că am fost invadați de hoarde de migranți și islamiști, ceea ce este complet fals”, a declarat Macron reporterilor în timpul unei vizite în Qatar.

Comentariile sale au reprezentat o lovitură clară la adresa președintelui american Donald Trump, care a afirmat săptămâna aceasta că Franța „este cucerită, jefuită și arsă din temelii de migranți, jihadiști și comuniști”.

Sute de mii de protestatari din Franța au manifestat pașnic în weekend împotriva costului vieții și a condițiilor din școli. Pe de altă parte haosul — inclusiv incendierea clădirilor publice, jefuirea magazinelor și ciocnirile cu forțele de ordine — a stârnit o condamnare generalizată atât în Franța, cât și în străinătate, inclusiv în SUA, unde Trump folosește tulburările din Franța pentru a-și mobiliza alegătorii în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Macron a afirmat că Trump se numără „printre” liderii politici care își conduc campaniile „pe seama Franței”, adăugând: „în momente ca acestea se vede cine iubește Franța și cine nu”.

Liderii de dreapta din alte țări europene, precum Ungaria și Polonia, au încercat, la rândul lor, să atribuie tulburările din Franța imigrației, pentru a justifica politicile intransigente ale țărilor lor cu privire la această chestiune controversată. Prim-ministrul maghiar Peter Magyar a declarat pe X că haosul care a cuprins mai multe orașe franceze arată „clar tuturor de ce Ungaria pledează pentru cea mai strictă abordare posibilă a migrației”.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a răspuns oferindu-se să „ajute țările în cauză să înțeleagă situația, pentru a le împiedica să răspândească sau să transmită informații false”.