Energia eoliană reprezintă un pilon al securității noastre, în contextul în care Europa se confruntă cu o nouă criză a combustibililor fosili, subliniază comisarul european pentru energie 

Energia eoliană nu este doar o soluție pentru combaterea schimbărilor climatice, ci reprezintă un avantaj economic și un pilon al securității noastre, în contextul în care Europa se confruntă din nou cu o criză a combustibililor fosili, a subliniat comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Acesta a participat la WindEurope Annual Event 2026, găzduit de Madrid între 21-23 aprilie. Evenimentul aduce împreună peste 400 de speakeri care vor aborda toate aspectele legate de dezvoltarea energiei eoliene. Printre aceștia se numără Teresa Ribera, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, Sara Aagesen, ministrul spaniol al energiei, precum și alți 13 miniștri sau secretari de stat, alături de directori executivi de renume din industrie.

În paralel cu conferința, peste 620 de expozanți își vor prezenta companiile și produsele în cadrul evenimentului anual WindEurope 2026, un număr mai mare ca niciodată.

În discursul susținut, comisarul european pentru energie a reliefat riscul pe care dezinformarea îl are asupra tranziției energetice și a dat asigurări că instituția tratează cu foarte mare seriozitate această problemă.

„Nu putem permite ca dezinformarea să întârzie sau să zădărnicească extinderea energiei din surse regenerabile tocmai în momentul în care trebuie să o accelerăm pentru a reduce costurile pentru consumatori și pentru a ne consolida reziliența. Comisia tratează această problemă cu foarte mare seriozitate și depune eforturi active, inclusiv prin campanii de informare specifice, pentru a combate narațiunile false despre energia eoliană și energia curată. Europa are nevoie de o dezbatere publică bazată pe fapte, nu pe ficțiune”, a mai spus Dan Jørgensen.

Think tank-ul CASM Technology și WindEurope au analizat postările anti-energie eoliană de pe diferite platforme de socializare pentru a înțelege mai bine fenomenul dezinformării și al știrilor false cu privire la acest sector.

Raportul prezintă în detaliu narațiunile de dezinformare și informare eronată utilizate cel mai frecvent pentru a discredita energia eoliană.

Raportul atrage atenția că afirmațiile false privind energia eoliană au ieșit din camerele de rezonanță online și au intrat într-o dezbatere publică mai largă.

Documentul prezintă diverse studii de caz care ilustrează efectele de propagare ale afirmațiilor false de pe rețelele de socializare asupra impactului concret asupra proiectelor reale de energie eoliană.

Acestea variază de la întârzieri și anulări ale proiectelor până la atacuri violente asupra parcurilor eoliene.

Problema dezinformării cu privire la energia eoliană implică o miză foarte mare.

Potrivit WindEurope, eșecul Europei de a realiza sisteme energetice bazate pe surse regenerabile, în care energia eoliană să aibă o pondere ridicată, ar putea genera pierderi de până la 1,6 trilioane de euro până în 2050.

Organizația a solicitat deja liderilor europeni să ridice electrificarea la nivel de prioritate strategică.

În documentul intitulat „Apelul la Acțiune de la Madrid”, WindEurope prezintă 10 măsuri concrete și ușor de pus în practică distribuite pe trei teme majore – creșterea ofertei de energie electrică, corelarea ofertei la cerere, stimularea cererii – pentru a depăși criza actuală și pentru a restabili încrederea Europei în sectorul energetic.