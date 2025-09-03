ROMÂNIA
Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, afirmă Nicușor Dan la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă
Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, 3 septembrie, la ceremonia de lansare a lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, un proiect în valoare de 3 miliarde de euro.
Șeful statului a subliniat importanța energiei nucleare pentru securitatea energetică și economică a României, dar și pentru consolidarea parteneriatelor strategice ale țării.
„Energia nucleară este importantă. În momentul acesta, ea reprezintă 20% din necesarul de energie electrică al României. Este importantă pentru că este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul, special cu emisiile de carbon”, a declarat președintele.
Acesta a amintit tradiția României în domeniul cercetării nucleare și avantajul competitiv construit de generații de specialiști.
Nicușor Dan a reafirmat sprijinul său pentru toate proiectele nucleare aflate în derulare, inclusiv pentru finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor modulare mici de la Doicești. „Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, și atunci tehnologia și partenerii sunt niște parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, de Coreea, de Italia, de Statele Unite, state care gândesc ca noi în ceea ce privește ordinea internațională”, a precizat șeful statului.
În discursul său, președintele a legat dezvoltarea sectorului energetic de transformările viitoare ale economiei globale, marcate de rolul tot mai mare al inteligenței artificiale. „Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială, și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite. Și, din nou, cred că aici avem un avantaj competitiv”, a adăugat Nicușor Dan.
Șeful statului a încheiat prin a ura succes tuturor celor implicați în retehnologizarea Unității 1 și în proiectele nucleare care consolidează rolul României pe harta energetică și strategică a Europei.
Energia nucleară are o importanță strategică pentru România atât din perspectiva securității energetice, cât și a angajamentelor climatice europene. Prin parteneriatul strategic cu Statele Unite, România derulează proiecte majore de retehnologizare a Unității 1 și de construcție a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, dar și dezvoltarea reactoarelor modulare mici de la Doicești – o premieră în Europa.
În același timp, România, alături de Franța și alte națiuni, au militat pentru includerea energiei nucleare în taxonomia UE a permis accesul la finanțări europene ca „energie verde”, recunoscându-i rolul esențial în tranziția energetică și reducerea emisiilor de carbon.
Cel mai recent, România a pledat ca în acordul comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană cu privire la tarife să fie ocrotit comerțul liber al tehnologiilor necesare pentru energia nucleară.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, „dialog constructiv” cu misiunea FMI despre „viitorul economic” al țării: „O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu o delegație a Fondului Monetar Internațional, condusă de șeful misiunii FMI pe România, Joong Shik Kang, despre viitorul economic al României.
„Vizita misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre de a stabiliza și consolida finanțele publice. Am avut discuții substanțiale, în cadrul acestei vizite pe care Fondul o face periodic țărilor membre, axate pe evoluția economiei românești și pe pachetele de măsuri recente”, a detaliat Nazare.
Acesta a reliefat importanța momentului economic pe care îl traversează România care reclamă responsabilitate pentru a asigura o „economie sănătoasă și rezilientă în viitor”.
Potrivit ministrului, „misiunea FMI a recunoscut eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente”.
„Suntem pe o direcție semnificativ îmbunătățită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente. Reprezentanții FMI au salutat măsurile recente. Deşi acestea generează dezbateri intense, acționăm cu deplină convingere asupra necesității lor. Nu pentru că ne-o spune FMI sau alți parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment”, a continuat oficialul român.
Ministrul Finanțelor evidențiază că „o ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”.
„Vrem o economie sănătoasă și rezilientă, iar tot ceea ce facem în această perioadă reprezintă fundația pe care o reconstruim, șubrezită de deficitul nepermis de ridicat și de gestionarea deficitară a finanțelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis și azi reprezentanților FMI și pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar”, a conchis oficialul român.
Misiunea Fondului Monetar Internațional în țara noastră vine în contextul nevoilor de ajustare a deficitului bugetar excesiv.
Guvernul și-a angajat deja răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, care cuprinde doar cinci din cele șase proiecte de reforme. după ce primul pachet, ce prevede mai multe măsuri fiscal-bugetare, a intrat în vigoare de la 1 august.
Misiunea FMI se va derula până pe 12 septembrie, urmând ca Fondul Monetar Internațional să prezinte concluziile și recomandările sale.
Ea are loc înainte ca agenția de rating Moody’s să stabilească dacă menține România în zona economiilor recomandate pentru investiții.
La mijlocul lunii august, Fitch a păstrat ratingul României la „BBB minus”, dar a atras atenția asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice.
În iulie, și agenția de evaluate S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung și scurt la „BBB minus/ A-3”, dar a menținut perspectiva la una „negativă”.
ROMÂNIA
Tarifele netransparente și neaplicarea legislației întârzie avizele necesare în construcții. Ce recomandări face Consiliul Concurenței
Consiliul Concurenței recomandă introducerea unor reguli clare și transparente pentru stabilirea tarifelor pentru avizele de amplasament necesare în construcții și înființarea Comisiilor pentru Acord Unic (CAU) în toate reședințele de județ, în vederea reducerii birocrației, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
- Introducerea unor reguli clare și transparente pentru stabilirea tarifelor avizelor de amplasament necesare în construcții. Înființarea și operaționalizarea Comisiilor pentru Acord Unic (CAU) în toate reședințele de județ.
- Utilizarea portalului național www.edirect.e-guvernare.ro pentru depunerea documentațiilor de avizare.
- Modificarea legislației privind autorizarea lucrărilor de construcții prin introducerea de sancțiuni pentru cazurile în care CAU nu este înființată sau portalul electronic nu este utilizat.
- Introducerea obligativității promovării CAU de către autoritățile administrației publice (inclusiv informarea solicitanților odată cu certificatul de urbanism).
- Stabilirea și aprobarea tarifelor fie la nivel fix, fie pe baza unor formule de calcul stabilite de reglementatori.
- Realizarea de controale la companiile care emit avize pentru verificarea modului de aplicare a tarifelor aprobate.
- Crearea unor bănci de date care să includă informații din cadastrul general și din cadastrele de specialitate, prin colectarea planurilor cadastrale cu rețelele tehnico-edilitare de la companiile deținătore.
Autoritatea de concurență a făcut aceste recomandări în cadrul analizei realizate pe piața serviciilor de emitere a acordurilor și a avizelor tehnice de amplasament pentru utilitățile urbane necesare autorizării lucrărilor de construcții. Analiza a vizat reședințele de județ din România, inclusiv București, precum și localitățile Voluntari, Chiajna, Otopeni, Corbeanca, Popești-Leordeni și Chitila, din județul Ilfov.
Pentru a obține o autorizație de construire, solicitanții trebuie să intre în posesia certificatului de urbanism, document care conține lista furnizorilor/administratorilor de utilități urbane de unde trebuie obținute avize de amplasament. Astfel, fiecare solicitant trebuie să obțină avize de amplasament de la furnizorii din mai multe domenii, precum: alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban – inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare a acestora la infrastructura edilitară.
Încă din 2009, există obligația înființării CAU, care reunește specialiști din administrația publică locală și centrală, reprezentanți ai administratorilor/furnizorilor de utilități urbane, în vederea obținerii, contra cost, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin emiterea acordului unic, pe baza documentației depuse în format electronic.
În prezent, CAU au fost înființate doar în nouă orașe, iar portalul www.edirect.e-guvernare.ro, prin care documentația poate fi depusă online, nu este folosit de nicio autoritate locală.
„Prin aplicarea unor reguli clare privind tarifele și prin funcționarea efectivă a Comisiilor pentru Acord Unic, procedurile s-ar simplifica și s-ar elimina birocrația, reducându-se timpul de obținere a avizelor pentru construcții, iar costurile ar fi mult mai mici pentru cetățeni”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
- Tarifele pentru acordurile/avizele de amplasament
Analiza autorității de concurență arată faptul că tarifele pentru eliberarea acordurilor/avizelor de amplasament solicitate prin certificatele de urbanism diferă foarte mult de la o localitate la alta, iar, în anumite cazuri, emitentul avizului este atât reglementator, cât și operator.
De asemenea, Consiliul Concurenței a constatat că tarifele pentru acordurile/avizele de amplasament nu au fost aprobate în multe orașe. Astfel, autoritățile din Alexandria, Deva, Pitești, Ploiești, Reșița, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Slobozia, Târgu Jiu, Târgu Mureș și Sectoarele 2, 3, 5, și 6 ale municipiului București nu au aprobat tarifele pentru apă și canalizare, energie termică, iluminat public și transport public local. În celelalte localități analizate, tarifele au fost aprobate selectiv, numai pentru anumite domenii.
Astfel, tarifele pentru apă și canalizare, transport public local de călători, energie termică și iluminat public sunt aprobate de autorități sau de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pentru energia electrică sunt stabilite în cuantum fix de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru gazele naturale sunt stabilite de operatorii sistemelor de distribuție conform unei metodologii de calcul aprobată de ANRE, iar pentru salubrizare, tarifele trebuie stabilite pe baze concurențiale de fiecare companie.
În acest context, Consiliul Concurenței recomandă administrațiilor publice locale, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ANRE și Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) să stabilească și să aprobe tarifele fie la nivelul fix, fie pe baza unei formule de calcul stabilită de fiecare reglementator și să realizeze controale la companii care emit acorduri/avize/avize de amplasament cu privire la modul de implementare a tarifelor aprobate.
Înființarea Comisiei pentru Acord Unic
În vederea simplificării procedurilor de obținere a avizelor și a acordurilor de amplasament pentru utilitățile urbane, Consiliul Concurenței recomandă înființarea și operaționalizarea Comisiilor pentru Acord Unic (CAU) de către autoritățile locale și companiile emitente, precum și utilizarea portalului național www.edirect.e-guvernare.ro, punct unic de contact pentru corespondență și transmiterea documentațiilor de avizare.
În prezent, CAU există doar în nouă reședințe de județ (Alexandria, Arad, Călărași, Constanța, Craiova, Deva, Slatina, Galați și Drobeta Turnu Severin) din cele 41, iar în Botoșani, Miercurea Ciuc și Suceava este în curs de organizare. La Alexandria, Constanța, Deva și Drobeta Turnu Severin, deși CAU a fost înființată, nu s-au primit solicitări ale persoanelor fizice sau juridice pentru obținerea acordurilor/avizelor prin intermediul acesteia, iar la Galați, comisia nu a mai primit solicitări din anul 2020.
În acest context, Consiliul Concurenței propune modificarea legislației privind autorizarea lucrărilor de construcții, prin introducerea de sancțiuni pentru împiedicarea simplificării procesului de obținere a avizelor și acordurilor de amplasament pentru utilitățile urbane, în cazurile în care CAU nu este înființată în orașele reședință de județ și nu este utilizat portalul www.edirect.e-guvernare.ro.
De asemenea, autoritatea de concurență recomandă introducerea obligativității promovării CAU de către autoritățile administrației publice. Astfel, odată cu certificatul de urbanism, solicitanților ar trebui să le fie transmisă o informare privind posibilitatea obținerii avizelor și acordurilor de amplasament pentru utilitățile urbane prin CAU.
Mai mult, Consiliul Concurenței recomandă realizarea băncilor de date, ce conțin informații din cadastrul general și din cadastrele de specialitate, necesare CAU, prin solicitarea planurilor cadastrale cu rețelele tehnico-edilitare de la companiile care le dețin. În acest fel, emiterea avizelor s-ar simplifica, iar costurile pentru consumatori s-ar reduce.
„Reamintim că autoritatea de concurență s-a implicat în reformarea procesului de autorizare a activităților industriale și de acordare a licenței unice în România”, a mai transmis Consiliul Concurenței în comunicat.
În acest sens, Consiliul Concurenței a colaborat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) pentru a interconecta, prin intermediul unei platforme digitale – Punctul de contact unic electronic pentru licență industrială (PCUEL) – toate instituțiile care emit avize, acorduri, autorizații, permise, licențe sau alte acte administrative necesare desfășurării unei activități industriale. Concret, companiile vor putea obține toate documentele necesare printr-un singur portal de tip one-stop shop, fără a mai fi obligate să parcurgă proceduri separate pentru fiecare autorizație în parte.
CHINA
Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe “nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova”.
“La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă“, a scris Năstase pe blog.
El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Alături de Adrian Năstase s-a aflat și Viorica Dăncilă.
Într-o postare pe Facebook, și Ambasada Chinei a mulțumit foștilor premieri ai României “pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație”.
Citiți și România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reacționat dur după ce foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene.
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat șefa diplomației române.
Țoiu a subliniat că, deși Năstase și Dăncilă au participat la eveniment în calitate de persoane private, calitatea lor de foști șefi de guvern a fost probabil un criteriu al invitației, ceea ce „indică o intenție de a arăta influența asupra României”.
Totuși, a adăugat ministrul, „Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.
În mesajul său, Oana Țoiu a reafirmat orientarea fermă a României către valorile occidentale și parteneriatele strategice.
„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis șefa diplomației române.
