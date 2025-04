Energia pe care Muntenegru o investește în procesul de aderare la UE este impresionantă și motivantă, subliniază Kaja Kallas: Reafirm sprijinul nostru pentru aceste eforturi

Energia pe care Muntenegru o investește în procesul de aderare la UE este deopotrivă impresionantă și motivantă, iar Uniunea Europeană sprijină eforturile sale pe acest drum, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, în Podgorița, prima oprire a turneului său în Balcanii de Vest.

”Ați făcut progrese atât de importante pe calea aderării europene, iar aceste reuniuni îmi oferă ocazia de a reafirma sprijinul nostru pentru călătoria Muntenegrului către Uniunea Europeană. Salut, de asemenea, angajamentul dumneavoastră față de reforme, deoarece, desigur, știm că pentru a realiza procesul de aderare trebuie să treci prin unele reforme foarte dificile. Cred că această cale este atât impresionantă, cât și inspiratoare pentru celelalte țări din Balcanii de Vest”, a menționat Kallas într-o conferință de presă, potrivit unui comunicat al Serviciului European de Acțiune Externă.

The energy Montenegro is investing in the EU accession process is both impressive and inspiring.

Significant reforms are still necessary but you can count on our continued support on your journey to EU membership.

My joint press conference with @MickeySpajic ↓ pic.twitter.com/YhJOPDjl7B

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 7, 2025