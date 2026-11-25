Industria farmaceutică și științele vieții reprezintă o oportunitate majoră pentru România, într-o Europă în care îmbătrânirea populației va amplifica nevoile de sănătate și necesitatea investițiilor în inovare, a declarat Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors și coordonatorul raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, într-un interviu acordat caleaeuropeana.ro.

Fostul premier italian a fost întrebat ce ar trebui să facă România pentru a atrage mai multă cercetare clinică și investiții în medicamente inovatoare, în condițiile constrângerilor bugetare. Interviul a fost realizat în marja lansării raportului la București.

„Cred că aceasta este una dintre marile oportunități noi pentru România. Din mai multe motive. În primul rând, datorită dimensiunii României. România este o țară mare, cu o capacitate importantă și o experiență vastă”, a afirmat Letta.

El a subliniat că dezvoltarea acestui domeniu trebuie privită într-o perspectivă pe termen lung, care să coreleze nevoile de sănătate ale populației cu resursele disponibile și pregătirea oamenilor.

„Iar viitorul Europei este unul în care nevoile de sănătate vor deveni din ce în ce mai importante. Aceasta înseamnă investiții în inovare, investiții cu perspectivă pe termen lung, investiții în capacitatea de a corela nevoile oamenilor cu resursele și capacitățile de formare”, a explicat președintele Institutului Jacques Delors.

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În acest context, Letta a evidențiat noile nevoi generate de îmbătrânirea societății europene și necesitatea dezvoltării unor produse care să răspundă acestora.

„O societate care îmbătrânește înseamnă nevoi noi pentru vârsta a patra, pentru vârsta de argint, dacă îmi permiteți această expresie. Aceasta presupune capacitatea de a răspunde acestor nevoi. Înseamnă și capacitatea de a inova în ceea ce producem. Industria farmaceutică și științele vieții reprezintă viitorul Europei. Sunt sigur că România se poate afla în avangarda acestui viitor”, a declarat el.

Declarațiile continuă argumentele prezentate recent de Letta într-un editorial publicat în Les Echos, în care a susținut că sănătatea trebuie privită ca o investiție strategică în viitorul Europei, nu doar ca o cheltuială bugetară sau o necesitate socială.

Fostul premier italian a pledat pentru un echilibru între redresarea finanțelor publice și protejarea investițiilor care susțin prosperitatea pe termen lung, în special în prevenție, cercetare, inovare și reziliența sistemelor de sănătate. În opinia sa, deciziile bugetare trebuie evaluate atât prin economiile imediate, cât și prin efectele asupra capacității Europei de a genera creștere economică și de a-și menține competitivitatea.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa DDD Foundation, identifică industria farmaceutică printre domeniile în care România poate dezvolta producție cu valoare adăugată mai mare, inovare și proprietate intelectuală proprie. Valorificarea acestor oportunități presupune consolidarea firmelor românești, dezvoltarea capacităților de cercetare și dezvoltare și acces la finanțare pentru extinderea afacerilor.

Documentul evidențiază și contribuția sănătății la consolidarea capitalului uman. În cazul persoanelor mai în vârstă, autorii arată că prevenirea și tratarea problemelor de sănătate, alături de învățarea pe tot parcursul vieții, pot sprijini menținerea în activitate până la vârsta de pensionare. Recomandarea se înscrie în efortul mai larg de creștere a participării pe piața muncii și de limitare a efectelor îmbătrânirii demografice.

Raportul se bazează pe date economice comparative, peste 200 de studii și rapoarte și 47 de interviuri cu experți și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor din România și Europa.