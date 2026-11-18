Europa trebuie să găsească un echilibru între redresarea finanțelor publice și protejarea investițiilor care susțin prosperitatea pe termen lung, în special în sănătate, cercetare și inovare. Este mesajul transmis de fostul prim-ministru italian Enrico Letta, într-un editorial publicat în Les Echos, în care susține că sănătatea trebuie privită ca o investiție strategică, nu doar ca o cheltuială bugetară.

„Sănătatea nu este doar o necesitate socială. Este și o investiție strategică în viitorul Europei”, afirmă Letta, care atrage atenția asupra dilemei cu care se confruntă statele europene: cum pot corecta dezechilibrele bugetare fără să afecteze investițiile necesare pentru dezvoltarea viitoare.

Fostul premier italian oferă drept exemplu situația Franței, unde sunt preconizate economii de 5 miliarde de euro în bugetul asigurărilor sociale pentru 2027, pentru a ilustra această provocare. În opinia sa, dezbaterea nu ar trebui să se limiteze la reducerea cheltuielilor, ci să privească și domeniile în care Europa trebuie să investească astăzi pentru a putea prospera mâine.

„Cu economii de 5 miliarde de euro preconizate în bugetul asigurărilor sociale pentru 2027, Franța ilustrează o dilemă europeană: cum putem redresa finanțele publice fără să slăbim investițiile care vor pregăti sistemul de sănătate al viitorului? În întreaga Europă, îmbătrânirea populației crește costurile cu pensiile, sănătatea și îngrijirea persoanelor dependente, exact în momentul în care cheltuielile pentru apărare, securitate energetică și competitivitate sunt în creștere”, adaugă el.

În acest context, fostul prim-ministru pledează pentru protejarea investițiilor productive, în special în prevenție, cercetare, inovare și reziliența sistemelor de sănătate. El consideră că redresarea finanțelor publice trebuie însoțită de o strategie care să consolideze capacitatea Europei de a genera creștere economică și de a-și menține competitivitatea.

Letta subliniază și importanța consolidării Pieței Unice și a construirii Uniunii Economiilor și Investițiilor, astfel încât capitalul european să poată susține mai eficient domeniile strategice. Mesajul său este că deciziile bugetare trebuie evaluate nu doar prin economiile pe care le produc pe termen scurt, ci și prin efectele asupra capacității Europei de a investi în viitor.

„Viitorul Europei va depinde nu doar de cât economisește, ci și de domeniile în care alege să investească”, este concluzia lui Enrico Letta.

Fostul premier italian va efectua săptămâna viitoare o vizită la București pentru a prezenta un raport dedicat competitivității României, un avertisment principal fiind acela că economia țării riscă să rămână necompetitivă dacă vor continua „politicile trecutului”.

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Amintim că Enrico Letta a prezentat în luna aprilie 2024 un raport consacrat viitorului pieței unice. Documentul de 147 de pagini s-a aflat pe masa celor 27 de lideri europeni pentru a-i inspira în pregătirea viitoarei agende strategice a UE 2024-2029, adoptată în iunie 2024. Raportul Letta propune, între altele, reguli pentru unificarea și integrarea industriilor telecomunicațiilor, a energiei și a piețelor financiare, un nou cod european pentru întreprinderi, cu o foaie de parcurs pentru realizarea de progrese în fiecare sector până în 2029, și cea de-a 5-a libertate a pieței unice, consacrată inovării. Ca urmare a acelui raport, țările UE au solicitat Comisiei Europene o nouă strategie cuprinzătoare pentru piața unică, subliniind că piața unică este încă fragmentată, iar marii actori își impun propriile reguli.