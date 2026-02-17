Episodul de neîncredere în relația cu SUA după anularea alegerilor “a fost depășit”, spune Nicușor Dan: Prezența României la Consiliul pentru Pace ajută

Relația dintre România și Statele Unite a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”, a declarat marți președintele Nicușor Dan, care se pregătește să plece la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza, inițiat de președintele american Donald Trump.

Într-un interviu acordat postului public de radio, șeful statului a explicat că vizita sa în SUA, programată pentru 19 februarie, are rolul de a reafirma stabilitatea și predictibilitatea democrației românești în fața partenerului strategic american.

Președintele a recunoscut că anularea scrutinului din 2024 a generat îngrijorări la nivelul administrației americane. „Au existat anumite, cum să le spunem dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administrației americane”, a subliniat el.

El a subliniat însă că prezența sa la Washington va contribui la clarificarea definitivă a acestui episod. „Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”, a mai punctat acesta.

Citiți și

Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură

Anularea alegerilor, “un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice”, afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE

“Poporul român trebuie să ignore” raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri

Întrebat dacă anularea alegerilor continuă să influențeze relația bilaterală, Nicușor Dan a respins această idee, arătând că tensiunile au fost temporare. „A apăsat la un anumit moment, pentru că nu este un fapt uzual într-o democrație, și în special în primele luni după acel moment. De o perioadă bună de timp, în opinia mea, lucrurile sunt clare”, a subliniat șeful statului.

Întrebat despre natura vizitei sale la Washington, care ar putea întări încrederea între cele două capitale, președintele Nicușor Dan a admis existența unui moment dificil, dar a insistat că situația a fost depășită.

„Da, a fost un moment de, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar prin numeroase luări de poziție din partea administrației, acest moment a fost depășit”, a spus el.

În ceea ce privește eventuale discuții bilaterale oficiale în cadrul prezenței sale la Washington, președintele a precizat că, deocamdată, nu sunt prevăzute întâlniri formale. „Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”, a punctat președintele

Nicușor Dan s-a referit și la detaliile vizitei oficiale pe care ar urma să o efectueze în Statele Unite pentru discuții bilaterale cu Donald Trump.

Invitația oficială există încă din primăvara anului trecut, Calendarul acestei vizite depinde însă de pregătirea unor discuții economice mai ample, a mai explicat șeful statului.

„Invitația există, așa cum am comunicat public încă din luna mai, când a fost acea convorbire telefonică cu președintele Trump. Și în funcție de agendă și de … Pentru că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică. În momentul în care chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuție între președinți, vizita se va întâmpla”, a conchis președintele.