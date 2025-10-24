ROMÂNIA
EPPO: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări europene, inclusiv România, pentru o fraudă cu TVA de aproximativ 48 milioane de euro
Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste o sută de percheziții în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) privind o rețea de fraudă cu TVA care viza comerțul cu produse electronice de mici dimensiuni. Potrivit EPPO, rețeaua este suspectată că ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 48 milioane de euro.
Operațiunea, denumită „Mela”, s-a desfășurat simultan în nouă țări – Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit – implicând peste 300 de ofițeri de poliție și inspectori fiscali. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, echipamente electronice, numerar, bijuterii, ceasuri, autoturisme și aur în valoare de 4 milioane de euro.
Potrivit anchetei, telefoane mobile noi și alte dispozitive electronice de mici dimensiuni erau vândute, atât către clienți finali, cât și între firmele-fantomă, prin așa-numitul „regim de taxare a marjei”. Acest sistem presupune că revânzătorul plătește TVA doar pentru marja de profit obținută (diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare), și nu pentru valoarea totală a produsului.
În mod normal, acest regim fiscal se aplică doar bunurilor revândute, pentru care TVA-ul a fost deja achitat anterior. În acest caz însă, se crede că produse noi erau vândute — doar în acte și din punct de vedere fiscal — ca și cum ar fi fost bunuri revândute. Astfel, bunurile puteau fi comercializate la un preț de piață mai mic, generând concurență neloială și o pierdere estimată la 48 de milioane de euro din TVA.
REPUBLICA MOLDOVA
ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării
ICI București a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova.
Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a reprezentat o etapă importantă în aprofundarea relațiilor de cooperare dintre cele două instituții, facilitând schimbul de perspective și definirea unor noi direcții strategice în dezvoltarea proiectului comun privind combaterea dezinformării.
Proiectul reunește expertiza sociologică și de analiză a fenomenelor sociale a partenerilor din Republica Moldova cu expertiza tehnică a ICI București, vizând dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și analiză a conținutului digital, în sprijinul unei informări corecte și echilibrate a publicului.
„Combaterea dezinformării este o provocare complexă, care necesită soluții tehnologice performante și o înțelegere profundă a mecanismelor sociale care stau la baza răspândirii informațiilor false. Colaborarea cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ne permite să unim știința datelor cu științele sociale, pentru a construi împreună un model interdisciplinar de analiză,” a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.
Această inițiativă consolidează cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul cercetării și inovării, promovând schimbul de cunoștințe și bune practici între comunitățile academice și științifice ale celor două țări.
ONU
Reprezentantul permanent al României la ONU: România rămâne un partener activ și un susținător al eforturilor Organizației pentru un viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți
Reprezentantul permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, Cornel Feruță, a declarat vineri, cu prilejul marcării a 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU, că țara noastră rămâne un partener activ și un susținător constant al eforturilor Organizației pentru construirea unui viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți.
„Astăzi celebrăm 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU – momentul care a marcat începutul unei noi ere de cooperare între state după un Război Mondial devastator, în spiritul păcii, dezvoltării și respectului pentru drepturile omului”, a scris Cornel Feruță, pe pagina sa de Facebook.
De asemenea, Cornel Feruță a subliniat că pentru România, anul 2025 are o dublă semnificație: marchează nu doar 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU, ci și 70 de ani de la aderarea țării noastre la Organizația Națiunilor Unite.
„România rămâne un partener activ și un susținător constant al eforturilor Organizației pentru un viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți”, a punctat reprezentantul permanent al României la ONU.
Ministerul Afacerilor Externe a salutat vineri bilanțul celor 80 de ani de existență ai ONU, a cărei activitate privește trei domenii principale de acțiune: pacea și securitatea internațională, dezvoltarea și drepturile omului.
Organizația Națiunilor Unite – ONU – împlinește, pe 24 octombrie 2025, 80 de ani de existență. Ziua ONU, sărbătorită anual, aniversează intrarea în vigoare a Cartei ONU, la 24 octombrie 1945, prin ratificarea acestui document de către cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate și majoritatea celor 51 de state semnatare ale documentului (membrii fondatori ai organizației).
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, MAE amintește că sistemul ONU este alcătuit din șase organe principale, cu propriile structuri subsidiare, precum și dintr-o serie de fonduri, programe, agenții specializate și organizații conexe. În cei 80 de ani de existență, ONU a înregistrat multiple realizări majore, rezultat al acțiunii și cooperării statelor membre, al căror număr a sporit în permanență, ajungând în prezent la 193.
COMISIA EUROPEANA
Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, va efectua o vizită în România în perioada 27-28 octombrie, unde va co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze, aflat în construcție, a anunțat Comisia Europeană vineri.
Luni, comisarul Jørgensen va co-prezida reuniunea CESEC alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, discuțiile fiind axate pe atingerea obiectivelor REPowerEU, în contextul negocierilor Uniunii Europene privind eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia.
Potrivit comunicatului, temele principale ale reuniunii vor fi interconectivitatea energetică, integrarea pieței și diversificarea surselor, cu scopul de a face prețurile la energie mai accesibile pentru consumatori. Discuțiile se vor baza pe pachetul de măsuri propus de Comisie la începutul acestei săptămâni pentru reducerea prețurilor, care include și o nouă rundă de achiziții comune de gaze pentru actorii interesați din regiune. Ulterior, comisarul european și ministrul român al Energiei vor apărea în fața presei într-o conferință comună.
În cadrul vizitei, comisarul european va avea întâlniri bilaterale cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, cu președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, și cu directorul general al Transgaz, Ion Sterian. După-amiază, oficialul european va vizita Dispecerul Energetic Național, administrat de Transelectrica.
Marți, în Bulgaria, Dan Jørgensen și miniștrii țărilor europene implicate în proiectul Coridorului Vertical de Gaze vor vizita șantierele aflate în construcție și vor susține declarații de presă privind importanța consolidării securității energetice și diversificării aprovizionării cu gaze în Europa Centrală și de Sud-Est — un element esențial pentru reducerea dependenței de gazul rusesc.
