EPPO: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări europene, inclusiv România, pentru o fraudă cu TVA de aproximativ 48 milioane de euro

Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste o sută de percheziții în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) privind o rețea de fraudă cu TVA care viza comerțul cu produse electronice de mici dimensiuni. Potrivit EPPO, rețeaua este suspectată că ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 48 milioane de euro.

Operațiunea, denumită „Mela”, s-a desfășurat simultan în nouă țări – Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit – implicând peste 300 de ofițeri de poliție și inspectori fiscali. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente, echipamente electronice, numerar, bijuterii, ceasuri, autoturisme și aur în valoare de 4 milioane de euro.

În cadrul operațiunii a participat și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din România, care a colaborat cu autoritățile europene și partenerii internaționali sub coordonarea Parchetului European (EPPO). Este vorba despre un presupus mecanism infracțional prin care mai multe firme-fantomă, înregistrate în diverse state membre ale Uniunii Europene și în Regatul Unit, ar fi aplicat în mod fraudulos, începând din 2018, un regim redus de TVA pentru vânzarea de produse electronice, cu scopul de a-și majora ilegal profiturile.

Potrivit anchetei, telefoane mobile noi și alte dispozitive electronice de mici dimensiuni erau vândute, atât către clienți finali, cât și între firmele-fantomă, prin așa-numitul „regim de taxare a marjei”. Acest sistem presupune că revânzătorul plătește TVA doar pentru marja de profit obținută (diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare), și nu pentru valoarea totală a produsului.

În mod normal, acest regim fiscal se aplică doar bunurilor revândute, pentru care TVA-ul a fost deja achitat anterior. În acest caz însă, se crede că produse noi erau vândute — doar în acte și din punct de vedere fiscal — ca și cum ar fi fost bunuri revândute. Astfel, bunurile puteau fi comercializate la un preț de piață mai mic, generând concurență neloială și o pierdere estimată la 48 de milioane de euro din TVA.