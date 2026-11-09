Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la UE până în 2028. Comisia Europeană: Obiectivul este realizabil

Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, obiectiv considerat de Comisia Europeană ambițios, dar realizabil.

Prezentă la Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene, dedicată Pachetului de extindere 2026, Maia Sandu a reiterat obiectivul de a încheia negocierile de aderare până în 2028 și a salutat consolidarea mecanismelor europene de protejare a statului de drept, astfel încât reformele să fie menținute și după aderare, iar Republica Moldova să nu poată fi întoarsă din drumul său european, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Șefa statului a salutat concluziile Raportului de extindere 2026, care confirmă progresele Republicii Moldova în toate cele 33 de capitole de negociere.

Republica Moldova a deschis patru dintre cele șase grupuri de capitole și este pregătită pentru deschiderea ultimelor două.

Comisia Europeană a menționat, pentru prima dată, că obiectivul de a încheia negocierile până la începutul anului 2028, deși ambițios, este realizabil.



„Am demonstrat că Moldova poate avansa chiar și atunci când securitatea ei este amenințată”, a declarat Președinta, referindu-se la progresele obținute în pofida războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a crizelor energetice și a tentativelor de destabilizare a țării.

Președinta a mulțumit Comisiei Europene și comisarei Marta Kos pentru sprijin și a subliniat că progresele Republicii Moldova trebuie recunoscute prin decizii concrete ale statelor membre, pe bază de merit.

Șefa statului a mulțumit, de asemenea, instituțiilor implicate, Parlamentului, societății civile, mediului de afaceri, autorităților locale și diasporei pentru contribuția la reforme și a accentuat că 2027 trebuie să fie un an al rezultatelor concrete, în special pe partea de implementare.

„Nu toate deciziile privind extinderea depind de noi. Dar un lucru sigur depinde de fiecare dintre noi: ce fel de țară construim acasă. O țară în care legea este respectată. În care oamenii pot munci și trăi în siguranță. În care suntem liberi, suntem respectați și îi respectăm pe ceilalți. Aceasta este Moldova pe care trebuie să o construim, indiferent de cât de dificil este drumul. Și aceasta este Moldova pe care vrem să o aducem în Uniunea Europeană”, a declarat șefa statului.

Conferința, organizată de Biroul pentru Integrare Europeană și Institutul pentru Politici și Reforme Europene, a inclus prezentarea Raportului de extindere 2026 pentru Republica Moldova de către viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și a reunit reprezentanți ai instituțiilor statului, societății civile, autorităților locale, mediului de afaceri și oficiali europeni.