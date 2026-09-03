ERC Starting Grant 2026 | Germania, fruntașă la granturile europene pentru cercetare: 89 de proiecte finanțate, dintre care 31 în științele vieții. România va găzdui doar două în științele sociale

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) a anunțat câștigătorii celei mai recente competiții Starting Grant, acordând 705 milioane de euro unui număr de 421 de cercetători aflați la începutul carierei din întreaga Europă.

Granturile îi vor sprijini într-o etapă crucială a carierei, ajutându-i să dezvolte idei ambițioase și să își formeze propriile echipe. Rezultatele evidențiază atractivitatea tot mai mare a Europei pentru cercetătorii de elită la nivel mondial. 21 dintre cercetătorii selectați, care lucrează în prezent în afara Europei, se vor muta în UE și în țările asociate programului Orizont Europa pentru a-și desfășura proiectele, față de 11 anul trecut.

„Felicitări tuturor candidaților selectați. Mă bucur în mod deosebit să văd că 21 de cercetători care lucrează în prezent în Statele Unite și Canada intenționează să se mute în Europa pentru a-și continua activitatea. Decizia lor reflectă atractivitatea tot mai mare a Europei pentru cercetarea de frontieră și este un semnal încurajator că inițiativa UE «Choose Europe» contribuie la atragerea următoarei generații de talente științifice, consolidând în același timp poziția Europei ca destinație preferată pentru cercetarea de excelență”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru startup-uri, cercetare și inovare.

Câte granturi vor fi găzduite de România și pe ce domenii?

România obține două dintre cele 421 de granturi ERC Starting Grants acordate în 2026, prin cercetători găzduiți de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea Babeș-Bolyai. Este un rezultat modest în comparație cu principalele centre europene de cercetare: Germania va găzdui 89 dintre proiectele selectate , Franța 38, Elveția 36, iar Țările de Jos 33. România nu se află însă pe ultimul loc: Grecia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Slovenia și Turcia au câte un singur proiect selectat.

ERC Starting Grants acordate în 2026, prin cercetători găzduiți de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea Babeș-Bolyai. Este un rezultat modest în comparație cu principalele centre europene de cercetare: , Franța 38, Elveția 36, iar Țările de Jos 33. România nu se află însă pe ultimul loc: Grecia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Slovenia și Turcia au câte un singur proiect selectat. Cele două granturi găzduite în România sunt în domeniul Științelor sociale și umaniste (Social Sciences and Humanities – SH).

Cele 89 de proiecte care vor fi derulate în Germania acoperă o paletă mult mai largă, de la medicină și biologie la inteligență artificială, tehnologii cuantice, inginerie, climă și științe sociale. 31 dintre cele 89 de proiecte sunt în domeniul științelor vieții.

În domeniul științelor vieții (Life Sciences), Germania se detașează între statele membre ale UE, cu 31 de granturi ERC Starting Grants 2026, urmată de Franța, cu 13, Țările de Jos, cu 12, și Spania, cu 10. Danemarca va găzdui 8 proiecte, Suedia 7, Belgia 4, iar Austria, Finlanda, Irlanda și Italia câte 3. Cehia, Cipru, Grecia, Polonia, Portugalia și Slovenia au câte un grant în acest domeniu. România nu va găzdui niciun proiect din categoria Life Sciences.

Competiția din acest an a atras un număr record de 4.807 propuneri, în creștere cu 22% față de cele 3.928 de candidaturi de anul trecut. Din cauza concurenței ridicate, doar 8,8% dintre propuneri au putut primi finanțare. A crescut și interesul cercetătorilor care lucrează în afara Europei. În special, 169 de cercetători stabiliți în Statele Unite au aplicat anul acesta, față de 116 la apelul precedent. Proiectele selectate acoperă o gamă largă de domenii de cercetare, de la științele vieții și inginerie până la științele sociale și umaniste.

Noii beneficiari vor fi găzduiți de universități și centre de cercetare din 25 de state membre UE și țări asociate, în special din Germania (89 de granturi), Franța (38), Elveția (36) și Țările de Jos (33).

Printre câștigători se numără 84 de germani, 50 de italieni, 30 de francezi și 24 de spanioli, precum și cercetători de alte 48 de naționalități.

Se estimează că granturile vor duce la crearea a peste 3.000 de locuri de muncă în echipele noilor beneficiari. În cadrul inițiativei „Choose Europe”, menită să atragă și să păstreze talentele științifice în Europa, cercetătorii care se mută pe continent pot solicita până la 2 milioane de euro suplimentar pentru înființarea unor laboratoare sau echipe de cercetare în Europa.