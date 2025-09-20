SUA
Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că îl va primi săptămâna viitoare pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Albă, exprimându-și speranța că vizita va aduce o soluție la disputa care trenează privind avioanele de luptă.
„Lucrăm la multe acorduri comerciale și militare cu președintele, inclusiv o achiziție pe scară largă de aeronave Boeing, un acord major privind F-16 și o continuare a discuțiilor despre F-35, pe care ne așteptăm să le încheiem pozitiv”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.
În primul mandat Trump, Statele Unite au exclus Turcia din programul F-35, după ce Ankara a achiziționat sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400, o decizie ce a stârnit îngrijorări că Rusia, principalul adversar al NATO, ar putea obține acces la informații sensibile privind avioanele occidentale.
Întâlnirea oficială dintre cei doi va avea loc joi, 25 septembrie, după participarea la Adunarea Generală a ONU de la New York.
Va fi prima vizită a liderului turc la Washington din 2019, pe când Trump se afla la primul său mandat prezidențial. Relațiile dintre Ankara și Washington s-au tensionat în perioada administrației Joe Biden, care l-a acuzat pe Erdogan de „comportament autocratic”. În schimb, actualul lider de la Casa Albă a mai scris în mesajul de pe Truth Social că a avut „întotdeauna o relație foarte bună cu președintele Erdoğan”. „Abia aștept să ne vedem pe 25!”, a mai adăugat Donald Trump.
CHINA
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC), programat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie. Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.
„Tocmai am încheiat o convorbire foarte productivă cu președintele Xi al Chinei. Am înregistrat progrese în multe chestiuni foarte importante, printre care comerțul, fentanilul, necesitatea de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina și aprobarea acordului (privind vânzarea) TikTok.(…) Discuția a fost foarte bună, vom vorbi din nou la telefon și amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la APEC!”, a transmis Donald Trump, pe rețeaua Truth Social.
Trump a anunțat, de asemenea, că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.
Ministerul chinez de Externe a relatat că discuția dintre cei doi a oferit „orientare strategică pentru dezvoltarea stabilă a relațiilor bilaterale”. Xi a subliniat „importanța vitală a relației” dintre cele două țări, amintind cooperarea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și comemorarea recentă a 80 de ani de la victoria în războiul anti-fascist.
„China și Statele Unite sunt pe deplin capabile să se ajute reciproc să aibă succes și să prospere împreună, pentru binele celor două țări și al întregii lumi. Pentru ca această viziune să se materializeze, ambele părți trebuie să depună eforturi susținute și să acționeze în aceeași direcție, astfel încât să asigure respectul reciproc, coexistența pașnică și cooperarea reciproc avantajoasă”, a afirmat liderul chinez.
În privința comerțului, Xi a cerut Washingtonului să renunțe la restricțiile unilaterale, avertizând că acestea riscă să submineze rezultatele mai multor runde de negocieri.
„Consultările recente dintre oficialii chinezi și americani au reflectat spiritul de egalitate, respect și beneficii reciproce. Aceștia pot continua să gestioneze în mod adecvat problemele restante din relațiile bilaterale și să depună eforturi pentru obținerea unor rezultate avantajoase pentru ambele părți”, a spus liderul de la Beijing.
Referitor la TikTok, Xi a reafirmat că „poziția Chinei este clară: Guvernul respectă dorința companiei și ar fi bucuros să vadă negocieri comerciale productive, în conformitate cu regulile pieței, care să conducă la o soluție compatibilă cu legislația Chinei și care să țină cont de interesele ambelor părți”.
Potrivit Ministerului chinez de Externe, șeful de la Casa Albă SUA a subliniat că relația dintre SUA și China este „cea mai importantă relație bilaterală”, iar cele două țări „pot face multe lucruri mari împreună, benefice pentru pacea și stabilitatea lumii”. În plus, Trump a lăudat parada militară recentă de la Beijing, pe care a descris-o drept „fenomenală și frumoasă”, și a promis că SUA vor sprijini echipele de negociatori în găsirea unei soluții pentru TikTok.
Convorbirea de vineri dintre președinții american și chinez a fost a doua de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.
ONU
România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, începe pe 18 septembrie o vizită oficială în Statele Unite ale Americii de 12 zile, care va include întrevederi cu lideri ai Congresului, întâlniri cu comunitatea românească și participarea la evenimente academice și economice, urmând ca în a doua parte a deplasării să conducă delegația României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, dedicată cooperării internaționale pentru pace, securitate și dezvoltare.
Vizita ministrului debutează la Washington D.C. cu o serie de întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului; Brian Mast, președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților; Tom Suozzi, co-președinte al grupului de prietenie cu România; Steve Daines, senator, președintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relații externe al Senatului; William Keating, co-președinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților.
Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington D.C. și cu o activitate în cadrul unor multiple instituții internaționale, agenții americane, companii, universități sau think-tank-uri.
În perioada 19-20 septembrie 2025, continuă vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Chicago.
În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Ministrul afacerilor externe va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO).
În perioada 22-29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
Evenimentul reunește anual liderii celor 193 de state membre ale Națiunilor Unite, organizația globală cu cea mai mare reprezentativitate și legitimitate, și va prilejui dezbaterea celor mai importante teme ale agendei globale.
Tema celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA 80) este: “Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului.”
La 29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii sesiuni. Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU. Vor fi abordate, atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții, regional, securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional. Va evoca importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional. De asemenea, va aborda situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, precum și pentru o soluție de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste.
Un alt subiect de interes este denunțarea acțiunilor sistematice de propagandă, manipulare informațională și interferență care utilizează instrumente hibride, ale Federației Ruse în Republica Moldova. Totodată, va aborda subiecte ce privesc procesele în desfășurare care vizează reforma ONU.
Ministrul afacerilor externe va participa, în acest context, la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale, printre care: Ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU; Evenimentul la nivel înalt pentru marcarea a 30 de ani de la aniversarea celei de-a IV-a Conferințe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+); Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE; Conferința privind soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, privind situația din TPO (luni, 22 septembrie 2025); Recepția anuală găzduită de către Președintele SUA în contextul AG ONU (marți, 23 septembrie); Reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC; Cel de al Cincilea Summit al Platformei Internaționale Crimeea și la alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei; Evenimentul la nivel ministerial al Rețelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea și Securitatea; Dineul transatlantic organizat de către Secretarul de Stat american, Marco Rubio (miercuri, 24 septembrie) și reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale CPI (joi, 25 septembrie 2025).
Cu ocazia prezenței la New York a ministrului afacerilor externe, vor avea loc și întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, alți interlocutori (reprezentanți ai organizațiilor evreiești, ai mediului academic), participări la reuniuni cu omologi în diverse formate regionale (ICE, SEECP, cvadrilaterala România-Bulgaria-Croația-Grecia), întâlniri cu membri ai comunității de români din SUA, precum și participări la dezbateri și întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton si Georgetown) și cu mediul de afaceri.
MAREA BRITANIE
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat, în timpul unei întâlniri la reședința rurală de la Chequers a liderului britanic, despre cum să sprijine Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, relatează NPR.
„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai mult sânge vărsat, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO”, a spus Starmer în declarațiile sale de deschidere la o conferință de presă comună ce a urmat semnării acordului de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și Regatul Unit „sunt gata să definească împreună acest secol”.
„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Așadar, astăzi am discutat despre cum ne putem consolida apărarea pentru a sprijini și mai mult Ucraina și pentru a crește decisiv presiunea asupra lui Putin, astfel încât să accepte un acord de pace durabil”, a declarat Starmer.
A trecut o lună de când Trump l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin pentru discuții în Alaska — o întâlnire despre care spunea că va duce la negocieri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă acea întâlnire nu a avut loc, iar atacurile rusești asupra Ucrainei s-au intensificat.
Starmer i-a mobilizat și pe alți lideri europeni să facă presiuni asupra lui Trump pentru a sprijini mai mult Ucraina. Însă, înaintea călătoriei, Trump a condiționat impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei de faptul ca membrii NATO să oprească achizițiile de energie din Rusia și să aplice tarife masive asupra importurilor de bunuri chinezești.
În declarațiile sale de început, Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin, spunând că se aștepta să îi fie mai ușor să medieze o încheiere a războiului datorită relației sale bune cu președintele rus.
„M-a dezamăgit. M-a dezamăgit cu adevărat”, s-a confesat liderul american.
Întrebat despre pașii următori în privința Rusiei, el a afirmat că lipsa de progres a fost „cea mai mare dezamăgire” a sa, deși războiul „nu afectează Statele Unite”.
Premierul britanic a dat ca exemplu atacurile recente ale Rusiei și incursiunea recentă cu drone, care arată nevoia de a pune mai multă presiune pe Putin.
„Doar atunci când președintele a pus presiune pe Putin acesta a arătat vreo intenție de a se mișca. Deci trebuie să intensificăm presiunea”, a punctat liderul de pe Downing Street 10.
„Ceea ce putem vedea este fie o îndrăzneală mai mare, fie cel puțin o imprudență sporită din partea lui Putin, și de aceea am spus mai devreme că acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Trebuie să intensificăm”, a spus Starmer.
El a adăugat că guvernele britanic și francez își intensifică planificarea militară și a sugerat că este nevoie și de „o garanție americană”.
În timpul declarațiilor sale, Trump a mai indicat că Statele Unite încearcă să redobândească controlul asupra bazei aeriene Bagram, la nord de Kabul, în Afganistan.
„Încercăm să o recuperăm pentru că ei au nevoie de lucruri de la noi. Vrem acea bază înapoi. Dar unul dintre motivele pentru care o vrem este, după cum știți, faptul că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”, a spus Trump.
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
