Erdogan, așteptat la Cotroceni de Nicușor Dan la 15 ani de Parteneriat Strategic România-Turcia: Bucureștiul și Ankara lucrează la agenda vizitei (surse)

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan este așteptat în acest an în România, cu administrațiile de la București și de la Ankara lucrând la realizarea acestei vizite, au transmis luni pentru CaleaEuropeană.ro surse din cadrul Administrației Prezidențiale.

România și Turcia împlinesc anul acesta 15 ani de la lansarea Parteneriatului Strategic bilateral, iar vizita lui Erdogan în țara noastră este un subiect recurent pe agenda publică după întrevederea pe care liderul turc a avut-o anul trecut cu președintele Nicușor Dan, în marja summitului NATO de la Haga.

La momentul respectiv, Nicușor Dan și Recep Tayyp Erdogan au discutat despre consolidarea securității comune la Marea Neagră, industria de apărare și parteneriatului strategic România – Turcia.

Invitația oficială pentru o vizită de stat a fost înmânată în noiembrie anul trecut ministrului de externe turc Hakan Fidan de către șefa diplomației române Oana Țoiu, cu prilejul unor consultări politico-diplomatice desfășurate la Ankara.

Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdogan se vor întâlni anul acesta și în cadrul summitului NATO de la Ankara, găzduit de liderul turc. Vizita lui Erdogan ar putea avea loc după reuniunea aliată, iar agenda acesteia nu este definitivată.

Aceleași surse au precizat că președintele Franței, Emmanuel Macron, ar putea efectua o vizită în România la începutul lunii mai.

Vizita președintelui francez în România ar putea avea loc pe fondul faptului că parteneriatul strategic dintre România și Franța se află într-o continuă evoluție, după cum președintele Nicușor Dan a declarat în mai multe rânduri.

Informația unei potențiale vizite a președintelui francez în România a apărut în spațiul public în contextul în care la jumătatea lunii viitoare, pe 13 mai, va avea loc, la București, summitul formatului București 9, care reunește aliații de pe flancul estic al NATO.

Surse din cadrul Administrației Prezidențiale au declarat pentru CaleaEuropeană.ro că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a răspuns invitației adresate de România pentru participarea la summitul B9, însă nu va fi prezent fizic la reuniune, existând posibilitatea participării șefului diplomației americane Marco Rubio.

La summitul de la București au fost invitați și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și secretarul general al NATO Mark Rutte.

De altfel, Polonia și România intenționează să invite și statele scandinave să se alăture grupului București (B9).