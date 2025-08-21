Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia

Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, într-o schimbare bruscă de ton, relatează Kyiv Post.

“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.

Declarațiile lui Trump – unele dintre cele mai pro-ucrainene de până acum – au venit după ce rachetele rusești au distrus facilitățile unui producător de electronice cu sediul în SUA din vestul Ucrainei, deși nu este clar dacă evenimentele sunt legate între ele.

În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.

“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.

Între timp, The Guardian relatează că președintele american intenționează să lase Rusia și Ucraina să organizeze o întâlnire între liderii lor fără a juca un rol direct pentru moment, potrivit unor oficiali ai administrației familiarizați cu situația, făcând un pas înapoi din negocierile pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina.

De asemenea, planificatorii militari vor prezenta opțiuni privind Ucraina consilierilor de securitate națională, a afirmat un oficial american

Liderii militari din SUA și țările europene au elaborat noi propuneri și le vor prezenta consilierilor lor de securitate națională, a declarat un oficial american pentru Reuters, bazându-se pe ultimele discuții din culise pe această temă.

„Aceste opțiuni vor fi prezentate consilierilor de securitate națională ai fiecărei țări pentru a fi luate în considerare în eforturile diplomatice în curs”, a spus oficialul.

La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

După vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au stabilit că planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia.

Astfel, generalul-locotenent Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA și fost pilot de F-16, i-a găzduit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a analiza logistica sprijinului.

În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.