Erdogan i-a transmis lui Trump că Turcia susține eforturile de pace în Orientul Mijlociu, dar Israelul trebuie să înceteze atacurile

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis vineri omologului său american, Donald Trump, într-o convorbire telefonică, că Turcia susține eforturile de pace în regiune, însă pentru ca acestea să aibă succes, Israelul trebuie să își oprească atacurile, a anunțat președinția turcă, relatează presa internațională și Agerpres.

Președinția turcă a precizat într-un comunicat că Erdogan i-a spus lui Trump, într-un apel solicitat de partea americană, că Turcia va continua să sprijine inițiativele de pace în regiune și să contribuie la viziunea lui Trump asupra păcii globale.

Cei doi au discutat, de asemenea, despre relațiile bilaterale, conform aceluiași comunicat, în care se adaugă că Erdogan a subliniat importanța luării de măsuri pentru intensificarea cooperării, în special în industria de apărare.

Erdogan și Trump s-au întâlnit la Casa Albă luna trecută pentru prima dată în șase ani, pentru o întâlnire despre care liderul turc a spus că a ajutat aliații NATO să facă „progrese semnificative” într-o serie de probleme.

Vineri, cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre situația din Gaza, a subliniat președinția turcă, precizând că Erdogan l-a asigurat pe Trump că Turcia depune eforturi pentru pacea regională și a salutat inițiativele care vizează acest obiectiv.

„Erdogan a subliniat că Turcia și-a intensificat contactele diplomatice pentru pace, că va continua să sprijine viziunea (lui Trump) privind pacea globală și că încetarea atacurilor de către Israel este crucială pentru succesul inițiativelor ce vizează realizarea păcii în regiune”, se consemnează în comunicat.

Turcia, care a calificat atacurile Israelului asupra Gazei drept genocid și a suspendat comerțul cu Israelul, și-a exprimat sprijinul pentru cel mai recent plan al lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.

Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.

Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.

Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.