Summitul ONU privind schimbările climatice (COP31), desfășurat la Antalya, în Turcia, s-a încheiat duminică, 22 noiembrie, fără adoptarea unui acord final, după ce Uniunea Europeană și mai multe state au respins documentul propus de președinția conferinței, care nu includea referiri explicite la combustibilii fosili.

„Nu vom susține o decizie care nu ține cont de dovezile științifice și care riscă, de fapt, să adâncească decalajul dintre angajamentele globale și acțiunile necesare (…) și care nici măcar nu menționează combustibilii fosili”, a declarat ministrul irlandez, Darragh O’Brien, care a vorbit în numele Uniunii Europene, subliniind că nu poate susține un acord care doar adâncește decalajul dintre angajamentele internaționale și măsurile necesare pentru combaterea încălzirii globale.

We will not endorse a decision that does not respond to the science and that actually risks deepening the chasm between global commitments and the action required…that does not even mention fossil fuels.

#cop31 https://t.co/pwukDoDop4 — Darragh O’Brien (@DarraghOBrienTD) November 22, 2026

În lipsa consensului, președintele COP31, Murat Kurum, a anunțat că deciziile propuse nu au fost adoptate.

Eșecul negocierilor nu afectează valabilitatea Acordului de la Paris, însă împiedică adoptarea unor noi angajamente comune privind accelerarea acțiunilor climatice, mai relatează presa străină.