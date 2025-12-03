„Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO

Miniștrii de externe din țările europene membre NATO au transmis miercuri, la Bruxelles, un mesaj ferm la adresa Moscovei, subliniind că nu se întrevede nicio schimbare în atitudinea Kremlinului, relatează The Guardian.

Întorși la Bruxelles, oficialii europeni și-au arătat tot mai puțiă toleranță față de Rusia, avertizând că evoluțiile de pe front arată că Putin „nu și-a schimbat deloc cursul” și devine „tot mai agresiv” în Ucraina.

„Vedem că Putin nu și-a schimbat deloc direcția. Devine tot mai agresiv pe câmpul de luptă. Este destul de evident că nu vrea niciun fel de pace”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna.

Totodată, ministrul estonian de externe a subliniat că, dacă Europa dorește să aibă un cuvânt de spus în procesul de pace care va defini securitatea noastră viitoare, trebuie să acționeze cu hotărâre și să folosească activele înghețate ale Rusiei.

„Acesta este un instrument puternic pentru a sprijini Ucraina și pentru a determina în cele din urmă Rusia să renunțe la obiectivele sale și să se angajeze cu adevărat în procesul de pace”, a adăugat Tsahkna.

De asemenea, ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a transmis același mesaj. „Până în prezent, nu am văzut nicio concesie din partea agresorului, adică Rusia, și cred că cea mai bună măsură de consolidare a încrederii ar fi să începem cu un armistițiu complet”, a declarat ea reporterilor.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient.

Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.

„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.