„Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO
Miniștrii de externe din țările europene membre NATO au transmis miercuri, la Bruxelles, un mesaj ferm la adresa Moscovei, subliniind că nu se întrevede nicio schimbare în atitudinea Kremlinului, relatează The Guardian.
Întorși la Bruxelles, oficialii europeni și-au arătat tot mai puțiă toleranță față de Rusia, avertizând că evoluțiile de pe front arată că Putin „nu și-a schimbat deloc cursul” și devine „tot mai agresiv” în Ucraina.
„Vedem că Putin nu și-a schimbat deloc direcția. Devine tot mai agresiv pe câmpul de luptă. Este destul de evident că nu vrea niciun fel de pace”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna.
Totodată, ministrul estonian de externe a subliniat că, dacă Europa dorește să aibă un cuvânt de spus în procesul de pace care va defini securitatea noastră viitoare, trebuie să acționeze cu hotărâre și să folosească activele înghețate ale Rusiei.
„Acesta este un instrument puternic pentru a sprijini Ucraina și pentru a determina în cele din urmă Rusia să renunțe la obiectivele sale și să se angajeze cu adevărat în procesul de pace”, a adăugat Tsahkna.
De asemenea, ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a transmis același mesaj. „Până în prezent, nu am văzut nicio concesie din partea agresorului, adică Rusia, și cred că cea mai bună măsură de consolidare a încrederii ar fi să începem cu un armistițiu complet”, a declarat ea reporterilor.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient.
Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.
„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.
Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient, informează EFE, preluat de Agerpres.
„Discuțiile de pace sunt în curs, iar asta e bine, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că, pe durata lor – și nu știm când se vor încheia – Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a continua lupta, pentru a face față rușilor, dar și cea mai puternică poziție posibilă atunci când discuțiile chiar ajung în punctul în care se așază la masa negocierilor”, a spus Rutte înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO.
Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.
„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.
Comentând întrebările jurnaliștilor privind discuțiile purtate ieri la Moscova între Putin și reprezentanții americani, Rutte a subliniat rolul Washingtonului în relansarea negocierilor:
„Mă bucur foarte mult că președintele SUA a deblocat impasul din negocierile cu Putin și a inițiat întregul proces de pace. Doar Statele Unite, sub conducerea președintelui Trump, au putut face acest lucru. Dar nu vreau să comentez fiecare pas; noaptea trecută a fost, desigur, importantă, vor urma și alți pași, însă nu mă veți auzi comentând fiecare etapă intermediară”, a spus el.
Citiți și Discuțiile între SUA și Rusia pentru un acord de pace în Ucraina, „foarte utile și constructive”, dar încheiate fără un compromis
Secretarul general a insistat asupra strategiei duble a Alianței:
„Procesul este în desfășurare. Am avut întâlniri reușite la Geneva și Miami între echipele americană și ucraineană, a avut loc și întâlnirea de aseară de la Moscova. Nu voi comenta fiecare pas. Important este ca procesul de pace să continue. Sper că va duce la rezultate, iar dacă va dura prea mult sau nu va aduce rezultate, cel mai bun mod de a pune presiune pe ruși este prin două lucruri: mai întâi, să ne asigurăm că rușii înțeleg că fluxul de arme către Ucraina va continua – ceea ce se întâmplă acum datorită Statelor Unite și europenilor – și, în al doilea rând, să ne asigurăm că sancțiunile economice sunt eficiente”, a spus Rutte.
Întrebat despre cel mai recent scandal de corupție din Ucraina, Rutte a reafirmat poziția NATO:
„Am comentat deja acest lucru înainte. Desigur, atunci când există corupție, este important ca ucrainenii să lupte împotriva ei, iar ei o fac. Cred că președintele Ucrainei ia toate măsurile necesare pentru a eradica corupția”, a mai declarat el.
Șeful Comitetului Militar NATO irită Moscova după ce a sugerat că Alianța ia în considerare să fie “mai agresivă” față de “războiul hibrid” al Rusiei
Tensiunile dintre NATO și Rusia s-au amplificat luni, după ce un înalt oficial de top al Alianței Nord-Atlantice a declarat că statele membre analizează dacă trebuie să adopte o abordare „mai agresivă” în abordarea campaniei de amenințări hibride derulate de Moscova.
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat pentru Financial Times că alianța evaluează dacă ar trebui „să fie proactivă în loc de reactivă”, incluzând posibilitatea unor operațiuni cibernetice sau de sabotaj „preventive”.
Dragone a spus că astfel de acțiuni s-ar putea încadra totuși în doctrina defensivă, afirmând: „Este mai departe de modul nostru normal de gândire sau comportament”.
Astfel de lovituri preventive ar putea fi considerate de NATO ca „acțiuni defensive”, a susținut oficialul NATO, conform căruia această alianță ar putea adopta o abordare mai agresivă față de „războiul hibrid”al Rusiei.
El a indicat misiunea Baltic Sentry, lansată anul acesta pentru a contracara sabotajele pe mare asociate Rusiei, afirmând că „de la începutul Baltic Sentry nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă că această descurajare funcționează.”
„A fi mai agresivi în comparație cu agresivitatea partenerului nostru advers ar putea fi o opțiune”, a adăugat Dragone, în timp ce a recunoscut și că NATO și statele sale membre au „mult mai multe limite decât partenerul nostru advers din cauza eticii, din cauza legii, din cauza jurisdicției”.
„Este o problemă. Nu vreau să spun că e o poziție pierzătoare, dar este o poziție mai dificilă decât cea a partenerului nostru advers”, a continuat el.
Moscova a reacționat imediat.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a numit declarațiile lui Dragone „un pas extrem de iresponsabil” și a acuzat NATO că transmite semnalul că este dispusă „să meargă spre escaladare”, potrivit presei de stat ruse.
UE și Canada au finalizat negocierile pentru participarea Canadei la investițiile de 150 de miliarde de euro în industria de apărare a Europei
Uniunea Europeană și Canada au anunțat finalizarea negocierilor privind participarea Canadei la SAFE, instrumentul european de investiții în apărare în valoare de 150 de miliarde de euro, potrivit unei declarații comune transmise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul canadian Mark Carney.
Cei doi lideri au subliniat importanța acordului într-un context global dificil și au evidențiat beneficiile pentru industria de apărare și pentru securitatea colectivă.
„Salutăm încheierea negocierilor privind un Acord pentru participarea Canadei la SAFE. Instrumentul european de investiții în apărare, în valoare de 150 de miliarde de euro, va consolida baza industrială de apărare a Europei prin achiziții comune, de pe urma cărora vor beneficia toate țările participante”, se arată în declarația comună.
Cei doi oficiali au explicat că „în aceste vremuri geopolitice turbulente, este un mijloc de a spori cooperarea, de a îndeplini obiectivele în materie de apărare și de a cheltui mai eficient, în timp ce răspundem atât urgențelor pe termen scurt, cât și necesităților pe termen lung”.
Von der Leyen și Carney au reamintit că acordul se bazează pe Parteneriatul pentru Securitate și Apărare, semnat la summitul UE-Canada din luna iunie.
„Încheierea negocierilor SAFE se bazează pe angajamentul nostru pentru cooperare în domeniul apărării comune, stabilit în Parteneriatul pentru Securitate și Apărare semnat la summitul UE-Canada de succes de la începutul acestui an”, au afirmat liderii celor două părți.
Declarația marchează un nou pas în relația strategică dintre Uniunea Europeană și Canada.
„Astăzi ducem acest angajament cu un pas mai departe – ca parteneri, aliați și prieteni. Este următorul pas în aprofundarea cooperării noastre și simbolic pentru prioritățile comune ale Uniunii Europene și Canadei”, au subliniat cei doi oficiali, care au evidențiat și impactul economic al acordului.
În opinia lor, „împreună, vom crea lanțuri de aprovizionare în domeniul apărării reziliente între industriile noastre, într-un moment crucial pentru securitatea globală. Consolidând bazele noastre industriale, vom crea mai multe locuri de muncă, mai multă creștere economică și mai multe oportunități, esențiale pentru pregătirea noastră de apărare”.
Responsabilii au transmis și un mesaj ferm de sprijin pentru Ucraina. „În cele din urmă, SAFE va oferi, de asemenea, un sprijin vital Ucrainei și va crește reziliența industriei ucrainene de apărare. Suntem alături de Ucraina încă de la începutul războiului brutal de agresiune purtat de Rusia și continuăm să îi fim alături, în timp ce lucrăm pentru o pace justă și durabilă pentru Ucraina”, au afirmat Ursula von der Leyen și Mark Carney în declarația comună.
Parteneriatul românesc ICI – Codata Software Solutions, în context global: cum se construiește, de fapt, o economie digitală competitivă
Ucraina și Franța au operaționalizat zeci de roboți „Colossus” pentru a întări reziliența țării în fața atacurilor cu drone
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic
„Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO
Planul Comisiei Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”, transmite Belgia: Nu este acceptabil să fim lăsați singuri să gestionăm riscurile
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat pentru simplificarea accesului fermierilor la produsele de protecție a plantelor
România, pe locul 3 în UE la implementarea fondurilor europene. Pîslaru: Am lansat și tabloul de bord al coeziunii. Fiecare proiect și euro cheltuit pot fi urmărite public
Bucharest Security Conference. Directorul general al ICI București: Contribuim prin dezvoltarea de soluții tehnologice avansate la creșterea rezilienței instituționale și la protejarea spațiului informațional
Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
