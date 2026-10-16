„Este esențial să punem la dispoziția Ucrainei toate mijloacele necesare pentru a se apăra”, afirmă Macron după întâlnirea cu Zelenski

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să primească toate mijloacele necesare pentru a se apăra și a-și proteja populația civilă și infrastructura.
„Am reafirmat în această seară, în fața președintelui Zelenski, hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina și de poporul ucrainean. Întrucât Rusia alege să escaladeze conflictul, deoarece se află într-un impas pe front, este esențial să punem, în mod colectiv, la dispoziția Ucrainei toate mijloacele necesare pentru a se apăra și pentru a-și proteja populația civilă și infrastructura”, a scris Macron, pe X.
J’ai redit ce soir au Président Zelensky notre détermination à nous tenir aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien.
Alors que la Russie fait le choix d’escalader parce qu’elle est enlisée sur le front, il est capital que nous donnions collectivement à l’Ukraine tous les moyens nécessaires pour se défendre et pour protéger sa population civile et ses infrastructures.
J’ai également redit notre détermination à continuer de soutenir l’Ukraine dans la recherche d’une paix solide et durable. La France continuera de prendre ses responsabilités.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 15, 2026
De asemenea, Emmanuel Macron a reafirmat angajamentul Franței de a continua să sprijine Ucraina în eforturile sale de a obține o pace solidă și durabilă.
„Franța își va asuma în continuare responsabilitățile”, a conchis Macron.
La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu Emmanuel Macron despre modalitățile de a contracara escaladarea Rusiei, inclusiv prin consolidarea aviației de luptă și accelerarea dezvoltării apărării antibalistice europene, astfel încât sistemul FREYJA să devină operațional până la sfârșitul anului.
„Apreciem faptul că Franța depune toate eforturile posibile pentru a găsi modalități de a răspunde escaladării din partea Rusiei. În timpul întâlnirii noastre, Rusia a lansat un nou atac josnic cu drone asupra infrastructurii energetice ucrainene din Luțk. Orașul se confruntă cu întreruperi de curent. Din păcate, acest tip de teroare fățișă și josnică are loc aproape constant în aceste zile. Rusia a ignorat în mod ostentativ propunerea președintelui american privind un armistițiu energetic. Iar acum profită de problemele legate de funcționarea sistemului Starlink pentru a provoca distrugeri maxime asupra tuturor elementelor”, a scris Zelenski, pe X.
A very substantive meeting with President of France @EmmanuelMacron. We appreciate that France is helping as much as possible to find ways to respond to Russian escalation.
During our meeting, Russia launched yet another vile drone strike on Ukrainian energy infrastructure in Lutsk. There are power outages in the city. Unfortunately, this kind of blatant and vile Russian terror has been taking place almost constantly these days. Russia has demonstratively disregarded the American President’s proposal for an energy ceasefire. And now it is taking advantage of problems with Starlink operations to cause maximum destruction to everything that sustains everyday life.
Emmanuel and I discussed various ways to counter this. In particular, new packages to strengthen our combat aviation will be provided this month. We are also accelerating work on European anti-ballistic defense – FREYJA needs to become operational by the end of the year. I am grateful to Emmanuel – all the weaponry production licenses France promised Ukraine have already been obtained. It is important to implement this promptly at the team level. Thank you, France!
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026