”Este imposibil să ne imaginăm arhitectura de securitate a Europei fără Marea Britanie și fără Ucraina”, subliniază comisarul european Andrius Kubilius

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut marți seară convorbiri telefonice separate cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu premierul britanic, Keir Starmer. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea sprijinului internațional pentru Ucraina, inclusiv pe coordonarea cu Statele Unite și pe acțiunile comune din cadrul „Coaliției celor Dispuși”.

„Am vorbit cu președintele Franței, Emmanuel Macron. A fost o conversație foarte consistentă. Continuăm pregătirea deciziilor în cadrul Coaliției celor Dispuși — totul devine din ce în ce mai concret. Am discutat despre sprijinul pentru armata noastră, cooperarea în domeniul apărării și producția internă de armament în Ucraina. Desigur, am avut și un schimb aprofundat de opinii privind relațiile și coordonarea cu Statele Unite”, a scris Zelenski, pe X.

I spoke with President of France @EmmanuelMacron. It was a very substantive conversation. We continue preparing decisions within the Coalition of the Willing — everything is becoming more practical.

We discussed support for our army, defense cooperation, and our domestic weapons… pic.twitter.com/5pBz5YHTk4

