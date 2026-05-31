Este în interesul vital al UE să integrăm Ucraina, cu cea mai puternică armată din Europa, subliniază comisarul european pentru apărare

Diana Zaim
Integrarea Ucrainei reprezintă un interes vital pentru Uniunea Europeană și va influența decisiv arhitectura de securitate a continentului, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, subliniind importanța strategică a apropierii Kievului de structurile europene.

„Din partea UE, trebuie să înțelegem că este în interesul nostru vital să integrăm Ucraina, cu cea mai puternică armată din Europa”, a afirmat oficialul european.

Potrivit acestuia, integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană va avea implicații care depășesc procesul de extindere, urmând să modeleze viitorul strategic al întregului continent. „Integrarea Ucrainei va defini viitorul strategic al UE și al întregului continent european, în special al părții sale de Est, inclusiv viitorul Rusiei și al Belarusului”, a subliniat comisarul european pentru Apărare.

Citiți și: Comisarul european Andrius Kubilius pledează pentru o integrare mai puternică a industriilor de apărare din UE și Ucraina: În viitor, Ucraina va fi cea mai importantă parte a noii arhitecturi europene de securitate

Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

