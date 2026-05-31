Este în interesul vital al UE să integrăm Ucraina, cu cea mai puternică armată din Europa, subliniază comisarul european pentru apărare

Integrarea Ucrainei reprezintă un interes vital pentru Uniunea Europeană și va influența decisiv arhitectura de securitate a continentului, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, subliniind importanța strategică a apropierii Kievului de structurile europene.

„Din partea UE, trebuie să înțelegem că este în interesul nostru vital să integrăm Ucraina, cu cea mai puternică armată din Europa”, a afirmat oficialul european.

Potrivit acestuia, integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană va avea implicații care depășesc procesul de extindere, urmând să modeleze viitorul strategic al întregului continent. „Integrarea Ucrainei va defini viitorul strategic al UE și al întregului continent european, în special al părții sale de Est, inclusiv viitorul Rusiei și al Belarusului”, a subliniat comisarul european pentru Apărare.

Ukrainian integration into 🇪🇺 will define the strategic future of the EU and of the whole European continent, especially its Eastern part, including future of Russia and Belarus. 1/ — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 30, 2026

