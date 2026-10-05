“Este momentul să construim punți”: Luca Niculescu își asumă să construiască o majoritate pentru un guvern “profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică”

Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, a declarat luni seară, la Palatul Cotroceni, premierul desemnat Luca Niculescu, după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru a forma un nou guvern.

Secretarul de stat din cadrul MAE și coordonatorul procesului de aderarea a României la OCDE a declarat că acceptă responsabilitatea desemnării sale pentru funcția de prim-ministru, în contextul unei perioade de „incertitudine politică” și al unui climat economic și internațional dificil.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”, a declarat Niculescu.

Premierul desemnat a spus că va începe discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități și pentru convenirea unui program de guvernare.

„Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist”, a afirmat el.

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Niculescu a precizat că în următoarele zile va prezenta rezultatul consultărilor, prioritățile guvernului și echipa cu care acestea vor fi puse în practică. Printre obiectivele enunțate se numără disciplina în folosirea banului public, predictibilitatea economică, respectarea angajamentelor asumate de România, accelerarea investițiilor și reformelor și eficientizarea statului.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”, a spus Niculescu.

În discursul său, premierul desemnat a legat funcționarea statului și de componenta de securitate, în contextul războiului de la granița României.

„Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România”, a afirmat el.

Niculescu a vorbit și despre necesitatea consolidării rezilienței societății în fața dezinformării și manipulării.

„Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Și aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am în credere că o putem avea”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a invocat experiența ultimilor patru ani de lucru pentru aderarea României la OCDE drept un exemplu de cooperare între partide și instituții în jurul unui obiectiv național.

„În ultimii ani, în ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun. Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană”, a spus Niculescu.

El a subliniat că România a reușit să avanseze în procesul de aderare la OCDE prin depășirea diferențelor politice și concentrarea asupra unui obiectiv comun.

„Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, oameni cu apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României”, a afirmat Niculescu.

În acest context, premierul desemnat a făcut apel la cooperare politică, folosind metafora „punților” în opoziție cu cea a „zidurilor”.

„Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Iar acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despartă”, a declarat Luca Niculescu.

„Este momentul să construim”, a încheiat premierul desemnat.