Este momentul să deschidem negocierile de aderare pe clustere cu R. Moldova și Ucraina, subliniază Oana Țoiu la Chișinău

Este momentul să deschidem negocierile de aderare pe clustere cu Republica Moldova și Ucraina, a subliniat ministrul de Externe, Oana Țoiu, în contextul participării la reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, găzduit de Chișinău.

Oficialul român a reliefat că „este în interesul nostru, al fiecărui stat membru și al Uniunii, să putem să gestionăm rapid și corect, bazat pe merite, procesul de extindere, pentru că asta permite ca piața unică să aibă un avantaj competitiv mai mare în lume.”

„Este poziția României că este momentul să deschidem capitole de negociere. De altfel, această poziție este o poziție pe care țara mea o are de mult timp. Este momentul să facem asta, pentru că nu vorbim doar despre o responsabilitate pentru Republica Moldova, pentru Ucraina, de o responsabilitate pentru a finaliza negocierile și cu Balcanii de Vest, vorbim și despre cuvântul pe care Uniunea Europeană l-a dat. Vorbim despre poziția Uniunii Europene în lume. Este în interesul nostru, al fiecărui stat membru și al Uniunii, să putem să gestionăm rapid și corect, bazat pe merite, procesul de extindere, pentru că asta permite ca piața unică să aibă un avantaj competitiv mai mare în lume. Asta permite ca sfera noastră de influență, sfera noastră de colaborare, care permite securitatea comună, să fie mai puternică. Nu putem să riscăm ca țările din regiune, în timp, să nu mai poată face față amenințărilor hibride, interferențelor care vin din alte state și modalitatea prin care putem să ne asigurăm de această securitate colectivă este integrarea europeană. Am văzut și în această dimineață și pe parcursul ultimelor luni de zile, în discuții cu miniștri de externe a celelalte țări membre ale Uniunii Europene, aceeași atitudine de sprijin și de claritate privind nevoia de a deschide clusterele de negociere”, a subliniat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe urmează să co-prezideze, împreună cu viceprim-ministrul Republicii Moldova Mihai Popșoi, masa rotundă cu tema „Fum și oglinzi – combaterea operațiunilor de ingerință străină și asigurarea integrității alegerilor, cu respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept”.

„O să găzduiesc o masă rotundă cu ministrul de externe, Mihai Popșoi, pentru a discuta despre reziliență, despre cum facem fața amenințărilor hibride și dezinformării, mai ales interferențelor în procesele electorale și toate țările, împreună, vom discuta și despre cum ne asigurăm că generațiile tinerilor au acces la resursele care le sunt necesare, cum asigurăm accesul presei, accesul jurnaliștilor independenți la resursele de care au nevoie ca să poată să își facă meseria, o meserie vitală pentru funcționarea democrațiilor. Am și dat acest răspuns pozitiv, această susținere pentru punctul de contact pe care Consiliul Europei l-a lansat pentru relația cu cetățenii din Belarus. Este foarte important că cetățenii care vor o cale europeană pentru țara lor, fie că vorbim de cei din Belarus, fie că vorbim de cei din Rusia sau din alte țări care sunt sub această influență malignă, au o cale de dialog și acces la partenerii care sunt necesari”, a arătat Oana Țoiu.

Republica Moldova a marcat un pas semnificativ în parcursul său de integrare europeană, lansând la mijlocul lunii decembrie discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE.

Ținta Chișinăului este aceea de a semna tratatul de aderare la UE către anul 2028.

La 3 martie 2022, autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare a țării la UE, iar la 23 iunie, același an, șefii de stat sau de guvern europeni au decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară-candidată la UE. Această călătorie a ajuns într-o nouă etapă la 14 decembrie 2023, când Consiliul European a hotărât începerea negocierilor de aderare.