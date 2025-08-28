Este nevoie de controale vamale mai stricte și de o cooperare mai strânsă în ceea ce privește conformitatea produselor pentru a proteja mai bine cetățenii și întreprinderile din UE, subliniază Comisia Europeană

Comisia Europeană subliniază într-un raport nevoia îmbunătățirii controalelor vamale și a cooperării, în special pentru a face față creșterii rapide a comerțului electronic.

În raportul privind controalele vamale asupra conformității produselor la frontierele externe ale UE, instituția europeană observă că, din păcate, produsele importate, inclusiv cele achiziționate online, nu respectă întotdeauna normele UE privind siguranța, securitatea sau standardele de mediu, lucru care creează riscuri pentru cetățenii și întreprinderile din UE.

„Pe măsură ce continuăm să observăm o creștere a importurilor provenite din comerțul electronic, este imperativ să ne intensificăm controalele vamale și cooperarea cu autoritățile pieței unice pentru a ne asigura că numai produsele conforme și sigure intră pe piața UE și ajung la cetățenii noștri. În contextul concurenței din ce în ce mai mari din partea platformelor online, acest lucru este, de asemenea, esențial pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile noastre din UE care respectă normele. Viitoarea reformă vamală a UE va schimba regulile jocului în această privință, permițând statelor membre ale UE să colaboreze mai eficient și să acționeze ca o singură entitate”, a subliniat Maroš Šefčovič, comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență.

UE abordează provocările legate de importurile neconforme și de creșterea comerțului electronic prin reforma vamală propusă, care urmărește să instituie o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date a UE pentru a consolida gestionarea riscurilor, a consolida cooperarea dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței și a moderniza asigurarea respectării normelor privind conformitatea produselor.

Datele-cheie din perioada 2022-2024 din raport arată că controalele vamale privind conformitatea produselor cresc în fiecare an. Mai multe produse au fost oprite de autoritățile vamale și, în cele din urmă, li s-a refuzat intrarea pe piața UE deoarece nu respectă normele UE sau sunt considerate periculoase.

În întreaga Uniune Europeană, autoritățile vamale au refuzat în medie 13 articole per milion de produse eliberate în 2024 din cauza neconformității sau a riscurilor grave.

Cu toate acestea, în această perioadă, expansiunea importurilor generate de comerțul electronic a depășit ritmul în care au fost puse în aplicare măsurile de control. În plus, eficacitatea și calitatea controalelor existente necesită îmbunătățiri pentru a aborda provocările emergente.

Raportul ajută Comisia și statele membre să înțeleagă mai bine provocările cu care se confruntă autoritățile vamale în ceea ce privește controlul conformității produselor și să identifice măsuri pentru a îmbunătăți în continuare asigurarea respectării normelor UE.

Îmbunătățirea controalelor vamale în întreaga UE

Raportul arată că, deși controalele vamale continuă să joace un rol esențial, o mai bună cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței este esențială pentru a împiedica intrarea pe piața unică a UE a produselor neconforme sau periculoase.

Digitalizarea joacă, de asemenea, un rol esențial în trecerea controalelor vamale la nivelul următor, mai arată Comisia Europeană.

Instituția europeană cu rol executiv a contribuit deja la digitalizarea comunicării dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței, iar reforma vamală în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea controalelor vamale și a gestionării riscurilor.

Conformitatea produselor în UE garantează că produsele îndeplinesc criterii stricte, inclusiv standarde funcționale, tehnice, de siguranță, de sănătate și de mediu, protejând astfel atât consumatorii, cât și mediul.

Prin aplicarea unor norme uniforme privind produsele, indiferent de originea acestora, UE creează condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile trebuie să respecte aceleași norme, promovând concurența loială.

Aceste norme le permit consumatorilor să se bucure de produse sigure și de înaltă calitate pe piața unică a UE, asigurându-se că beneficiază de un raport calitate-preț mai bun, atât prin prețuri competitive, cât și prin standarde de înaltă calitate.

Consolidarea uniunii vamale a UE

Recenta comunicare a Comisiei privind un set cuprinzător de instrumente al UE pentru un comerț electronic sigur și durabil subliniază necesitatea unor controale vamale mai stricte pentru a aborda provocările generate de comerțul electronic.

Comisia se angajează să creeze un mediu de cumpărături online mai sigur și mai securizat pentru cetățeni. Raportul privind controalele de conformitate a produselor este un pas important în direcția atingerii acestui obiectiv, iar Comisia va continua să depună eforturi pentru a îmbunătăți controalele vamale și pentru a se asigura că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, în special atunci când cumpără online.

Reforma vamală a UE propusă de Comisie și aflată în prezent în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va introduce o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date, care va permite o gestionare mai eficace a riscurilor și o cooperare mai eficace între autoritățile vamale și alte autorități, cum ar fi autoritățile de supraveghere a pieței.

Obiectivul principal este de a face controalele vamale mai eficace, mai eficiente și mai transparente. În plus, reforma va consolida capacitatea autorităților vamale de a identifica și elimina produsele neconforme. În cele din urmă, UE urmărește să creeze un mediu de afaceri favorabil, să promoveze competitivitatea și să sprijine creșterea economică, asigurând în același timp protecția cetățenilor săi și a mediului.