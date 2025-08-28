COMISIA EUROPEANA
Este nevoie de controale vamale mai stricte și de o cooperare mai strânsă în ceea ce privește conformitatea produselor pentru a proteja mai bine cetățenii și întreprinderile din UE, subliniază Comisia Europeană
Comisia Europeană subliniază într-un raport nevoia îmbunătățirii controalelor vamale și a cooperării, în special pentru a face față creșterii rapide a comerțului electronic.
În raportul privind controalele vamale asupra conformității produselor la frontierele externe ale UE, instituția europeană observă că, din păcate, produsele importate, inclusiv cele achiziționate online, nu respectă întotdeauna normele UE privind siguranța, securitatea sau standardele de mediu, lucru care creează riscuri pentru cetățenii și întreprinderile din UE.
„Pe măsură ce continuăm să observăm o creștere a importurilor provenite din comerțul electronic, este imperativ să ne intensificăm controalele vamale și cooperarea cu autoritățile pieței unice pentru a ne asigura că numai produsele conforme și sigure intră pe piața UE și ajung la cetățenii noștri. În contextul concurenței din ce în ce mai mari din partea platformelor online, acest lucru este, de asemenea, esențial pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile noastre din UE care respectă normele. Viitoarea reformă vamală a UE va schimba regulile jocului în această privință, permițând statelor membre ale UE să colaboreze mai eficient și să acționeze ca o singură entitate”, a subliniat Maroš Šefčovič, comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență.
UE abordează provocările legate de importurile neconforme și de creșterea comerțului electronic prin reforma vamală propusă, care urmărește să instituie o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date a UE pentru a consolida gestionarea riscurilor, a consolida cooperarea dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței și a moderniza asigurarea respectării normelor privind conformitatea produselor.
Datele-cheie din perioada 2022-2024 din raport arată că controalele vamale privind conformitatea produselor cresc în fiecare an. Mai multe produse au fost oprite de autoritățile vamale și, în cele din urmă, li s-a refuzat intrarea pe piața UE deoarece nu respectă normele UE sau sunt considerate periculoase.
În întreaga Uniune Europeană, autoritățile vamale au refuzat în medie 13 articole per milion de produse eliberate în 2024 din cauza neconformității sau a riscurilor grave.
Cu toate acestea, în această perioadă, expansiunea importurilor generate de comerțul electronic a depășit ritmul în care au fost puse în aplicare măsurile de control. În plus, eficacitatea și calitatea controalelor existente necesită îmbunătățiri pentru a aborda provocările emergente.
Raportul ajută Comisia și statele membre să înțeleagă mai bine provocările cu care se confruntă autoritățile vamale în ceea ce privește controlul conformității produselor și să identifice măsuri pentru a îmbunătăți în continuare asigurarea respectării normelor UE.
Îmbunătățirea controalelor vamale în întreaga UE
Raportul arată că, deși controalele vamale continuă să joace un rol esențial, o mai bună cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței este esențială pentru a împiedica intrarea pe piața unică a UE a produselor neconforme sau periculoase.
Digitalizarea joacă, de asemenea, un rol esențial în trecerea controalelor vamale la nivelul următor, mai arată Comisia Europeană.
Instituția europeană cu rol executiv a contribuit deja la digitalizarea comunicării dintre autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței, iar reforma vamală în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea controalelor vamale și a gestionării riscurilor.
Conformitatea produselor în UE garantează că produsele îndeplinesc criterii stricte, inclusiv standarde funcționale, tehnice, de siguranță, de sănătate și de mediu, protejând astfel atât consumatorii, cât și mediul.
Prin aplicarea unor norme uniforme privind produsele, indiferent de originea acestora, UE creează condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile trebuie să respecte aceleași norme, promovând concurența loială.
Aceste norme le permit consumatorilor să se bucure de produse sigure și de înaltă calitate pe piața unică a UE, asigurându-se că beneficiază de un raport calitate-preț mai bun, atât prin prețuri competitive, cât și prin standarde de înaltă calitate.
Consolidarea uniunii vamale a UE
Recenta comunicare a Comisiei privind un set cuprinzător de instrumente al UE pentru un comerț electronic sigur și durabil subliniază necesitatea unor controale vamale mai stricte pentru a aborda provocările generate de comerțul electronic.
Comisia se angajează să creeze un mediu de cumpărături online mai sigur și mai securizat pentru cetățeni. Raportul privind controalele de conformitate a produselor este un pas important în direcția atingerii acestui obiectiv, iar Comisia va continua să depună eforturi pentru a îmbunătăți controalele vamale și pentru a se asigura că cetățenii pot avea încredere în produsele pe care le cumpără, în special atunci când cumpără online.
Reforma vamală a UE propusă de Comisie și aflată în prezent în curs de negociere între Consiliu și Parlamentul European va introduce o nouă autoritate vamală a UE și o nouă platformă de date, care va permite o gestionare mai eficace a riscurilor și o cooperare mai eficace între autoritățile vamale și alte autorități, cum ar fi autoritățile de supraveghere a pieței.
Obiectivul principal este de a face controalele vamale mai eficace, mai eficiente și mai transparente. În plus, reforma va consolida capacitatea autorităților vamale de a identifica și elimina produsele neconforme. În cele din urmă, UE urmărește să creeze un mediu de afaceri favorabil, să promoveze competitivitatea și să sprijine creșterea economică, asigurând în același timp protecția cetățenilor săi și a mediului.
Ursula von der Leyen a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski după atacurile Rusiei în Ucraina: Putin trebuie să vină la masa negocierilor
Președintele rus Vladimir Putin “trebuie să vină la masa negocierilor”, iar Ucraina trebuie transformată “porc-spinos de oțel” ca parte a garanțiilor de securitate, a afirmat joi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, după convorbiri telefonice separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul american Donald Trump.
“Tocmai am vorbit cu președintele Zelenski, apoi cu președintele Donald Trump, după atacul masiv asupra Kievului, care a lovit și birourile noastre ale UE. Putin trebuie să vină la masa negocierilor”, a scris von der Leyen, într-un mesaj pe X.
“Trebuie să asigurăm o pace justă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile, care să transforme țara într-un „porc-spinos de oțel”. Europa își va juca pe deplin rolul. Instrumentul nostru de apărare, SAFE, de exemplu, va fi esențial pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a adăugat ea.
Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices.
Putin must come to the negotiating table.
We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.
Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.
Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.
Noul atac al Rusiei a avut loc după ce președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk s-au aflat miercuri la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pentru a reafirma sprijinul european pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.
Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump intensifică presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin, în încercarea de a încheia un acord de pace pentru a pune capăt războiului, arată Politico Europe.
Ucraina a făcut din garanțiile de securitate susținute de Occident o cerință centrală în orice acord, pentru a preveni noi atacuri rusești. După ce președintele țării, Volodimir Zelenski, și unii dintre principalii săi susținători europeni s-au reunit la Casa Albă pe 18 august, administrația Trump a semnalat că va sprijini o forță condusă de Europa care să contribuie la garantarea securității Ucrainei, furnizând resurse de informații și supravegherea câmpului de luptă și participând la un scut de apărare aeriană.
Dar, deși Trump a declarat după cele două summituri că va convoca în curând o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski și că liderul rus a fost de acord cu această idee, observatorii Kremlinului au pus la îndoială intențiile lui Putin.
Președintele rus a ezitat, amânând orice întâlnire directă cu Zelenski și negocierile de pace.
Moscova și-a dublat cererile, inclusiv solicitând ca Kievul să cedeze întreaga regiune Donbas, inclusiv bastioanele strategice cheie pe care Rusia nu le controlează. Zelenski a exclus această posibilitate, afirmând că acest lucru i-ar oferi lui Putin un punct de plecare pentru o viitoare invazie.
Comisia Europeană onorează memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare: Libertatea, democrația, statul de drept sunt principii câștigate cu greu. Avem responsabilitatea colectivă de a le proteja
Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și păzite în mod corespunzător, atrag atenția vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Avertismentul celor doi oficiali ai Comisiei Europene apare într-o declarație publicată cu ocazia Zilei europene de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
„În urmă cu 86 de ani, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Molotov-Ribbentrop, o alianță de sânge între două dintre cele mai brutale regimuri din istorie, lăsând o cicatrice profundă asupra Europei. Opresiunea pe care au provocat-o aceste regimuri totalitare și autoritare și suferința îndurată de nenumărate victime rămân amintiri vii pentru mulți europeni”, amintesc Virkkunen și McGrath.
Aceștia evidențiază responsabilitatea neobosită de a onora povestea victimelor regimurilor totalitare și autoritare.
„Pe 23 august, le onorăm povestea. Sărbătorim căutarea neobosită a libertății și democrației de către europeni de-a lungul istoriei, care au rezistat tiraniei, au cerut dreptate și s-au străduit pentru o Europă mai dreaptă, egală și liberă. Le datorăm faptul că, pentru prima dată în istorie, fiecare țară din UE găzduiește acum o generație care a crescut liberă, fără umbra tiraniei”, au reliefat cei doi răsplata sacrificiului făcut de cei care au căzut în mâinile regimurilor opresive.
Henna Virkkunen și Michael McGrath semnalează că „semințele urii, intoleranței și opresiunii continuă să fie semănate, iar adversarii noștri sunt dornici să le exploateze”.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, conchid cei doi oficiali ai Comisiei Europene.
Mesajul Comisiei Europene vine pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
Citiți și: INSCOP: 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România. Rezultatele sondajului consacrat nostalgiei după comunism vor fi prezentate în parteneriat cu IICCMER
Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, UE deblochează un nou sprijin de 4 miliarde de euro, consolidând statutul Europei de cel mai mare donator al Kievului
În ajunul celei de a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, pe 24 august, Uniunea Europeană transmite un nou semnal puternic de sprijin neclintit prin deblocarea a 4,05 miliarde de euro pentru această țară, a anunțat vineri Comisia Europeană, ridicând la aproape 170 de miliarde de euro asistența totală europeană pentru țara invadată de Rusia, consolidând statutul UE de cel mai mare donator către Ucraina.
“Pe măsură ce Ucraina își sărbătorește cea de-a 34-a Zi a Independenței, UE transmite un mesaj clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este de neclintit. Plata de astăzi, de peste 4 miliarde de euro, demonstrează angajamentul nostru ferm. Acest nou sprijin subliniază nu doar angajamentul nostru pentru redresarea Ucrainei, ci și pentru viitorul său ca stat suveran și democratic. Pentru că atunci când Ucraina este puternică, Europa este mai puternică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Din această sumă, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, iar 1 miliard de euro prin Asistența Macro-Financiară (MFA) excepțională a Comisiei Europene. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au mobilizat 168,9 miliarde de euro în asistență umanitară, financiară și militară pentru Ucraina și pentru cetățenii săi.
Comisia deblochează peste 3 miliarde de euro prin Facilitatea pentru Ucraina
Astfel, Comisia a efectuat a patra plată regulată, în valoare de peste 3,05 miliarde de euro, prin Facilitatea pentru Ucraina. Acest sprijin va consolida stabilitatea macro-financiară a Ucrainei, va întări administrația publică și va impulsiona reforme structurale esențiale pe termen lung.
Odată cu această nouă tranșă, sprijinul total acordat de UE prin Facilitate a ajuns la 22,7 miliarde de euro de la lansarea programului la 1 martie 2024. Aceasta reprezintă aproape 60% din fondurile disponibile prin Planul pentru Ucraina.
În urma solicitării de plată transmise de Ucraina, Consiliul a aprobat la 8 august evaluarea Comisiei conform căreia Ucraina a îndeplinit satisfăcător 13 indicatori de reformă aferenți acestei a patra tranșe trimestriale. Reformele cheie realizate în cadrul acestei plăți vizează administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, tranziția verde, reglementarea sectoarelor digital și agroalimentar, precum și managementul materiilor prime critice.
Această a patra tranșă regulată demonstrează angajamentul Ucrainei de a implementa reformele ambițioase convenite prin Planul pentru Ucraina. Țara urmează să primească până la 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru perioada 2024-2027 prin Facilitatea pentru Ucraina.
Debursarea survine în contextul progreselor Ucrainei privind reformele de aderare la UE, inclusiv restaurarea independenței Biroului Național Anticorupție și a Procuraturii Specializate Anticorupție de către Rada Supremă la 31 iulie. Protejarea autonomiei acestor două instituții reprezintă un pilon esențial al arhitecturii anticorupție a Ucrainei și al parcursului său european.
Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția UE la împrumutul G7
În plus, Comisia Europeană a deblocat și a șaptea tranșă a împrumutului său excepțional de Asistență Macro-Financiară (MFA) către Ucraina, în valoare de 1 miliard de euro. Cu această plată, totalul împrumuturilor Comisiei către Ucraina prin acest instrument a ajuns la 9 miliarde de euro de la începutul anului și se adaugă altor forme de sprijin puse la dispoziție.
În total, MFA se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi extraordinare pentru accelerarea veniturilor (ERA), condusă de G7, care are ca scop furnizarea a aproximativ 45 de miliarde de euro în sprijin financiar pentru a acoperi nevoile urgente ale Ucrainei. Împrumuturile ERA din partea partenerilor G7, precum și împrumutul MFA al UE, sunt rambursate din veniturile generate de activele suverane ale Băncii Centrale a Rusiei înghețate și imobilizate, deținute de depozitarii centrali de valori mobiliare din UE prin Mecanismul de Cooperare pentru Împrumutul Ucrainei.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, a condamnat fără echivoc acțiunile Rusiei și a oferit un sprijin fără precedent Ucrainei și cetățenilor săi. În calitate de cel mai mare donator, UE a mobilizat în total 168,9 miliarde de euro, dintre care:
- 73,6 miliarde de euro din bugetul UE, pentru sprijin umanitar, răspuns la criză, sprijin bugetar și reconstrucție timpurie.
- 15 miliarde de euro în asistență bilaterală din partea celor 27 de state membre.
- 59,6 miliarde de euro în asistență militară, inclusiv o parte finanțată prin Facilitatea Europeană pentru Pace.
- 3,7 miliarde de euro provenite din veniturile obținute din activele suverane ruse înghețate și imobilizate (profituri excepționale).
În plus, UE și statele membre au mobilizat cel puțin 17 miliarde de euro pentru a sprijini persoanele care au fugit din Ucraina.
