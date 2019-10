Este oficial: Țările UE-27 au decis prelungirea Brexit-ului. Ieșirea Marii Britanii din UE se amână, pentru a treia oară, până la cel târziu 31 ianuarie 2020

Țările UE-27, reunite la nivelul ambasadorilor statelor membre, au decis luni să accepte solicitarea din partea Marii Britanii pentru extinderea termenului privind Brexit până la cel târziu 31 ianuarie 2020, aceasta reprezentând a treia amânare a procesului de retragere a Regatului Unit din UE.

”UE-27 a convenit că va accepta solicitarea Marii Britanii pentru o extindere flexibilă a Brexit-ul până la 31 ianuarie 2020. Se preconizează că această decizie va fi formalizată printr-o procedură scrisă”, a anunțat, pe Twitter, președintele Consiliului European, Donald Tusk.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

