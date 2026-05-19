Este timpul pentru pașii următori în aderarea R. Moldova la UE, afirmă Roberta Metsola. Maia Sandu: Moldova este pregătită

Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar Parlamentul European, ca aliat solid, va continua să sprijine această țară, a declarat marți președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, după întrevederea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Maia Sandu a fost întâmpinată la sediul Parlamentului European din Strasbourg de președinta legislativului european, Roberta Metsola, înainte de ceremonia în cadrul căreia șefa statului moldovean a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincție acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.

Roberta Metsola a reconfirmat sprijinul Parlamentului European pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibil, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile”, a declarat oficialul european, potrivit Moldpres.

It’s time for the next steps in Moldova’s EU accession negotiations. Because as Moldova moves closer, our Union grows stronger.@RobertaMetsola @sandumaiamd @Europarl_EN 🇪🇺🇲🇩 https://t.co/zoJciVy25j — Roberta Metsola (@EP_President) May 19, 2026

Totodată, președinta Parlamentului European a felicitat-o pe Maia Sandu pentru primirea Ordinului European de Merit.

„Este o onoare pentru noi să vă recunoaștem leadershipul prin acordarea Ordinului European de Merit. Am avut onoarea să văd de-a lungul anilor determinarea, claritatea și fermitatea dumneavoastră. Angajamentul dumneavoastră nu modelează doar Moldova, ci modelează și restul Europei. În pofida interferențelor constante ale Rusiei și a tentativelor de destabilizare a țării dumneavoastră, rămâneți ferm ancorată în valorile noastre democratice comune. Acest lucru se datorează rezilienței poporului dumneavoastră și leadershipului dumneavoastră calm, clar și principial”, a afirmat Roberta Metsola.

La rândul său, Maia Sandu a declarat că este „profund onorată să fie nominalizată pentru Ordinul European de Merit”, subliniind că distincția aparține cetățenilor Republicii Moldova.

„Această distincție aparține oamenilor din Moldova — celor care au ales Europa la urnele de vot, celor care au apărat această alegere atunci când nu a fost ușor și celor care depun zilnic munca dificilă a reformelor pentru că cred într-un viitor mai bun”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului moldovean a afirmat, totodată, că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„Vrem să continuăm să mergem înainte. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele. Atât Comisia Europeană, cât și Consiliul au confirmat că suntem pregătiți. Pas cu pas, Moldova și-a îndeplinit angajamentele asumate. Un proces de aderare credibil și bazat pe merit necesită efort și angajament din partea ambelor părți”, a punctat Maia Sandu.

În cadrul vizitei la Parlamentul European, Maia Sandu a avut întrevederi cu grupurile politice din legislativul european pentru a discuta despre progresele înregistrate de Republica Moldova și următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Ordinul European de Merit a fost instituit de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman și este acordat personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.