Este timpul să reformăm Consiliul de Securitate al ONU, subliniază Annalena Baerbock, deși este conștientă că acest lucru „nu se va întâmpla în timpul” mandatului său
Annalena Baerbock afirmă că reforma Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite este „de multă vreme necesară”, dar nu se așteaptă la progrese semnificative în timpul mandatului său de un an în funcția de președinte al Adunării Generale a ONU.
„Nu se va întâmpla în timpul mandatului meu”, a declarat Baerbock, fostul ministru german de externe, în podcastul Berlin Playbook al POLITICO. Progresul, a spus ea, trebuie să vină „în pași mici”, prin „mai multă transparență” și „cerințe de explicare a veto-urilor”.
La cea de-a 80-a aniversare a Cartei ONU, tratatul fondator al organizației, Baerbock a apărat cu tărie relevanța ONU, în ciuda dificultăților crescânde cu care se confruntă multilateralismul. „Fără Organizația Națiunilor Unite, nicio țară din lume nu ar fi mai sigură”, a afirmat ea.
Ea a subliniat că obiectivul trebuie să fie „depășirea blocajelor” și eficientizarea organizației — de exemplu, prin fuziunea agențiilor, creșterea personalului local și utilizarea inteligenței artificiale.
„Presiunea financiară asupra acestei organizații este atât de mare încât a devenit clar că trebuie să ne întrebăm cu mai multă urgență care sunt cu adevărat domeniile principale de activitate ale ONU”, a adăugat Baerbock.
În ceea ce privește succesorul secretarului general António Guterres, Baerbock a propus ca o femeie să conducă ONU. O organizație dedicată drepturilor femeilor și drepturilor omului „nu a reușit să aibă o femeie la conducere în 80 de ani”, a remarcat ea, ceea ce „nu mai este adecvat”.
În ceea ce privește rolul SUA în cadrul organizației, Baerbock a afirmat că încă vede un sprijin puternic și important pentru multilateralism, în ciuda agendei ferme „America First” a președintelui american Donald Trump.
Ea a adăugat că este esențial ca marile puteri să-și asume responsabilitatea și „să nu pună sub semnul întrebării Carta”. ONU rămâne „locul în care trebuie abordate controversele” și „dezvoltate soluții”.
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut apel la Rusia, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, să vină la masa negocierilor, să oprească crimele și distrugerile și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine.
„Ucraina luptă pentru însăși principiile Cartei Națiunilor Unite: suveranitatea, integritatea teritorială, respectul față de granițele recunoscute internațional și dreptul de a-și alege propriul destin. Nu putem rescrie istoria. Acest război a început printr-un atac nejustificat și ilegal al Rusiei”, a punctat Costa în discursul său.
Antonio Costa a subliniat că există o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a recunoaște dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor – și a precizat că pacea în Ucraina nu este doar în interesul Kievului sau al Europei, ci reprezintă interesul comunității globale.
„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi vreodată în siguranță. Pacea trebuie să fie prioritatea principală a comunității internaționale. Uniunea Europeană va continua să lucreze pentru a pune capăt acestui război de agresiune și pentru a sprijini Ucraina în toate modurile posibile. Un armistițiu, la care Ucraina și-a exprimat deja acordul, este primul pas”, a adăugat președintele Consiliului European.
El a făcut apel la comunitatea internațională să se implice activ în eforturile de pace, cu respect deplin față de Carta Națiunilor Unite și a subliniat că Uniunea Europeană susține eforturile președintelui american Donald Trump pentru pace.
„Și mi-ar plăcea să văd China, de asemenea membru permanent al acestui Consiliu, contribuind la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina. Pentru a pune capăt agresiunii, UE va continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Pentru a asigura o pace durabilă, UE, în cadrul Coaliției celor Dispuși, este pregătită să contribuie cu garanții de securitate concrete pentru Ucraina”, a punctat Antonio Costa.
În încheiere, președintele Consiliului European a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei în parcursul său spre aderarea deplină la Uniunea Europeană va continua, pentru a răspunde aspirațiilor poporului său.
„Momentul pentru pace este acum. Și acum este timpul ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni”, a concluzionat Antonio Costa.
Revenit la tribuna lumii, Trump critică ONU pentru “cuvinte goale” și pe europeni că finanțează războiul Rusiei “împotriva lor înșiși”: Energia verde și imigrația duc la “moartea Europei Occidentale”
Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, notează The Guardian și Deutsche Welle.
Fără teleprompter funcțional la începutul discursului, Trump a improvizat frecvent, și-a atacat adversarii politici, inclusiv politica internă și externă moștenită de la administrația Biden, și a criticat îndelung Europa și ONU.
El și-a început discursul criticând ONU pentru că nu l-ar fi ajutat în procesul de „încheiere a șapte războaie” de când s-a întors la Casa Albă, referindu-se la disputele dintre Cambogdia și Thailanda, Rwanda și Congo, Egipt și Etiopia, India și Pakistan, Israel și Iran, Serbia și Kosovo și Armenia și Azerbaidjan.
„Tot ce par să facă este să scrie o scrisoare foarte dură și apoi să nu mai urmeze nimic. Sunt cuvinte goale, iar cuvintele goale nu rezolvă războiul. Singurul lucru care rezolvă războiul și războaiele este acțiunea”, a spus el.
„Un viitor considerabil mai bun este la îndemâna noastră”, a adăugat Trump, dar a insistat că lumea trebuie să lase în urmă „eșecurile trecutului”.
El a reiterat criticile la adresa ONU, spunând că organizația are „atât de mult potențial” pe care nu l-a realizat, și a acuzat-o, fără dovezi, că ar finanța „migrația necontrolată”.
Trump a atacat țările care cumpără petrol rusesc, inclusiv India, China și mai mulți aliați NATO.
„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a declarat el, referindu-se la aliații europeni.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, președintele a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.”
El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
Trump a dedicat o mare parte a discursului imigrației, folosindu-și politica internă ca exemplu de „acțiune îndrăzneață” pentru a „opri rapid migrația necontrolată”.
El a lansat un avertisment dur la adresa țărilor europene: „se duc dracului”, acuzând rata generală a imigrației ca parte a unei „agende globaliste de migrație” și îndemnând aliații să „pună capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise”.
„Imigrația și costul ridicat al așa-numitei energii verzi, regenerabile, distrug o mare parte din lumea liberă și o mare parte din planeta noastră. Țările care prețuiesc libertatea dispar rapid”, a mai spus el.
Președintele a legat imigrația de energia verde, două probleme care, în opinia sa, ar duce la „moartea Europei Occidentale”.
El a ridiculizat proiectele de energie regenerabilă, spunând că schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie pusă vreodată în practică pe lume” și că nu se poate „scăpa de această înșelătorie verde”.
„Țara voastră va eșua. Și sunt foarte bun la a prezice lucruri”, a avertizat el.
În alt pasaj, Trump a spus că energia regenerabilă este o „glumă” și schimbările climatice provocate de om „cea mai mare escrocherie pusă vreodată la cale”.
Trump a acuzat și alte state de încălcarea regulilor privind poluarea, deși SUA rămân printre cei mai mari poluatori la nivel global. „Avem nevoie de granițe puternice și de surse tradiționale de energie dacă vrem să fim din nou măreți”, a concluzionat el.
Referindu-se la Orientul Mijlociu, Trump a spus foarte puțin despre criza umanitară din Gaza, concentrându-se în schimb pe ostaticii israelieni rămași.
„Vrem toți cei 20 înapoi. Nu vrem doi sau patru”, a spus el, adăugând: „Din păcate, Hamas a respins în repetate rânduri oferte rezonabile de pace.”
Trump s-a opus recunoașterii unui stat palestinian, susținând că „acest lucru ar fi o recompensă pentru aceste atrocități oribile, inclusiv 7 octombrie”. El a subliniat, totodată, că „războiul din Gaza trebuie să se oprească”.
În privința Iranului, Trump a numit Teheranul „sponsorul numărul unu al terorismului de stat din lume” și a dat vina pe acesta pentru sfârșitul acordului nuclear, deși SUA s-au retras din înțelegere în primul său mandat.
Pe final, președintele a anunțat intenția SUA de a crea o forță internațională împotriva armelor biologice, menționând că aceasta ar putea fi un exemplu de utilizare benefică a inteligenței artificiale.
Discursul, în care Trump a vorbit și despre condiția sa fizică, a soției sale și despre achizițiile imobiliare, a durat aproape o oră — mult peste cele 15 minute alocate fiecărui vorbitor.
Sikorski către Rusia, la ONU: „Ați fost avertizați”, așa că nu „vă plângeți” dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO
Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau aeronavele sale sunt doborâte după ce intră în spațiul aerian al NATO, a avertizat luni Moscova ministrul polonez de externe Radosław Sikorski.
Sikorski a vorbit la o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York. Reuniunea a fost convocată după ce trei avioane militare ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, pe 19 septembrie, înainte de a fi respinse de avioane F-35 italiene aflate în serviciul NATO.
„Am doar o singură rugăminte către guvernul rus: dacă o altă rachetă sau o altă aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune, deliberat sau din greșeală, și este doborâtă iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți de asta. Ați fost avertizați”, a spus Sikorski, potrivit Politico Europe.
Deputy Prime Minister @sikorskiradek’s full speech at the emergency meeting of the UN Security Council regarding Russia’s violation of Estonian airspace ⬇️ pic.twitter.com/gx6UYk0OGj
— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) September 22, 2025
Incursiunea în Estonia a venit după ce Rusia a trimis drone atât în Polonia, cât și în România la începutul acestei luni, ceea ce a pus NATO în stare de alertă maximă în toată Europa.
Comentariile dure ale lui Radosław Sikorski, în care a acuzat Rusia de „naționalism nebunesc” și „dorință de dominație”, au venit după ce premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că Varșovia va doborî aeronavele inamice care intră în spațiul aerian polonez, conform TVP World.
„Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiectele zburătoare fără discuții atunci când acestea ne încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei. Aici nu este loc de dezbatere”, a spus Tusk într-o conferință de presă.
Ca să nu se lase mai prejos, Sikorski a lansat la New York o altă săgeată către Moscova: „Știm că nu vă pasă de dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii voștri. Naționalismul vostru dement conține o poftă de dominație care nu se va opri până nu veți înțelege că epoca imperiilor s-a încheiat și că imperiul vostru nu va fi reconstruit.”
Multiplele incursiuni pe teritoriul NATO au determinat Uniunea Europeană să lanseze discuții privind crearea așa-numitului „zid de drone” pentru a apăra frontiera estică a Europei împotriva Moscovei. Șapte state membre ale UE, inclusiv România, urmează să discute această inițiativă defensivă într-o reuniune online cu Comisia Europeană și Ucraina, vineri.
Și ministrul român de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european.
Ministrul a subliniat necesitatea unor mecanisme consolidate de apărare regională.
„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat șefa diplomației române, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema securității spațiului aerian național.
