Este timpul să reformăm Consiliul de Securitate al ONU, subliniază Annalena Baerbock, deși este conștientă că acest lucru „nu se va întâmpla în timpul” mandatului său

Într-un discurs de aproape o oră, de peste trei ori mai lung decât timpul alocat, președintele american Donald Trump a lansat un atac dur asupra imigrației din Europa, proiectelor de energie curată și eficienței Organizației Națiunilor Unite, notează The Guardian și Deutsche Welle.

Fără teleprompter funcțional la începutul discursului, Trump a improvizat frecvent, și-a atacat adversarii politici, inclusiv politica internă și externă moștenită de la administrația Biden, și a criticat îndelung Europa și ONU.

El și-a început discursul criticând ONU pentru că nu l-ar fi ajutat în procesul de „încheiere a șapte războaie” de când s-a întors la Casa Albă, referindu-se la disputele dintre Cambogdia și Thailanda, Rwanda și Congo, Egipt și Etiopia, India și Pakistan, Israel și Iran, Serbia și Kosovo și Armenia și Azerbaidjan.

„Tot ce par să facă este să scrie o scrisoare foarte dură și apoi să nu mai urmeze nimic. Sunt cuvinte goale, iar cuvintele goale nu rezolvă războiul. Singurul lucru care rezolvă războiul și războaiele este acțiunea”, a spus el.

„Un viitor considerabil mai bun este la îndemâna noastră”, a adăugat Trump, dar a insistat că lumea trebuie să lase în urmă „eșecurile trecutului”.

El a reiterat criticile la adresa ONU, spunând că organizația are „atât de mult potențial” pe care nu l-a realizat, și a acuzat-o, fără dovezi, că ar finanța „migrația necontrolată”.

Trump a atacat țările care cumpără petrol rusesc, inclusiv India, China și mai mulți aliați NATO.

„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a declarat el, referindu-se la aliații europeni.

Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, președintele a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.”

El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.

Trump a dedicat o mare parte a discursului imigrației, folosindu-și politica internă ca exemplu de „acțiune îndrăzneață” pentru a „opri rapid migrația necontrolată”.

El a lansat un avertisment dur la adresa țărilor europene: „se duc dracului”, acuzând rata generală a imigrației ca parte a unei „agende globaliste de migrație” și îndemnând aliații să „pună capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise”.

„Imigrația și costul ridicat al așa-numitei energii verzi, regenerabile, distrug o mare parte din lumea liberă și o mare parte din planeta noastră. Țările care prețuiesc libertatea dispar rapid”, a mai spus el.

Președintele a legat imigrația de energia verde, două probleme care, în opinia sa, ar duce la „moartea Europei Occidentale”.

El a ridiculizat proiectele de energie regenerabilă, spunând că schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie pusă vreodată în practică pe lume” și că nu se poate „scăpa de această înșelătorie verde”.

„Țara voastră va eșua. Și sunt foarte bun la a prezice lucruri”, a avertizat el.

În alt pasaj, Trump a spus că energia regenerabilă este o „glumă” și schimbările climatice provocate de om „cea mai mare escrocherie pusă vreodată la cale”.

Trump a acuzat și alte state de încălcarea regulilor privind poluarea, deși SUA rămân printre cei mai mari poluatori la nivel global. „Avem nevoie de granițe puternice și de surse tradiționale de energie dacă vrem să fim din nou măreți”, a concluzionat el.

Referindu-se la Orientul Mijlociu, Trump a spus foarte puțin despre criza umanitară din Gaza, concentrându-se în schimb pe ostaticii israelieni rămași.

„Vrem toți cei 20 înapoi. Nu vrem doi sau patru”, a spus el, adăugând: „Din păcate, Hamas a respins în repetate rânduri oferte rezonabile de pace.”

Trump s-a opus recunoașterii unui stat palestinian, susținând că „acest lucru ar fi o recompensă pentru aceste atrocități oribile, inclusiv 7 octombrie”. El a subliniat, totodată, că „războiul din Gaza trebuie să se oprească”.

În privința Iranului, Trump a numit Teheranul „sponsorul numărul unu al terorismului de stat din lume” și a dat vina pe acesta pentru sfârșitul acordului nuclear, deși SUA s-au retras din înțelegere în primul său mandat.

Pe final, președintele a anunțat intenția SUA de a crea o forță internațională împotriva armelor biologice, menționând că aceasta ar putea fi un exemplu de utilizare benefică a inteligenței artificiale.

Discursul, în care Trump a vorbit și despre condiția sa fizică, a soției sale și despre achizițiile imobiliare, a durat aproape o oră — mult peste cele 15 minute alocate fiecărui vorbitor.