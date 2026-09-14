„Este un moment cu totul special pentru relațiile noastre bilaterale și pentru Europa”, anunță ministrul german de Externe la Budapesta: Așteptăm cu nerăbdare să deschidem un nou capitol

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a pledat luni pentru recuperarea timpului pierdut și deschiderea unui nou capitol cu Ungaria, informează EFE, citat de Agerpres.

„Acum, Germania și Ungaria au șansa să recupereze timpul pierdut și să construiască ceva nou. Prin călătoria mea, vreau să subliniez că guvernul este hotărât să profite de această ocazie pentru cele două țări ale noastre. Schimbarea politică din Ungaria ne oferă ocazia de a ne reconstrui rapid relațiile pe o bază de încredere reciprocă și de fiabilitate. Prin urmare, vin cu speranța că Ungaria își va redescoperi marea sa inimă europeană și că întreaga Europă o va simți”, a subliniat Wadephul într-un comunicat de presă publicat de Ministerul german de Externe.

Ulterior, după ce a ajuns la Budapesta, acesta a publicat un mesaj pe rețeaua de socialiazare X în care a anunțat „un moment cu totul special pentru relațiile noastre bilaterale și pentru Europa, Anita Orban. Vă mulțumesc din suflet pentru primirea călduroasă de la Budapesta. Așteptăm cu nerăbdare să deschidem un nou capitol și să ne clădim relațiile pe încredere, prietenie sinceră și seriozitate.”

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It is a very special moment for our bilateral relations and for #Europe 🇪🇺, @_OrbanAnita. Thank you wholeheartedly for your welcome to #Budapest. We look forward to opening a new chapter & to placing our relations on a foundation of trust, true friendship & reliability. 🇭🇺🤝🇩🇪 pic.twitter.com/MNZNclSTks — Johann Wadephul (@AussenMinDE) September 14, 2026

Wadephul, care este însoțit de o delegație de companii germane, a subliniat că, atunci când vor fi restabilite condiții concurențiale echitabile și fiabile pentru companiile din toate statele membre ale UE, acestea vor fi dispuse să investească decisiv, iar economia ungară va beneficia considerabil.

De asemenea, el a amintit cu recunoștință rolul ungurilor, care au pus în mișcare procesul care, în cele din urmă, a dărâmat Cortina de Fier și a făcut posibilă reunificarea Germaniei.

„Această istorie ne unește și ne amintește că libertatea ne cere angajamentul în mod repetat. Astăzi, libertatea noastră este amenințată atât din exterior, cât și din interior, iar aceste forțe acționează adesea într-un mod coordonat”, a apreciat ministrul german de Externe.

Wadephul urmează să se întâlnească, de asemenea, cu ministrul Economiei, István Kapitány, și cu reprezentanți ai mediului de afaceri german și maghiar.

Peste 6.000 de companii germane își desfășoară activitatea în Ungaria, iar 250.000 de locuri de muncă se datorează prezenței și investițiilor companiilor germane în Ungaria.

Germania și Ungaria doresc, de asemenea, să discute despre modul în care Europa poate deveni mai eficientă în politica sa externă.

O politică externă europeană mai puternică este în interesul tuturor statelor membre, subliniază Ministerul german de Externe, amintind că securitatea Europei și valorile sale sunt supuse unor presiuni, Germania și Ungaria doresc să colaboreze din nou mai strâns.