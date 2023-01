Estonia a decis să-l expulzeze pe ambasadorul Rusiei, respectând principiul reciprocității în relația cu Moscova

Estonia a decis să-l expulzeze pe ambasadorului Rusiei, ca măsură de reciprocitate după ce Moscova a adoptat o decizie similară față de ambasadorul țării baltice, este precizat într-un comunicat oficial, citat de AFP, informează Agerpres.

”Respectăm principiul reciprocității în relația cu Rusia”, a anunțat Ministerul estonian de Externe printr-o postare publicată pe Twitter, anunțând că ambasadorul rus va trebui să părăsească Estonia în aceeaşi zi cu reprezentantul său diplomatic din Rusia, la 7 februarie.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.

We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia.

