Estonia atribuie serviciului de informații militare al Rusiei o tentativă de sabotaj asupra unei companii din domeniul apărării: Face parte din războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva Europei. Nu ne vom lăsa intimidați

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© European Union, 2026

Estonia a acuzat serviciul de informații militare al Rusiei că a ordonat o tentativă de incendiere a unei fabrici estoniene de drone. Tallinnul  a amenințat că își va închide frontiera cu Rusia, informează Politico Europe.

Sâmbătă, puțin după ora 3 dimineața, au fost descoperiți intruși la sediul companiei Threod Systems din Viimsi, în afara capitalei estoniene, care încercau să pătrundă în clădire cu scopul de a-i da foc și de a provoca o explozie, a declarat duminică procurorul general Astrid Asi.

„Acest lucru face parte din războiul hibrid mai amplu pe care Rusia îl duce împotriva Europei, cu scopul de a reduce sprijinul acordat Ucrainei și presiunea exercitată asupra Rusiei. Nu ne vom lăsa intimidați. Estonia se pregătește pentru eventualitatea închiderii frontierei cu Rusia, în vederea reducerii riscurilor la adresa populației noastre și a securității naționale”, a scris prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, pe rețeaua X.

Ulterior, ministrul de Externe, Margus Tsahkna, a dezvăluit că toate punctele de trecere a frontierei ruso-estoniere vor fi închise începând cu 1 decembrie.

„În urma unor dovezi clare conform cărora serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, a ordonat un atac de sabotaj împotriva unei companii din industria de apărare estoniană, Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei dintre Estonia și Rusia începând cu 1 decembrie. Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe. Încercările de a ne intimida, destabiliza sau submina securitatea nu vor rămâne fără răspuns”, a scris Tsahkna într-un mesaj publicat pe X.

Personalul de securitate al Threod a oprit atacul înainte ca acesta să poată provoca pagube semnificative, au declarat autoritățile. Opt suspecți, toți rezidenți ai Letoniei, au fost reținuți. Cinci dintre aceștia au fost plasați în arest preventiv.

Serviciul de Securitate Internă al Estoniei, cunoscut sub numele de KAPO, a declarat că informațiile culese de ofițerii săi au arătat că atacul a fost comandat de agenția rusă de informații militare GRU. Threod produce drone de recunoaștere și de atac cu rază lungă de acțiune.

„Nu ne vom lăsa intimidați. Împreună cu aliații noștri, vom continua să sprijinim Ucraina și să rămânem fermi în fața agresiunii ruse”, a declarat Ministerul Apărării din Estonia într-un comunicat publicat pe X.

Cea mai recentă tentativă vine în urma unui atac prin incendiere comis în luna august împotriva companiei Milrem Robotics, care furnizează vehicule terestre fără pilot Ucrainei. În septembrie, autoritățile estoniene au acuzat oficial serviciile de informații ruse de acest incident.

KAPO a avertizat că Rusia vizează din ce în ce mai mult producătorii europeni din domeniul apărării, cu scopul de a perturba producția militară și livrările către Ucraina. Ancheta privind tentativa de atac de sâmbătă este încă în curs.

Astfel de tentative au avut loc și pe teritoriul României. 

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM, anunță un comunicat al instituției.

Citiți și: SRI anunță că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil

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Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

Potrivit SRI, în legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene. Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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