Estonia atribuie serviciului de informații militare al Rusiei o tentativă de sabotaj asupra unei companii din domeniul apărării: Face parte din războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva Europei. Nu ne vom lăsa intimidați

Estonia a acuzat serviciul de informații militare al Rusiei că a ordonat o tentativă de incendiere a unei fabrici estoniene de drone. Tallinnul a amenințat că își va închide frontiera cu Rusia, informează Politico Europe.

Sâmbătă, puțin după ora 3 dimineața, au fost descoperiți intruși la sediul companiei Threod Systems din Viimsi, în afara capitalei estoniene, care încercau să pătrundă în clădire cu scopul de a-i da foc și de a provoca o explozie, a declarat duminică procurorul general Astrid Asi.

„Acest lucru face parte din războiul hibrid mai amplu pe care Rusia îl duce împotriva Europei, cu scopul de a reduce sprijinul acordat Ucrainei și presiunea exercitată asupra Rusiei. Nu ne vom lăsa intimidați. Estonia se pregătește pentru eventualitatea închiderii frontierei cu Rusia, în vederea reducerii riscurilor la adresa populației noastre și a securității naționale”, a scris prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, pe rețeaua X.

On the night of 14 November, GRU-ordered sabotage attempt targeted Estonian defence company Threod Systems. Extensive damage was averted thanks to heightened security measures and a swift reaction by law enforcement. The attackers have been detained. This is part of Russia’s broader hybrid war against Europe, with the aim of decreasing support to Ukraine and pressure on Russia. We will not be intimidated. Estonia is preparing for the possibility of closing its border with Russia to reduce the risks to our people and national security. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) November 15, 2026

Ulterior, ministrul de Externe, Margus Tsahkna, a dezvăluit că toate punctele de trecere a frontierei ruso-estoniere vor fi închise începând cu 1 decembrie.

„În urma unor dovezi clare conform cărora serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, a ordonat un atac de sabotaj împotriva unei companii din industria de apărare estoniană, Estonia va închide toate punctele de trecere a frontierei dintre Estonia și Rusia începând cu 1 decembrie. Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe. Încercările de a ne intimida, destabiliza sau submina securitatea nu vor rămâne fără răspuns”, a scris Tsahkna într-un mesaj publicat pe X.

Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December. Russia must understand that hostile actions against Estonia come with consequences. Attempts to intimidate, destabilise, or undermine our security will not go unanswered. Closing the border crossings will reduce Russia’s ability to conduct hostile activities in Estonia and strengthen our efforts to prevent sanctions circumvention. I have informed my Finnish, Latvian, and Lithuanian counterparts of this decision. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026

Personalul de securitate al Threod a oprit atacul înainte ca acesta să poată provoca pagube semnificative, au declarat autoritățile. Opt suspecți, toți rezidenți ai Letoniei, au fost reținuți. Cinci dintre aceștia au fost plasați în arest preventiv.

Serviciul de Securitate Internă al Estoniei, cunoscut sub numele de KAPO, a declarat că informațiile culese de ofițerii săi au arătat că atacul a fost comandat de agenția rusă de informații militare GRU. Threod produce drone de recunoaștere și de atac cu rază lungă de acțiune.

„Nu ne vom lăsa intimidați. Împreună cu aliații noștri, vom continua să sprijinim Ucraina și să rămânem fermi în fața agresiunii ruse”, a declarat Ministerul Apărării din Estonia într-un comunicat publicat pe X.

An attempted arson attack against Estonian defence company Threod Systems was thwarted, and eight suspects swiftly detained. Based on intelligence collected by Estonia’s Internal Security Service (KAPO), this was once again an act of sabotage commissioned by russia’s military intelligence service (GRU). We will not be intimidated. Together with our allies, we will continue supporting Ukraine and standing firm against russian aggression. — MoD Estonia (@MoD_Estonia) November 15, 2026

Cea mai recentă tentativă vine în urma unui atac prin incendiere comis în luna august împotriva companiei Milrem Robotics, care furnizează vehicule terestre fără pilot Ucrainei. În septembrie, autoritățile estoniene au acuzat oficial serviciile de informații ruse de acest incident.

KAPO a avertizat că Rusia vizează din ce în ce mai mult producătorii europeni din domeniul apărării, cu scopul de a perturba producția militară și livrările către Ucraina. Ancheta privind tentativa de atac de sâmbătă este încă în curs.

Astfel de tentative au avut loc și pe teritoriul României.

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM, anunță un comunicat al instituției.

Citiți și: SRI anunță că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil

Luca Niculescu condamnă tentativa de sabotaj de la Carfil: România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale

Nicușor Dan „condamnă cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României”: „Reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

Potrivit SRI, în legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene. Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România.