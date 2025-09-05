Estonia avertizează că țările de pe flancul estic al NATO “trebuie să fie pregătite pentru scenariul” reducerii trupelor SUA în regiune

Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să își reducă numărul de trupe din zonă, prin consolidarea propriei capacități militare, a declarat președintele Estoniei pentru Politico Europe.

Alar Karis a spus că i-a prezentat președintelui american Donald Trump importanța menținerii trupelor în Europa de Est, atunci când cei doi au stat alături timp de două ore la funeraliile Papei Francisc, în aprilie.

„Am explicat totul. Prezența trupelor americane în Estonia – nu doar în Estonia, ci în Europa – este crucială, și este importantă pentru Statele Unite, nu doar pentru Europa”, a afirmat liderul estonian la reprezentanța țării sale pe lângă Uniunea Europeană.

Deși unele dintre declarațiile lui Trump l-au liniștit, în special promisiunea făcută săptămâna aceasta de a menține trupele americane în Polonia, Karis a subliniat că este în continuare „foarte dificil de prezis” ce va face Washingtonul în statele baltice.

Țări precum Estonia „trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu”, iar riscul unei retrageri din partea celui mai mare membru NATO „înseamnă că ar trebui să ne consolidăm propria capacitate”, a adăugat Karis.

În calitate de președinte al Estoniei, el este comandantul suprem al forțelor armate și reprezintă țara pe plan internațional.

Statele Unite au în prezent aproximativ 2.000 de soldați staționați în statele baltice (Estonia, Lituania și Letonia), ca parte a unei consolidări militare după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

În prezent, Pentagonul revizuiește dispunerea globală a trupelor americane și urmează să facă publice rezultatele la sfârșitul acestei luni. Conținutul raportului nu este încă cunoscut, dar revizuirea este coordonată de subsecretarul apărării pentru politici, Elbridge Colby, un susținător vocal al reducerii prezenței SUA în Europa.