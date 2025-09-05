NATO
Estonia avertizează că țările de pe flancul estic al NATO “trebuie să fie pregătite pentru scenariul” reducerii trupelor SUA în regiune
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să își reducă numărul de trupe din zonă, prin consolidarea propriei capacități militare, a declarat președintele Estoniei pentru Politico Europe.
Alar Karis a spus că i-a prezentat președintelui american Donald Trump importanța menținerii trupelor în Europa de Est, atunci când cei doi au stat alături timp de două ore la funeraliile Papei Francisc, în aprilie.
„Am explicat totul. Prezența trupelor americane în Estonia – nu doar în Estonia, ci în Europa – este crucială, și este importantă pentru Statele Unite, nu doar pentru Europa”, a afirmat liderul estonian la reprezentanța țării sale pe lângă Uniunea Europeană.
Deși unele dintre declarațiile lui Trump l-au liniștit, în special promisiunea făcută săptămâna aceasta de a menține trupele americane în Polonia, Karis a subliniat că este în continuare „foarte dificil de prezis” ce va face Washingtonul în statele baltice.
Citiți și Administrația Trump va renunța treptat la programele de asistență de securitate pentru flancul estic al NATO. Casa Albă afirmă că “Europa a făcut pași înainte”
Țări precum Estonia „trebuie să fie pregătite pentru orice scenariu”, iar riscul unei retrageri din partea celui mai mare membru NATO „înseamnă că ar trebui să ne consolidăm propria capacitate”, a adăugat Karis.
În calitate de președinte al Estoniei, el este comandantul suprem al forțelor armate și reprezintă țara pe plan internațional.
Statele Unite au în prezent aproximativ 2.000 de soldați staționați în statele baltice (Estonia, Lituania și Letonia), ca parte a unei consolidări militare după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.
În prezent, Pentagonul revizuiește dispunerea globală a trupelor americane și urmează să facă publice rezultatele la sfârșitul acestei luni. Conținutul raportului nu este încă cunoscut, dar revizuirea este coordonată de subsecretarul apărării pentru politici, Elbridge Colby, un susținător vocal al reducerii prezenței SUA în Europa.
NATO
„Putin pretinde că nu are nevoie de pace, dar presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, subliniază Volodimir Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o „conversație substanțială” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma reuniunii liderilor europeni ai statelor din Coaliția de Voință, la care a participat, prin videoconferință, și președintele american Donald Trump.
„Este important să acționăm mai rapid în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, să fim cât mai productivi împreună cu SUA, să ne consolidăm apărarea aeriană. Continuăm coordonarea în numele unei diplomații reale. Putin pretinde că nu are nevoie de pace, nu are nevoie de negocieri, dar, de fapt, presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, a subliniat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
I had a very substantive conversation with @SecGenNATO Mark Rutte. It is important to move faster on security guarantees for Ukraine, to be as productive as possible together with America, to strengthen our air defense.
We continue coordination for the sake of real diplomacy.…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025
Liderii Coaliției de Voință s-au întâlnit pentru a discuta despre forma garanțiilor de securitate pentru Ucraina, 26 dintre aceste țări asumându-și să „participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia”. România, parte a acestei coaliții, nu va participa cu forțe terestre, dar va oferi sprijin logistic operațiunile de menținere a păcii.
Discuțiile au loc după întâlnirea de la Washington, din 18 august, când mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă pentru a arăta că Europa este pregătită să își asume un angajament mai mare pentru sprijinirea Ucrainei.
Întâlnirea de atunci venea după ce Donald Trump l-a primit în Alaska, la 15 august, pe omologul rus Vladimir Putin, parte a eforturilor președintelui american de a pune capăt războiului din Ucraina care includeau și o eventuală întâlnire trilaterală între cei trei președinți ai SUA, Ucrainei, Rusiei, dar care, până în prezent, nu s-a concretizat din cauza tacticilor Kremlinului care arată că nu dorește pacea.
Între timp, Uniunea Europeană pregătește și al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, în legătură cu care Zelenski se așteaptă să fie cu „adevărat puternic”.
INTERNAȚIONAL
Administrația Trump va renunța treptat la programele de asistență de securitate pentru flancul estic al NATO. Casa Albă afirmă că “Europa a făcut pași înainte”
Administrația Trump intenționează să pună capăt programelor de asistență în domeniul securității pentru Europa derulate de mult timp, inclusiv o inițiativă menită să întărească flancul estic al continentului împotriva unei posibile agresiuni ruse, în cadrul unui demers de a reconfigura rolul Washingtonului în NATO, potrivit a șase persoane familiare cu subiectul, relatează The Washington Post. Decizia administrației a fost relatată anterior de Financial Times.
Decizia ar afecta ajutoare militare în valoare de sute de milioane de dolari, de care depind unele dintre cele mai vulnerabile state membre ale Alianței Nord-Atlantice, care deja au luat la summitul NATO de la Haga decizia de a ridica nivelul cheltuielilor militare la 5% din PIB, conform cerințelor președintelui Trump.
Cheltuielile pentru programul Pentagonului privind Europa, trebuie aprobate de Congresul SUA, dar administrația Trump nu a solicitat fonduri suplimentare, iar fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie 2026, arată Financial Times.
Principalul program gândit de Statele Unite pentru flancul estic al NATO este Inițiativa Europeană de Descurajare (EDI), care înainte de 2017 era cunoscută sub numele de Inițiativa Europeană de Reasigurare, fiind un program inițiat în iunie 2014, la aproximativ trei luni după anexarea Crimeei de către Federația Rusă, de către Casa Albă pentru a crește prezența SUA în Europa din motive de securitate.
Prin acest program au fost alocați, între anii 2018-2022, 1,6 miliarde de dolari în Europa, circa 29% din suma totală, iar printre principalii beneficiari se numără cele trei țări baltice – Estonia, Letonia și Lituania – toate având granițe terestre cu Rusia.
Potrivit Washington Post, măsura a provocat îngrijorare în rândul aliaților americani, care încearcă să înțeleagă politica administrației față de Europa și față de principalul adversar din Kremlin, după ce președintele Donald Trump, dornic de un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, l-a scos pe liderul imprevizibil Vladimir Putin din izolarea diplomatică.
„Rușii sunt interesați cu adevărat doar de dolari americani, de trupe americane și de steagul american”, a declarat un oficial european îngrijorat de mesajul pe care o reducere a ajutorului american l-ar transmite Moscovei.
Într-o declarație oficială, Casa Albă a afirmat că reducerea asistenței pentru securitate a fost „coordonată” cu europenii și este în linie atât cu ordinul executiv al lui Trump de reevaluare a ajutorului extern al SUA, cât și cu „insistența sa de lungă durată ca Europa să își asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare”.
„Europa a făcut pași înainte… Suntem mulțumiți că aliații europeni își asumă mai multe inițiative de apărare”, se arată în declarația Casei Albe, citată de Washington Post.
Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Pentagonului nu a răspuns solicitării de comentarii din partea The Washington Post.
Agenția de presă Reuters a citat un comunicat difuzat de senatoarea Jeanne Shaheen, principala democrată din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, care a calificat decizia drept greșită.
„Nu are niciun sens să subminăm pregătirea pentru apărare a aliaților noștri în același timp în care le cerem să își intensifice propriile capacități, iar acest lucru pune în pericol trupele americane atunci când reducem antrenamentul soldaților aliați alături de care ar lupta”, a apreciat ea în comunicatul citat.
Trump a oscilat în abordarea sa față de Europa pe fondul conflictului prelungit din Ucraina, manifestând atât frustrare, cât și deschidere față de Putin, dar în același timp susținând planuri de sprijin pentru Kiev prin vânzări de arme americane și garanții de securitate.
NATO
Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina. Vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.
“Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului“, a spus șeful statului, într-un interviu la Antena 1, realizat în curtea Palatului Cotroceni la 100 de zile de mandat și la câteva ore după ce a participat, prin videoconferință, la summitul “Coaliției de Voință”.
La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
La summitul de joi președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.
„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.
Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.
În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.
“Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a mai spus președintele.
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
