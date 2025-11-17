Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun

Estonia este alături de Polonia și de Donald Tusk și „condamnă cu fermitate sabotarea liniei de căle ferată Varșovia-Lublin, vitală pentru sprijinirea Ucrainei”, a subliniat premierul țării baltice Kristen Michael.

„Cei care se află în spatele actelor ostile împotriva membrilor UE și NATO trebuie să fie demascați. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun”, a scris Michael într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

O linie de cale ferată care leagă capitala Poloniei de orașul Lublin din estul țării și de Ucraina a fost aruncată în aer duminică într-un „act de sabotaj”, a declarat luni dimineață premierul Donald Tusk, informează Politico Europe.

Traficul feroviar pe această rută aglomerată a fost întrerupt duminică dimineață după ce un mecanic de tren de mare viteză a observat avarii la linie și a avertizat trenurile din apropiere. „Este posibil ca linia să fi fost distrusă în mod deliberat”, a declarat Tusk duminică.

Autoritățile afirmă acum că sunt sigure că avariile sunt rezultatul unui atac planificat.

„Din păcate, cele mai grave suspiciuni s-au confirmat. Un act de sabotaj a avut loc pe linia Varșovia-Lublin, în apropierea satului Mika. Un dispozitiv exploziv a distrus o porțiune de cale ferată. Serviciile de urgență și procurorii lucrează la fața locului. Au fost constatate pagube și pe aceeași linie, mai aproape de Lublin”, a scris Tusk pe X.

Prim-ministrul polonez nu a indicat în mod direct cine este responsabil, dar a legat incidentul de războiul Rusiei în Ucraina.

„Aruncarea în aer a căii ferate pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent care vizează în mod direct securitatea statului polonez și a civililor săi. Această rută este, de asemenea, extrem de importantă pentru livrarea de ajutoare către Ucraina. Îi vom prinde pe făptași, oricine ar fi ei”, a spus Tusk într-o altă postare pe aceeași platformă.

Maciej Duszczyk, viceministrul de interne, a avertizat duminică împotriva implicării directe a Rusiei.

„Rusia nu este atât de puternică încât fiecare atac piroman, fiecare situație de acest gen, să fie provocată de Rusia. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi exclus sau respins în niciun fel”, a declarat el pentru canalul de știri Polsat.

Traseul feroviar Varșovia-Lublin este unul dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și continuând spre Ucraina. Tronsonul avariat rămâne închis, dar serviciul continuă pe linii paralele, a raportat postul public de televiziune TVP Info.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că armata poloneză va examina tronsonul de cale ferată de 120 de kilometri care duce până la granița cu Ucraina.

De la atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei în februarie 2022, Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește cazurile de spionaj și sabotaj extern, atât pe teren, cât și în spațiul cibernetic, pe care autoritățile le-au asociat direct cu Rusia sau cu aliatul său apropiat, Belarus.