Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun
Estonia este alături de Polonia și de Donald Tusk și „condamnă cu fermitate sabotarea liniei de căle ferată Varșovia-Lublin, vitală pentru sprijinirea Ucrainei”, a subliniat premierul țării baltice Kristen Michael.
„Cei care se află în spatele actelor ostile împotriva membrilor UE și NATO trebuie să fie demascați. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun”, a scris Michael într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Estonia stands with Poland and @donaldtusk, strongly condemning the sabotage on the Warsaw–Lublin railway, vital for supporting Ukraine.
Those behind hostile acts against EU and NATO members must be exposed. Our response must be united.
— Kristen Michal (@KristenMichalPM) November 17, 2025
O linie de cale ferată care leagă capitala Poloniei de orașul Lublin din estul țării și de Ucraina a fost aruncată în aer duminică într-un „act de sabotaj”, a declarat luni dimineață premierul Donald Tusk, informează Politico Europe.
Traficul feroviar pe această rută aglomerată a fost întrerupt duminică dimineață după ce un mecanic de tren de mare viteză a observat avarii la linie și a avertizat trenurile din apropiere. „Este posibil ca linia să fi fost distrusă în mod deliberat”, a declarat Tusk duminică.
Autoritățile afirmă acum că sunt sigure că avariile sunt rezultatul unui atac planificat.
„Din păcate, cele mai grave suspiciuni s-au confirmat. Un act de sabotaj a avut loc pe linia Varșovia-Lublin, în apropierea satului Mika. Un dispozitiv exploziv a distrus o porțiune de cale ferată. Serviciile de urgență și procurorii lucrează la fața locului. Au fost constatate pagube și pe aceeași linie, mai aproape de Lublin”, a scris Tusk pe X.
Prim-ministrul polonez nu a indicat în mod direct cine este responsabil, dar a legat incidentul de războiul Rusiei în Ucraina.
„Aruncarea în aer a căii ferate pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent care vizează în mod direct securitatea statului polonez și a civililor săi. Această rută este, de asemenea, extrem de importantă pentru livrarea de ajutoare către Ucraina. Îi vom prinde pe făptași, oricine ar fi ei”, a spus Tusk într-o altă postare pe aceeași platformă.
Maciej Duszczyk, viceministrul de interne, a avertizat duminică împotriva implicării directe a Rusiei.
„Rusia nu este atât de puternică încât fiecare atac piroman, fiecare situație de acest gen, să fie provocată de Rusia. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi exclus sau respins în niciun fel”, a declarat el pentru canalul de știri Polsat.
Traseul feroviar Varșovia-Lublin este unul dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și continuând spre Ucraina. Tronsonul avariat rămâne închis, dar serviciul continuă pe linii paralele, a raportat postul public de televiziune TVP Info.
Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că armata poloneză va examina tronsonul de cale ferată de 120 de kilometri care duce până la granița cu Ucraina.
De la atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei în februarie 2022, Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește cazurile de spionaj și sabotaj extern, atât pe teren, cât și în spațiul cibernetic, pe care autoritățile le-au asociat direct cu Rusia sau cu aliatul său apropiat, Belarus.
ROMÂNIA
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 de miliarde de euro pentru asistența medicală în 2023, reprezentând 10% din PIB-ul UE. Totuși, în România, Luxemburg, Ungaria și Irlanda, cheltuielile pentru asistență medicală au reprezentat mai puțin de 7% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.
Germania a înregistrat cel mai ridicat nivel al cheltuielilor curente pentru sănătate dintre statele membre, cu 492 de miliarde de euro în 2023, urmată de Franța (325 miliarde euro), Italia (179 miliarde euro) și Spania (138 miliarde euro).
Raportat la PIB, Germania a consemnat și cea mai mare pondere, cheltuielile pentru sănătate reprezentând 11,7% din PIB. Următoarele cele mai ridicate valori au fost în Franța (11,5%), Austria și Suedia (ambele 11,2%).
În schimb, cheltuielile pentru sănătate au reprezentat mai puțin de 7,0% din PIB în 4 state membre: Luxemburg și România (ambele 5,7%), Ungaria (6,4%) și Irlanda (6,6%).
Cheltuielile curente pentru sănătate în UE au crescut de la 2.668 euro pe persoană în 2014 la 3.835 euro în 2023 (+43,7%). Aceeași tendință a fost înregistrată în toate statele membre ale UE.
Între 2014 și 2023, România a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor totale pentru sănătate, cheltuielile medii pe locuitor crescând cu 155,6 %. Acest raport s-a dublat, de asemenea, cel puțin în Bulgaria (+148,9 %), Lituania (+143,8 %), Letonia (+135,8 %), Polonia (+116,6 %), Cehia (+116,2 %), Estonia (+114,6 %) și Croația (+108,9 %). Cea mai mică creștere a fost observată în Suedia (+15,2 %).
COMISIA EUROPEANA
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța
Comisia Europeană a selectat 70 de proiecte pentru a contribui la decarbonizarea transporturilor și la consolidarea competitivității industriilor din UE prin instalarea infrastructurii necesare pentru reîncărcarea sau realimentarea diferitelor moduri de transport. Pentru aceste proiecte, Executivul European alocă peste 600 de milioane de euro prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru a stimula investițiile durabile în zonele urbane, inclusiv în porturi și aeroporturi, precum și de-a lungul secțiunilor rutiere ale rețelei transeuropene de transport (TEN-T).
România se numără printre beneficiarii importanți ai noii serii de investiții europene dedicate decarbonizării transporturilor, Comisia Europeană selectând cinci proiecte majore care vizează dezvoltarea infrastructurii de încărcare electrică și modernizarea operațiunilor din portul Constanța. Finanțările, de peste 25 de milioane de euro cumulat, vor permite instalarea a sute de puncte de reîncărcare rapidă pe principalele rute TEN-T, extinderea rețelelor naționale de stații pentru vehicule ușoare și grele, precum și electrificarea operațiunilor logistice din cel mai mare port al țării.
1. Pan European Network – Electric (BG, RO) Cod: 24-EU-TC-PAN-E
- Coordonator: ELDRIVE HOLDING GmbH (AT)
- Finanțare recomandată: 7.860.000 €
- Descriere: Instalarea a 175 de puncte de încărcare (88 pentru vehicule ușoare – min. 150 kW și 87 pentru vehicule grele – min. 350 kW) în 25 de locații din România și Bulgaria.
2. Extended East Europe Electric Route (RO, GR) Cod: 24-EU-TC-BlueRoute 4E
- Coordonator: PPC Blue Romania SRL
- Finanțare: 3.420.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 106 puncte de încărcare (98 pentru LDV – min. 150 kW și 8 pentru HDV – min. 350 kW) în 34 de locații în România și Grecia.
3. Dezvoltarea infrastructurii Rompetrol pentru combustibili alternativi Cod: 24-RO-TC-22EV-RFG-KMG-DWS
- Coordonator: Rompetrol Financial Group SRL
- Finanțare: 2.010.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 52 de puncte de încărcare (37 × 150 kW și 15 × 350 kW) în 22 de locații din România, pe rețeaua TEN-T.
4. Extinderea rețelei EVConnect în România Cod: 24-RO-TC-EVConnect
- Coordonator: Smart Business & Technologies Solutions SRL
- Finanțare: 4.080.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 76 de puncte de încărcare DC: – 60 × 350 kW pentru vehicule grele (HDV) – 16 × 150 kW pentru vehicule ușoare (LDV) în 32 de locații strategice din România.
5. Electrificarea terminalului DP World – Constanța Cod: 24-RO-TC-TEDPW
- Coordonator: Constanța South Container Terminal SRL
- Cost total eligibil recomandat: 39.646.483 €
- Finanțare CEF: 19.823.241,50 € Descriere: Un proiect major de electrificare a portului Constanța, incluzând: – infrastructură electrică pentru 29 de blocuri de containere – sistem OPS pentru nave (două instalații de 5 MVA) – hub de încărcare pentru camioane terminale electrice – achiziția a 10 Electric Terminal Trucks.
De exemplu, 24 de porturi vor primi fonduri pentru a implementa alimentarea cu energie electrică la mal, pentru a ecologiza operațiunile portuare și pentru a investi în infrastructura de alimentare cu amoniac.
Aceste măsuri vor contribui la tranziția sectorului către combustibili regenerabili și cu emisii reduse de carbon, ceea ce reprezintă o prioritate susținută de recentul Plan de investiții în transportul durabil. Între timp, rețeaua de puncte de încărcare accesibile publicului de-a lungul TEN-T va crește cu peste 500 de locații odată cu introducerea unei noi infrastructuri de încărcare pentru camioane, inclusiv încărcătoare de megawați.
Facilitatea pentru infrastructura combustibililor alternativi (AFIF) este un motor cheie al eforturilor UE de a extinde infrastructura de aprovizionare cu combustibili alternativi în întreaga sa rețea transeuropeană de transport. Aceasta completează regulamentele ReFuelEU Aviation și FuelEU Maritime, care vizează decarbonizarea sectoarelor aviației și maritim. Din cauza epuizării fondurilor, a treia etapă de selecție va fi anulată.
Comisia Europeană va evalua acum potențialele refluxuri și va pregăti ulterior un nou program de lucru și o cerere de propuneri în lunile următoare.
CONSILIUL UE
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe
Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru actualizarea mecanismului UE de suspendare a călătoriilor fără viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen.
Normele modificate vor permite UE să reacționeze mai rapid și mai energic în situațiile în care călătoriile fără viză sunt utilizate în mod abuziv sau contravin intereselor sale.
Elementele principale ale mecanismului actualizat de suspendare a vizelor
Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, vor exista noi motive pentru declanșarea mecanismului de suspendare. Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, UE va putea revoca statutul de țară scutită de vize dacă această țară terță nu se aliniază politicii UE în materie de vize.
În plus, atunci când o țară aplică un program de cetățenie pentru investitori prin care se acordă cetățenia persoanelor care nu au o legătură reală cu țara terță în cauză, UE poate suspenda scutirea de vize pentru această țară.
Același lucru se va întâmpla și în cazul în care relațiile UE cu o țară se deteriorează, de exemplu în cazul încălcării drepturilor omului.
Regulamentul facilitează, de asemenea, declanșarea mecanismului de suspendare. De exemplu, un prag de 30 % – în loc de pragul anterior de 50 % – cuantifică creșterile substanțiale ale cazurilor de refuz de intrare și depășire a duratei de ședere, ale cererilor de azil și ale infracțiunilor grave.
Durata suspendării inițiale a scutirii de viză va crește la 12 luni (de la 9 luni în prezent). Această perioadă inițială poate fi prelungită cu încă 24 de luni (în loc de 18 luni în prezent).
Această fază de suspendare temporară mai lungă va permite UE să colaboreze cu țara terță în cauză pentru a remedia circumstanțele care au dus la suspendare (înainte ca regimul fără vize să poată fi revocat definitiv).
Noul mecanism prevede, de asemenea, o abordare specifică pentru încetarea scutirii de viză. În timp ce în prezent toți cetățenii unei țări sunt afectați de suspendarea regimului de scutire de viză atunci când perioada inițială este prelungită, în conformitate cu noile norme, faza suplimentară de suspendare de 24 de luni nu ar afecta în mod automat întreaga populație. În schimb, UE ar putea decide să (continue) să țintească funcționarii guvernamentali și diplomații.
Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va fi direct obligatoriu și aplicabil în statele membre ale UE.
