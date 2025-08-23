U.E.
Estonia este dispusă să participe cu o companie la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina, anunță premierul Kristen Michal
Estonia este dispusă să participe la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina cu efective de până la o companie, a anunțat vineri premierul Kristen Michal, într-o conferință desfășurată alături de omologul finlandez, Petteri Orpo, ce a avut loc la Tallinn, anunță Reuters, citat de Agerpres.
Michael nu a menționat numărul exact al efectivelor.
Statele Unite doresc ca europenii să-și asume cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, în contextul în care liderul de la Casa Albă a exclus trupe americane în teren, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune. The Times titrează că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, care ar urma să fie definitivat în maximum zece zile.
Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, liderii europeni care l-au însoțit pe Zelenski la Casa Albă au discutat cu Trump și despre aderarea Ucrainei la UE, considerată o formă de garanție de securitate pentru Kiev.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Acest pachet reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.
Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”.
Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană onorează memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare: Libertatea, democrația, statul de drept sunt principii câștigate cu greu. Avem responsabilitatea colectivă de a le proteja
Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și păzite în mod corespunzător, atrag atenția vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Avertismentul celor doi oficiali ai Comisiei Europene apare într-o declarație publicată cu ocazia Zilei europene de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare.
„În urmă cu 86 de ani, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Molotov-Ribbentrop, o alianță de sânge între două dintre cele mai brutale regimuri din istorie, lăsând o cicatrice profundă asupra Europei. Opresiunea pe care au provocat-o aceste regimuri totalitare și autoritare și suferința îndurată de nenumărate victime rămân amintiri vii pentru mulți europeni”, amintesc Virkkunen și McGrath.
Aceștia evidențiază responsabilitatea neobosită de a onora povestea victimelor regimurilor totalitare și autoritare.
„Pe 23 august, le onorăm povestea. Sărbătorim căutarea neobosită a libertății și democrației de către europeni de-a lungul istoriei, care au rezistat tiraniei, au cerut dreptate și s-au străduit pentru o Europă mai dreaptă, egală și liberă. Le datorăm faptul că, pentru prima dată în istorie, fiecare țară din UE găzduiește acum o generație care a crescut liberă, fără umbra tiraniei”, au reliefat cei doi răsplata sacrificiului făcut de cei care au căzut în mâinile regimurilor opresive.
Henna Virkkunen și Michael McGrath semnalează că „semințele urii, intoleranței și opresiunii continuă să fie semănate, iar adversarii noștri sunt dornici să le exploateze”.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, conchid cei doi oficiali ai Comisiei Europene.
Mesajul Comisiei Europene vine pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
Citiți și: INSCOP: 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România. Rezultatele sondajului consacrat nostalgiei după comunism vor fi prezentate în parteneriat cu IICCMER
Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
COMISIA EUROPEANA
În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, UE deblochează un nou sprijin de 4 miliarde de euro, consolidând statutul Europei de cel mai mare donator al Kievului
În ajunul celei de a 34-a aniversări a independenței Ucrainei, pe 24 august, Uniunea Europeană transmite un nou semnal puternic de sprijin neclintit prin deblocarea a 4,05 miliarde de euro pentru această țară, a anunțat vineri Comisia Europeană, ridicând la aproape 170 de miliarde de euro asistența totală europeană pentru țara invadată de Rusia, consolidând statutul UE de cel mai mare donator către Ucraina.
“Pe măsură ce Ucraina își sărbătorește cea de-a 34-a Zi a Independenței, UE transmite un mesaj clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este de neclintit. Plata de astăzi, de peste 4 miliarde de euro, demonstrează angajamentul nostru ferm. Acest nou sprijin subliniază nu doar angajamentul nostru pentru redresarea Ucrainei, ci și pentru viitorul său ca stat suveran și democratic. Pentru că atunci când Ucraina este puternică, Europa este mai puternică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Din această sumă, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, iar 1 miliard de euro prin Asistența Macro-Financiară (MFA) excepțională a Comisiei Europene. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, Uniunea Europeană și statele sale membre au mobilizat 168,9 miliarde de euro în asistență umanitară, financiară și militară pentru Ucraina și pentru cetățenii săi.
Comisia deblochează peste 3 miliarde de euro prin Facilitatea pentru Ucraina
Astfel, Comisia a efectuat a patra plată regulată, în valoare de peste 3,05 miliarde de euro, prin Facilitatea pentru Ucraina. Acest sprijin va consolida stabilitatea macro-financiară a Ucrainei, va întări administrația publică și va impulsiona reforme structurale esențiale pe termen lung.
Odată cu această nouă tranșă, sprijinul total acordat de UE prin Facilitate a ajuns la 22,7 miliarde de euro de la lansarea programului la 1 martie 2024. Aceasta reprezintă aproape 60% din fondurile disponibile prin Planul pentru Ucraina.
În urma solicitării de plată transmise de Ucraina, Consiliul a aprobat la 8 august evaluarea Comisiei conform căreia Ucraina a îndeplinit satisfăcător 13 indicatori de reformă aferenți acestei a patra tranșe trimestriale. Reformele cheie realizate în cadrul acestei plăți vizează administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, tranziția verde, reglementarea sectoarelor digital și agroalimentar, precum și managementul materiilor prime critice.
Această a patra tranșă regulată demonstrează angajamentul Ucrainei de a implementa reformele ambițioase convenite prin Planul pentru Ucraina. Țara urmează să primească până la 50 de miliarde de euro, sub formă de granturi și împrumuturi, pentru perioada 2024-2027 prin Facilitatea pentru Ucraina.
Debursarea survine în contextul progreselor Ucrainei privind reformele de aderare la UE, inclusiv restaurarea independenței Biroului Național Anticorupție și a Procuraturii Specializate Anticorupție de către Rada Supremă la 31 iulie. Protejarea autonomiei acestor două instituții reprezintă un pilon esențial al arhitecturii anticorupție a Ucrainei și al parcursului său european.
Ucraina primește încă 1 miliard de euro din contribuția UE la împrumutul G7
În plus, Comisia Europeană a deblocat și a șaptea tranșă a împrumutului său excepțional de Asistență Macro-Financiară (MFA) către Ucraina, în valoare de 1 miliard de euro. Cu această plată, totalul împrumuturilor Comisiei către Ucraina prin acest instrument a ajuns la 9 miliarde de euro de la începutul anului și se adaugă altor forme de sprijin puse la dispoziție.
În total, MFA se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi extraordinare pentru accelerarea veniturilor (ERA), condusă de G7, care are ca scop furnizarea a aproximativ 45 de miliarde de euro în sprijin financiar pentru a acoperi nevoile urgente ale Ucrainei. Împrumuturile ERA din partea partenerilor G7, precum și împrumutul MFA al UE, sunt rambursate din veniturile generate de activele suverane ale Băncii Centrale a Rusiei înghețate și imobilizate, deținute de depozitarii centrali de valori mobiliare din UE prin Mecanismul de Cooperare pentru Împrumutul Ucrainei.
De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, a condamnat fără echivoc acțiunile Rusiei și a oferit un sprijin fără precedent Ucrainei și cetățenilor săi. În calitate de cel mai mare donator, UE a mobilizat în total 168,9 miliarde de euro, dintre care:
- 73,6 miliarde de euro din bugetul UE, pentru sprijin umanitar, răspuns la criză, sprijin bugetar și reconstrucție timpurie.
- 15 miliarde de euro în asistență bilaterală din partea celor 27 de state membre.
- 59,6 miliarde de euro în asistență militară, inclusiv o parte finanțată prin Facilitatea Europeană pentru Pace.
- 3,7 miliarde de euro provenite din veniturile obținute din activele suverane ruse înghețate și imobilizate (profituri excepționale).
În plus, UE și statele membre au mobilizat cel puțin 17 miliarde de euro pentru a sprijini persoanele care au fugit din Ucraina.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Micea Hava salută decizia PE de a da în judecată Consiliul UE după adoptarea SAFE, instrumentul de 150 mld. de euro pentru achiziții militare: Hotărârile luate în numele europenilor trebuie dezbătute și validate de Parlament
Eurodeputatul PNL Mircea Hava a salutat decizia Parlamentului European de a acționa în instanță Consiliul Uniunii Europene, după ce regulamentul aferent instrumentului SAFE – un program care prevede alocarea a până la 150 miliarde de euro pentru achiziții de echipamente militare produse în Europa – a fost adoptat fără consultarea legislativului european.
„Problema nu este fondul, ci modul în care Consiliul și-a însușit acest atribut: regulamentul a fost aprobat fără consultarea Parlamentului, folosindu-se o procedură de urgență care a ocolit dezbaterea democratică”, a transmis Mircea Hava pe Facebook.
Acesta a precizat că decizia de a contesta regulamentul SAFE nu este un act de conflict instituțional, ci o măsură necesară pentru apărarea democrației europene.
„Sunt de acord cu această decizie a Parlamentului și acest fanion penalizator ridicat de colegi. Și nu cred că e un gest de dramă instituțională, ci unul absolut necesar, pentru că altfel s-ar crea un precedent extrem de periculos: Consiliul și Comisia ar putea repeta acest comportament și pe viitor, luând decizii majore fără cei aleși de cetățeni”, a explicat Mircea Hava.
Eurodeputatul a subliniat că transparența și dezbaterea publică sunt esențiale pentru legitimitatea deciziilor europene.
„Când hotărârile se iau în numele europenilor, ele trebuie dezbătute și validate de Parlament. Nu putem reduce democrația la o simplă formalitate, sub pretextul urgenței, nici chiar în situația unui consens în bloc, la nivelul Uniunii”, a încheiat ferm acesta.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
La 86 de ani de la “odiosul” Pact Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan, aflat la Chișinău, face apel la construirea unei societăți “cu adevărat europene”
De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Estonia este dispusă să participe cu o companie la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina, anunță premierul Kristen Michal
Sute de profesioniști au ales să se înscrie pentru poziții de conducere și administratori speciali în companiile de stat. Ministrul Radu Miruță: Singurele criterii de numire sunt competența și profesionalismul
Comisia Europeană onorează memoria victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare: Libertatea, democrația, statul de drept sunt principii câștigate cu greu. Avem responsabilitatea colectivă de a le proteja
Trump compară o reuniune Putin-Zelenski cu amestecul “uleiului cu oțetul”, semnalând un impas al negocierilor
Mark Rutte, la Kiev: Nu dorim repetarea memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina
În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, UE deblochează un nou sprijin de 4 miliarde de euro, consolidând statutul Europei de cel mai mare donator al Kievului
Micea Hava salută decizia PE de a da în judecată Consiliul UE după adoptarea SAFE, instrumentul de 150 mld. de euro pentru achiziții militare: Hotărârile luate în numele europenilor trebuie dezbătute și validate de Parlament
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
- INTERNAȚIONAL1 week ago
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei
- FONDURI EUROPENE4 days ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- ENERGIE1 week ago
Bogdan Ivan anunță un record în energia verde: România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% peste obiectivul asumat prin PNRR