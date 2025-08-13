Estonia expulzează un diplomat rus pentru „subminarea ordinii constituționale și încălcarea sancțiunilor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat apelul său la adresa partenerilor de a rămâne uniți și de a continua să „exercite presiune asupra Rusiei” pentru a ajunge la un acord de pace, informează The Guardian.

Acesta a transmis și un avertisment cu privire la Putin.

„Trebuie să învățăm din experiența Ucrainei, a partenerilor noștri, pentru a contracara înșelăciunea Rusiei. În prezent, nu există niciun semn că rușii se pregătesc să pună capăt războiului”, a menționat Zelenski.

El a afirmat că „eforturile noastre coordonate și măsurile comune… pot forța cu siguranță Rusia să încheie pacea”.

Zelenski a ajuns miercuri la Berlin pentru a participa la videoconferința convocată de cancelarul german Friedrich Merz, într-o încercare de coordonare transatlantică înainte de întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin.

La întâlnirea organizată în regim virtual vor participa și lideri europeni, dar și secretarul general al NATO, alături de președintele SUA, Donald Trump.

În aceeași zi are loc și reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, unde participă și președintele Nicușor Dan.

Întâlnirile sunt cu atât mai importante cu cât Rusia nu dă semne de retragere, din contră, într-o încercare de a obține avantaje pe câmpul de luptă înaintea discuțiilor.

Moscova a insistat asupra unei serii de condiții maximaliste pentru încetarea războiului devastator din Ucraina, printre care păstrarea teritoriilor ocupate, renunțarea Kievului la ambițiile sale de a adera la NATO, adică modificarea Constituției Ucrainei, și organizarea de alegeri noi în țara invadată, această ultimă solicitare reprezentând probabil o încercare a Moscovei de a impune la Kiev o persoană pe care o poate controla.

În Ucraina și în rândul partenerilor europeni ai acesteia s-a instalat îngrijorarea că Trump, din ce în ce mai frustrat, care a avut o atitudine critică și față de Rusia, și față de Ucraina pe parcursul discuțiilor premergătoarea summitului de vineri, mediate de SUA, ar putea impune pacea cu prețul unor concesii teritoriale.

Luni, liderul american a vânturat ideea de „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina, deși este neclar care sunt acele teritorii ruse pe care Kievul ar trebui să le cedeze, având în vedere că acesta din urmă nu a ocupat niciunul.

Președintele ucrainean a respins categoric, cu recurență, posibilitatea de a ceda teritorii, fiind sprijinit de Uniunea Europeană care, printr-o declarație adoptată de liderii europeni, cu excepția Ungariei, a subliniat nevoia de a respecta integritatea teritorială a Ucrainei și de a implica această țară în dialogurile de pace.

„În ceea ce privește negocierile, în orice caz, acestea sunt importante la nivel de conducere. Dar este imposibil să vorbim despre Ucraina fără Ucraina și nimeni nu va accepta asta”, a declarat Zelenski marți într-o înregistrare video difuzată de Associated Press. „Așadar, conversația dintre Putin și Trump poate fi importantă pentru relația lor bilaterală, dar nu pot conveni un acord cu privire la Ucraina fără noi”, a mai arătat liderul ucrainean.

Și Casa Albă pare să confirme acest lucru, care a temperat așteptările cu privire la rezultatele întâlnirii dintre Trump și Putin.

„Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președinte. Uitați, doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Așadar, președintele va merge acolo pentru a înțelege mai bine și mai clar cum putem, sperăm, să punem capăt acestui război”, a continuat aceasta.

Între timp, Uniunea Europeană a anunțat că pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, reiterând prin această veste sprijinul de neclintit pentru Ucraina și poziționarea sa în discuțiile referitoare la un viitor acord de pace.