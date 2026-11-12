Estonia îi propune pe Antonio Costa și Kaja Kallas să reprezinte UE în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia

Cine va reprezenta Europa la eventualele negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia? Această dilemă, care continuă să îi preocupe pe liderii europeni, se va afla în centrul discuțiilor de la summitul de la Dublin, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Subiectul este cu atât mai presant cu cât SUA și Ucraina au cerut amândouă Europei să desemneze un reprezentant la finalul discuțiilor organizate miercuri la Abu Dhabi.

„Aș spune că deja ne-am pus de acord asupra persoanelor vizate. Îi avem pe președintele Consiliului, Antonio Costa, al cărui rol este de a reprezenta ansamblul țărilor UE, precum și pe Kaja Kallas, care are drept misiune să ne reprezinte în domeniul Afacerilor externe”, a declarat premierul Estoniei, Kristen Michal, cu câteva ore înainte de un summit al liderilor europeni la Dublin.

Cele două nume sunt totuși departe de a întruni unanimitatea în rândul celor 27 de state ale UE, unele temându-se că ar putea fi inacceptabile în ochii Kremlinului.

„Cu atât mai rău!”m a afirmat premierul Estoniei. „Ar trebui să fim reprezentați de persoane care dau socoteală Europei și nu de unele care sunt în grațiile lui Putin”, a spus el, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin.

Atât Antonio Costa, președintele Consiliului European, instituția care reunește șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre, cât și Kaja Kallas, șefa diplomației europene și fostă prim-ministră a Estoniei, își exprimă fără echivoc sprijinul pentru Ucraina.

„Numai o persoană fără simțul rațiunii ar spune că este normal să fim reprezentați de cineva care înclină spre partea adversă. Nu are niciun sens”, a mai afirmat Kristen Michal.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe europeni să desemneze un reprezentant până la sfârșitul lunii „și nu mai târziu” pentru a continua tratativele între Ucraina și Rusia, în război de peste patru ani.

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Europa cere de mult timp un loc la aceste discuții, apreciind că ele vor afecta securitatea continentului.

Printre numele vehiculate pentru a reprezenta UE se numără și președintele finlandez Alexander Stubb, liderul unei țări care are o frontieră extinsă cu Rusia, dar și premierul norvegian Jonas Gahr Støre, deși Norvegia nu este membră a Uniunii Europene.

Alte voci se referă la un format cu Franța, Germania și Regatul Unit.

„După cum puteți constata, fiecare are propriul său punct de vedere la întrebarea cine ar trebui să reprezinte pe cine. Asta este Europa”, a mai spus premierul eston.

Emisarul american Jared Kushner a atras atenția miercuri asupra incapacității Bătrânului continent de a decide în această chestiune.

„Dacă Europa ar reuși să desemneze o singură persoană pentru a vorbi în numele ei ar fi o reușită chiar mai mare decât a-i convinge pe ruși să o includă în negocieri”, a subliniat el în fața presei.

Cu toate acestea, Washingtonul a indicat că europenii ar trebui să fie implicați în rundele următoare, în special pe măsură ce discuțiile vor aborda viitoarele aranjamente de securitate ale continentului.