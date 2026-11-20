Guvernul Estoniei a decis să închidă, începând cu 1 decembrie, punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia, a anunțat vineri ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna.

„Acțiunile ostile ale Rusiei au consecințe. Această decizie nu reprezintă un răspuns la un singur incident, ci la agresiunile continue ale Rusiei, la actele de sabotaj și la operațiunile hibride care vizează Estonia și Europa. Am declarat anterior că, dacă aceste atacuri vor continua, vom introduce măsuri suplimentare de securitate. Exact acest lucru îl facem acum”, a scris Tsahkna, pe X.

Today, the Estonian government decided to close our road border crossings with Russia from 1 December. Russia’s hostile actions have consequences. This is not a response to a single incident, but to Russia’s continued aggression, sabotage and hybrid operations targeting Estonia and Europe. We have previously stated that if these attacks continued, we would introduce additional security measures. That is precisely what we are doing now. Estonia cannot allow Russia to use cross-border movement to recruit and influence people, organise acts of sabotage or circumvent sanctions. We are protecting not only Estonia’s security, but also that of the European Union and the Schengen area. This tracker provides a wider picture of reported hybrid operations across Europe, including incidents officially attributed to Russia and those still under suspicion: https://t.co/6iCseyAzLy — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 20, 2026

Totodată, Margus Tsahkna precizat că Estonia nu va permite Rusiei să folosească deplasările transfrontaliere pentru a recruta și influența persoane, pentru a organiza acte de sabotaj sau pentru a ocoli sancțiunile.

„Protejăm nu doar securitatea Estoniei, ci și pe cea a Uniunii Europene și a spațiului Schengen. Acest instrument de monitorizare oferă o imagine de ansamblu mai amplă asupra operațiunilor hibride raportate în Europa, inclusiv asupra incidentelor atribuite oficial Rusiei și a celor în privința cărora există încă suspiciuni”, a subliniat ministrul eston de Externe.