Estonia interzice tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus: „Moscova nu poate duce un război de agresiune și să se aștepte ca noi să contribuim la menținerea comerțului său”

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2023

Estonia a interzis tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus pe teritoriul său, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

„Estonia a interzis tranzitul cerealelor rusești și belaruse prin teritoriul nostru. Rusia atacă porturile ucrainene, blochează exporturile de cereale ale Ucrainei, iar apoi caută noi rute pentru propriile cereale. Estonia nu îi va oferi una. Am avertizat încă din septembrie: nu vă faceți planuri pentru transportul cerealelor rusești prin Estonia. Astăzi, am transformat acest avertisment în lege”, a scris Margus Tsahkna, pe X.

Tsahkna a subliniat că Estonia, împreună cu Letonia și Lituania, lucrează pentru a împiedica transformarea porturilor baltice într-o rută de tranzit pentru cerealele rusești.

„Rusia nu poate duce un război de agresiune și, în același timp, să se aștepte ca noi să contribuim la menținerea comerțului său. Nu vom contribui la finanțarea războiului său și nici nu îi vom facilita continuarea agresiunii”, a adăugat acesta. 

Surse au declarat luna trecută că firmele rusești reutilizează terminale pentru îngrășăminte, cărbune și alte tipuri de mărfuri din porturile baltice și arctice ale Rusiei pentru a gestiona exporturile de cereale, după ce atacurile cu drone ucrainene au perturbat transporturile prin Marea Neagră, scrie The Guardian. 

Decizia vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari între Estonia și Rusia. Marți, Estonia a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru un atac prin incendiere comis în august asupra unei companii din Tallinn care produce echipamente pentru apărare.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că, potrivit informațiilor colectate de Serviciul de Securitate Internă al Estoniei, atacul asupra companiei Milrem Robotics a fost „un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”. În acest context, Estonia l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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