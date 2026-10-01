Estonia interzice tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus: „Moscova nu poate duce un război de agresiune și să se aștepte ca noi să contribuim la menținerea comerțului său”

Estonia a interzis tranzitul cerealelor din Rusia și Belarus pe teritoriul său, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

„Estonia a interzis tranzitul cerealelor rusești și belaruse prin teritoriul nostru. Rusia atacă porturile ucrainene, blochează exporturile de cereale ale Ucrainei, iar apoi caută noi rute pentru propriile cereale. Estonia nu îi va oferi una. Am avertizat încă din septembrie: nu vă faceți planuri pentru transportul cerealelor rusești prin Estonia. Astăzi, am transformat acest avertisment în lege”, a scris Margus Tsahkna, pe X.

Today, Estonia banned the transit of Russian and Belarusian grain through our territory. Russia attacks Ukrainian ports, blocks Ukraine’s grain exports and then looks for new routes for its own grain. Estonia will not provide one.⁰

I warned already in September: do not make… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 1, 2026

Tsahkna a subliniat că Estonia, împreună cu Letonia și Lituania, lucrează pentru a împiedica transformarea porturilor baltice într-o rută de tranzit pentru cerealele rusești. „Rusia nu poate duce un război de agresiune și, în același timp, să se aștepte ca noi să contribuim la menținerea comerțului său. Nu vom contribui la finanțarea războiului său și nici nu îi vom facilita continuarea agresiunii”, a adăugat acesta.

Surse au declarat luna trecută că firmele rusești reutilizează terminale pentru îngrășăminte, cărbune și alte tipuri de mărfuri din porturile baltice și arctice ale Rusiei pentru a gestiona exporturile de cereale, după ce atacurile cu drone ucrainene au perturbat transporturile prin Marea Neagră, scrie The Guardian.

Decizia vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari între Estonia și Rusia. Marți, Estonia a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru un atac prin incendiere comis în august asupra unei companii din Tallinn care produce echipamente pentru apărare.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că, potrivit informațiilor colectate de Serviciul de Securitate Internă al Estoniei, atacul asupra companiei Milrem Robotics a fost „un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”. În acest context, Estonia l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.