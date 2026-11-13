Estonia, Letonia și Luxemburg sprijină propunerea lui Merz de a condiționa acordul asupra bugetului UE de contribuții comune pentru Ucraina

Propunerea cancelarului german Friedrich Merz de a lega negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene de participarea tuturor statelor membre la finanțarea Ucrainei a primit sprijin din partea liderilor Estoniei, Letoniei și Luxemburgului, în cadrul reuniunilor europene de la Dublin, relatează DW.

Premierul estonian Kristen Michal a susținut ideea cancelarului german potrivit căreia „sprijinul pentru Ucraina face parte și din securitatea noastră fundamentală și din finanțarea noastră de bază”. El a afirmat că statele care doresc un nou buget european ar trebui să contribuie și la ajutorul pentru Kiev.

La rândul său, premierul leton Andris Kulbergs a declarat că este pe deplin de acord cu Merz.

„Trebuie să acționăm cu toții în aceeași direcție. Întreaga Europă trebuie să își aducă contribuția”, a subliniat acesta.

Prim-ministrul Luxemburgului, Luc Frieden, a afirmat, de asemenea, că „trebuie să fim cu toții alături de Ucraina”, precizând că acest sprijin trebuie să includă angajamente financiare comune.

Irlanda, care deține președinția semestrială a Consiliului UE și încearcă să faciliteze un acord asupra viitorului buget, și-a exprimat însă rezervele față de introducerea unei condiții suplimentare în negocierile deja dificile.

„Dar înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. Unele țări au adus contribuții considerabile și doresc ca toate statele membre ale UE să contribuie financiar la sprijinirea Ucrainei”, a declarat premierul irlandez Micheál Martin, potrivit DW.

Pozițiile au fost exprimate în contextul summitului Comunității Politice Europene de joi și al reuniunii informale a liderilor UE de vineri, organizate la Dublin.

Demersul cancelarului german privește atât acoperirea nevoilor de finanțare ale Ucrainei pentru 2027, cât și stabilirea unui cadru de sprijin pentru perioada următoare, în paralel cu negocierile privind bugetul UE pentru 2028–2034.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, Merz a cerut un angajament colectiv prin care toate statele membre, fără excepție, să contribuie echitabil la finanțarea Ucrainei. Cancelarul a prezentat acest angajament drept o condiție esențială pentru discutarea altor dosare cu implicații financiare, inclusiv a viitorului buget multianual, potrivit Euronews.

Poziția sa intervine în contextul în care Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare estimat la 70 miliarde de euro pentru 2027, din care UE intenționează să acopere aproximativ 45 miliarde. Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut exceptări de la participarea la împrumutul de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru 2026–2027, iar cele trei țări, împreună cu Bulgaria, se opun unor noi contribuții.

Merz susține că finanțarea Ucrainei este o responsabilitate comună europeană și că efortul nu trebuie să rămână concentrat asupra unui număr redus de state. Germania este cel mai mare contributor la bugetul UE și un susținător al reducerii cheltuielilor prevăzute în propunerea pentru următorul cadru financiar multianual.

Joi, la sosirea la Dublin, Merz a reiterat că europenii trebuie mai întâi să acopere deficitul de finanțare al Ucrainei pentru 2027, apoi să discute cadrul comun de sprijin începând din 2028. Cancelarul a apreciat că negocierile vor fi dificile, dar că există șanse ca acestea să fie încheiate până la sfârșitul anului.