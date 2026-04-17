Estonia nu are niciun dubiu că SUA își vor apăra aliații: Nu cred că NATO se va prăbuși

Estonia, țară membră NATO, nu are niciun dubiu că Statele Unite vor venit în ajutor pentru a se apăra în cazul unui atac al Rusiei, și-a exprimat convingerea ministrul Apărării, Hanno Pevkur, atrăgând în egală măsură atenția că Europa nu este pregătită să facă față singură Moscovei, anunță Reuters, citat de Agerpres.

„Da, am încredere în SUA și da, am încredere în toți aliații noștri”, a declarat el pentru Reuters, în timpul unei vizite joi în capitala Lituaniei, Vilnius.

Acesta a arătat relația de interdependență privind securitatea și apărarea dintre Europa și Statele Unite, așa că „nu cred că NATO se va prăbuși.”

El a comparat tensiunile actuale din cadrul NATO cu o căsnicie de lungă durată: „Nu există o cale pur și simplu lină timp de 50 de ani. Există diferențe și probleme și trebuie să le depășești.”

Însă ministrul a spus că Europa nu este pregătită în prezent să se apere singură din punct de vedere militar.

„Suntem acolo unde vrem să fim? Nu”, a spus el. ”Toți (membrii NATO) trebuie să investească mai mult în apărare”, a mai spus el.

Relațiile transatlantice traversează o perioadă tensionată sub presiunea declarațiilor belicoase ale președintelui american Donald Trump, nemulțumit de lipsa de sprijin din partea aliaților în războiul pornit alături de Israel împotriva Iranului.

În tot acest schimb de replici, Alianța Nord-Atlantică a căzut drept victimă, acuzată de Trump că este un tigru de hârtie fără SUA.

Secretarul general al NATO a încercat să se poziționeze drept mediator, pentru a-l liniști pe liderul american.

În paralel, se multiplică apelurile europenilor de a avansa către crearea unei armate europene, în contextul incertitudinii referitoare la angajamentul SUA față de securitatea euroatlantică.

În context, Ursula von der Leyen a discutat recent cu comandantul suprem al forțelor NATO despre consolidarea apărării Europei, reliefând că „o relație solidă între UE și NATO este esențială pentru securitatea europeană.”