Estonia se alătură statelor care resping pactul ONU privind migrația

Estonia s-a alăturat statelor care refuză să adere la pactul ONU privind migrația, după ce executivul de la Tallinn nu a reușit să obțină un acord privind propunerea, conform unei declarații a guvernului, anunță DPA, citat de Agerpres.

Astfel, Estonia devine al șaptelea stat care respinge acest acord, după Austrailia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Statele Unite.

Ministrul de Externe, Sven Mikser, a pledat pentru semnarea de către Estonia a acordului, dar s-a confruntat cu opoziţia ministrului Justiţiei, Urmas Reinsalu, care provine din partidul conservator Pro Patria, îngrijorat că pactul ar putea deveni unul consacrat în dreptul internaţional şi ar limita capacitatea Estoniei de a decide asupra propriilor politici în ce priveşte migraţia.

”Când am format această coaliţie, am convenit că vom lua deciziile în unanimitate. Din păcate, nu am putut ajunge astăzi la un astfel de consens”, a arătat premierul Juri Ratas în comunicat.

Este de aşteptat ca acordul, fără caracter obligatoriu, să fie semnat la summitul Naţiunilor Unite din Maroc, în perioada 10-11 decembrie. Documentul are ca ţinte gestionarea migraţiei globale şi consolidarea drepturilor migranţilor şi refugiaţilor.