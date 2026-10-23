EU Inc: Statele membre, pregătite să înceapă negocierile pentru consolidarea competitivității UE, după adoptarea poziției privind un nou cadru juridic pentru companii, menit să faciliteze activitățile comerciale și investițiile transfrontaliere

Consiliul a adoptat astăzi poziția sa cu privire la un nou cadru juridic pentru societățile comerciale, menit să faciliteze activitățile comerciale și investițiile transfrontaliere, în special pentru start-up-uri și scale-up-uri.

Potrivit unui comunicat al instituției, societățile vor putea alege între cele 27 de regimuri naționale existente privind societățile comerciale și acest nou regim, al 28-lea, denumit „EU Inc.”.

Societățile care aleg să își desfășoare activitatea în acest cadru se vor putea înregistra online în doar două zile, la un cost maxim de 100 de euro. Acestea vor fi cunoscute sub denumirea de „EU Inc.” și vor putea să își desfășoare activitatea pe întreaga piață unică a UE.

Propunerea „EU Inc.” face parte din foaia de parcurs a UE intitulată „O singură Europă, o singură piață”. În luna octombrie, Consiliul European a subliniat importanța avansării negocierilor privind „EU Inc.”.

Poziția Consiliului susține obiectivele principale ale propunerii, dar introduce modificări menite să simplifice cadrul, să eficientizeze dispozițiile referitoare la domeniul digital și la opțiunile pe acțiuni pentru angajați, să îmbunătățească garanțiile și să asigure o mai mare coerență cu libertățile pieței interne a UE.

„Salut cu căldură acordul privind <<EU Inc>> la care s-a ajuns astăzi în cadrul Consiliului. În calitate de președinție, Irlanda a acordat o importanță deosebită îmbunătățirii competitivității Europei. Aceasta este o măsură care va aduce o schimbare reală și concretă pentru start-up-uri și IMM-urile care doresc să se extindă pe teritoriul UE. Va fi mai ușor să se înființeze o afacere, să atragi și să păstrezi personal talentat, precum și să profiți de piața unică, unul dintre cele mai mari atuuri ale Europei. Sper că dialogul cu Parlamentul European va avansa acum rapid, astfel încât această măsură să poată deveni lege cât mai curând posibil. Aș dori să-i adresez sincere mulțumiri comisarului McGrath, responsabil de această propunere, precum și echipei irlandeze implicate, care a lucrat fără încetare pentru încheierea acordului de astăzi”, a declarat premierul irlandez Michael Martin.

Un cadru simplificat

Poziția Consiliului face ca noul cadru să fie mai simplu și mai flexibil pentru întreprinderi. Aceasta clarifică domeniul de aplicare al regulamentului și interacțiunea acestuia cu legislația națională și sectorială.

Cerințele privind schimburile cu administrațiile naționale sunt reduse la minimum, în timp ce procesul de înregistrare și normele privind cotarea și retragerea au fost adaptate pentru a asigura fiabilitatea și rapiditatea.

Funcționarea registrului digital al acțiunilor a fost simplificată, iar dispozițiile privind mărcile comerciale au fost perfecționate.

Se stabilește o punere în aplicare mai eficientă, inclusiv în ceea ce privește aplicarea principiilor „o singură dată” și „exclusiv digital”.

Asigurarea măsurilor de prevenire și control

Poziția Consiliului consolidează măsurile de control în fiecare etapă a existenței unei societăți de tip „EU Inc.”, pentru a proteja piața internă împotriva abuzurilor. Aceasta permite statelor membre să refuze înregistrarea unei societăți pe motive legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sau a altor activități infracționale, în conformitate cu legislația națională.

Participarea angajaților

Mandatul de negociere prevede că o societate de tip „EU Inc” va fi supusă normelor privind participarea angajaților din statul membru în care își are sediul social, conform propunerii Comisiei. Cu toate acestea, poziția Consiliului include un mecanism opțional menit să asigure conformitatea cu normele naționale privind participarea angajaților în cazul în care o societate de tip „EU Inc” înregistrată într-un stat membru depășește pragurile de participare a angajaților într-o altă țară din UE în care își desfășoară, de asemenea, activitatea. Mandatul oferă societăților flexibilitate în ceea ce privește modul de asigurare a conformității.

Un program atractiv de opțiuni privind acțiunile pentru angajați

Planul propus de UE privind opțiunile privind acțiunile pentru angajați a fost menținut ca mijloc prin care companiile din cadrul „EU Inc.” să atragă și să păstreze talentele.

Consiliul a introdus câteva măsuri de protecție, cum ar fi limitarea domeniului de aplicare al acestuia la întreprinderile mici și mijlocii (adică întreprinderi cu 750 de angajați și o cifră de afaceri anuală de 150 de milioane de euro).

Calendarul de punere în aplicare

Poziția Consiliului acordă statelor membre un termen de 21 de luni pentru punerea în aplicare a regulamentului, asigurând o acțiune rapidă cu termene realizabile.

Următorii pași

Acordul de astăzi oficializează poziția de negociere a Consiliului. Acesta conferă președinției Consiliului un mandat de negociere cu Parlamentul European, negocierile putând începe imediat ce Parlamentul își adoptă poziția.