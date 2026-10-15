Comisia Europeană a primit avizul statelor UE pentru Programul EU4Health 2026: 680 de mil. euro și 5 priorități cheie

Comisia Europeană salută avizul favorabil acordat ieri, 14 octombrie, de statele membre cu privire la Programul de lucru EU4Health pentru 2026, care va sprijini punerea în aplicare a priorităților Uniunii Europene în domeniul sănătății publice, precum Planul pentru sănătatea cardiovasculară (Safe Hearts Plan), Actul privind medicamentele critice (Critical Medicines Act) și Spațiul european al datelor privind sănătatea (European Health Data Space), informează un comunicat oficial al Executivului, remis CaleaEuropeana.ro

Cu un buget de 680 de milioane de euro, Comisia va sprijini financiar prioritățile UE în domeniul sănătății, structurate în jurul a cinci direcții principale:

pregătirea pentru situații de criză; promovarea sănătății și prevenirea bolilor; sistemele de sănătate și forța de muncă din domeniul sănătății; sănătatea digitală; bolile netransmisibile.

Programul oferă finanțare autorităților naționale, organizațiilor din domeniul sănătății, ONG-urilor și altor organisme, prin granturi și achiziții publice, contribuind astfel la o Europă mai sănătoasă.

Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA) gestionează cea mai mare parte a bugetului EU4Health și implementează programul prin administrarea cererilor de propuneri și a procedurilor de achiziții publice.

Comisia Europeană va adopta Programul de lucru, iar implementarea acestuia va începe la scurt timp după adoptare.

Cu un buget de 4,6 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, EU4Health a contribuit în mod semnificativ la redresarea UE după pandemia de COVID-19, sprijinind statele membre în crearea unor sisteme de sănătate mai reziliente și mai accesibile și consolidând pregătirea și capacitatea de reacție în situații de criză.

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