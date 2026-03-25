Eugen Tomac a inaugurat în Parlamentul European o expoziție despre foametea din Moldova sovietică, alături de Roberta Metsola: “O crimă cu premeditare. Adevărul trebuie cunoscut”

Europarlamentarul Eugen Tomac a inaugurat, la Parlamentul European din Bruxelles, expoziția „Marea Foamete în Moldova Sovietică, 1946–1947: Făptași, Victime și Amploare”, un demers dedicat aducerii în atenția publicului european a uneia dintre cele mai dramatice pagini din istoria regiunii.

Expoziția, realizată în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova, documentează foametea din anii 1946–1947, despre care Eugen Tomac afirmă că a fost „o crimă cu premeditare” a regimului sovietic, soldată cu peste 200.000 de morți și sute de mii de persoane afectate pe viață.

Evenimentul a beneficiat și de participarea președintei Parlamentul European, Roberta Metsola, care a parcurs alături de eurodeputatul român cele 24 de panouri ale expoziției, bazate pe documente de arhivă, fotografii și mărturii din acea perioadă.

Potrivit lui Eugen Tomac, tragedia românilor dintre Prut și Nistru rămâne insuficient cunoscută la nivel european, motiv pentru care organizarea unei astfel de expoziții „în inima Uniunii Europene” este esențială pentru recuperarea memoriei istorice și pentru conștientizarea efectelor regimurilor totalitare.

La eveniment au participat mai mulți oficiali și europarlamentari, printre care Siegfried Mureșan și Dan Barna, precum și Gheorghe Falcă, Vlad Voiculescu, Maria Grapini, Virgil Popescu și Cristian Terheș, alături de reprezentanți ai autorităților din România și Republica Moldova.

În continuarea inaugurării, la Parlamentul European a avut loc și o dezbatere dedicată subiectului, cu participarea unor istorici și eurodeputați, în cadrul căreia a fost subliniată necesitatea asumării trecutului și condamnării regimurilor totalitare.

„Adevărul trebuie cunoscut”, a transmis Eugen Tomac, subliniind importanța păstrării memoriei colective și a educației istorice în prevenirea repetării unor astfel de tragedii.