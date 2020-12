Eugen Tomac a votat împotriva Inițiativei ”Minority SafePack”, asemenea majorității eurodeputaților români: Este un demers ce vizează interesul Ungariei în relația cu minoritatea maghiară din România

Am votat împotriva “Minority SafePack”

Joi, deputații europeni au solicitat Comisiei să acționeze asupra propunerilor inițiativei cetățenești europene care vizează sporirea diversității culturale și lingvistice în UE.

Într-o rezoluție adoptată cu 524 de voturi pentru, 67 voturi împotrivă și 103 abțineri, Parlamentul subliniază că minoritățile naționale și lingvistice din UE se confruntă cu asimilarea și pierderea limbilor lor, ceea ce duce la sărăcirea lingvistică și culturală. Parlamentul invită Comisia să propună acte juridice pentru a aborda această chestiune, exprimându-și sprijinul pentru inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack – un milion de semnături pentru diversitate în Europa”.

Cele nouă acte legislative propuse de MSPI conțin măsuri pe care UE le-ar putea lua pentru a proteja persoanele aparținând minorităților naționale și lingvistice din UE și pentru a consolida diversitatea culturală și lingvistică. O recomandare a Consiliului către statele membre, programe de finanțare pentru comunitățile lingvistice mici, crearea unui centru de diversitate lingvistică și libertatea de a furniza conținut audio-vizual în regiunile minoritare sunt câteva dintre propunerile inițiativei de protejare a drepturilor minorităților. Campania europeană pentru adunarea semnăturilor pentru MSPI a fost coordonată cu succes de FUEN – Uniunea Federală a Naționalităților Europene.

„Faptul că Parlamentul a votat cu o largă majoritate această Rezoluție arată cât de subtil este interesul în a susține crearea unui nou instrument prin care minoritățile naționale să-și poată atinge noi obiective politice, utilizând recomandările privitoare la politica regională și sprijinul regional. Or, atât timp cât UDMR solicită deschis autonomie pe criteriu etnic consider că acest precedent rămâne unul extrem de sensibil pentru România. Prin urmare, eu am votat împotrivă”, mai spune Eugen Tomac.

De asemenea, menționează că ă statul român a atacat această inițiativă la Tribunalul Uniunii Europene tocmai pentru că ea urmărește crearea unui precedent extrem de nefericit prin care Comisia Europeană ar legifera pe domenii care nu sunt de competența sa.

El mai amintește că „deși în România, minoritățile naționale se bucură de toate drepturile, avem un Președinte de etnie germană, iar UDMR este parte a guvernării în majoritatea guvernelor din ultimi 30 de ani, liderii comunității maghiare solicită ca Uniunea Europeană să legifereze și în ceea ce privește domeniul minorităților naționale”, acest lucru fiind conform tratatelor, competența exclusivă a statelor membre.

Potrivit lui Eugen Tomac, „majoritatea europarlamentarilor români s-au abținut, iar unii membri chiar au votat pentru”. Printre europarlamentarii PPE care au votat împotriva acestei rezoluții se numără și Președintele Traian Băsescu, domnul Marian-Jean Marinescu, Antonio Tajani (Italia), fost presedinte al Parlamentului italian, Jerzy Buzek (Polonia), fost Președinte al Parlamentului European.