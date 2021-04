Eugen Tomac cere UE să răspundă ferm provocărilor Rusiei: Agenda lui Putin este foarte departe de ceea ce așteaptă Uniunea Europeană de la relația cu Rusia

Eurodeputatul Eugen Tomac, co-raportor din partea grupului PPE, a salutat luni votul din Comisia pentru muncă și afaceri sociale din Parlamentul European cu privire la Garanția UE pentru copii și drepturile copiilor.

“Trebuie să ne protejăm copiii și să luptăm împotriva sărăciei în UE. Garanția pentru copii ar trebui să îi aibă în vedere pe cei mai nevoiași, și anume cei mai vulnerabili copii din UE. În calitate de co-raportor din partea grupului PPE, salut votul din Comisia pentru muncă și afaceri sociale din Parlamentul European“, a scris Tomac, pe Twitter.

We need to protect our children & fight poverty in the EU. The #EUChildGuarantee should thus target those who need it the most: the most vulnerable children in the EU. As @EPPGroup co-rapporteur, I warmly welcome today’s vote in @EPSocialAffairs #ChildrensRights #ChildGuarantee pic.twitter.com/ejfUBvIL2I

— Eugen Tomac (@eugen_tomac) April 19, 2021