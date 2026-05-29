Eugen Tomac condamnă incidentul de la Galați: „România este țară membră a UE și NATO și nu vom tolera niciodată acest tip de provocare. Rusia trebuie sancționată”

Europarlamentarul Eugen Tomac (Renew Europe, PMP), al cărui nume a fost vehiculat în spațiul public pentru funcția de prim-ministru al României, a condamnat vineri incidentul de la Galați, unde o dronă militară rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Acesta a calificat acțiunea Federației Ruse drept „inacceptabilă și revoltătoare”.

„Este inacceptabilă și revoltătoare acțiunea iresponsabilă a Federației Ruse. Moscova încalcă flagrant în fiecare zi dreptul internațional și duce un război de agresiune care deja a depășit orice limită. România este țară membră a UE și NATO și nu vom tolera niciodată acest tip de provocare. Rusia trebuie şi va fi în continuare sancționată. Declarațiile de solidaritate ale aliaților sunt garanția că aceste acțiuni nu vor rămâne fără consecințe”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ambasadorului SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, țărilor baltice, premierul ungar, ministrul german de externe.

De asemenea, secretarul general al NATO a avut convorbiri telefonice atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu ministrul Apărării.

O reacție a venit și din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ministrului ucrainean de Externe și președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, această din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Frața pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, în cadrul acestei întâlniri urmând să fie stabilite „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.

Potrivit declarațiilor premierului interimar Ilie Bolojan, planul de acțiune diplomatică ar putea include sancțiuni împotriva diplomaților ruși acreditați la București.