Eugen Tomac, după discursul privind Starea Uniunii: UE își menține promisiunea extinderii spre Balcanii de Vest, “care sunt parte a Europei, nu doar o escală pe Drumul Mătăsii”

Uniunea Europeană are planul viziunea și resursele necesare spre a construi o Europă verde, digitală, puternică, a afirmat miercuri eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) după discursul privind Starea Uniunii Europene al președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen

“Ca în fiecare an la început de toamnă, președintele Comisiei Europene a prezentat în faţa Parlamentului discursul despre starea Uniunii, un bilanț al realizărilor, dar și a planurilor de viitor. Europa, dar şi întreaga lume are de înfruntat un 2020 greu, dureros, însă indiferent de provocări, Uniunea Europeană va ieşi mai puternică din această criză sanitară ce pare încă departe de a se încheia”, a spus Tomac, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, România a beneficiat pe deplin de ajutorul Uniunii Europene în gestionarea crizei.

De asemenea, “printr-un cadru financiar multianual ambițios și un fond de redresare economică de 750 de miliarde de euro, avem oportunitatea să construim o viață mai bună pentru România de mâine”, a mai adăugat el.

Președintele PMP s-a referit și la acțiunea externă a Uniunii, precizând că Europa își menține promisiunea de a fi în continuare un susţinător puternic al statelor Parteneriatului Estic, al cetăţenilor din Belarus, care luptă pentru dreptul de a-şi decide viitorul și al extinderii spre Balcanii de Vest, “care sunt parte a Europei, nu doar o escală pe Drumul Mătăsii”.

“Și dincolo de ocean, Uniunea Europeană va prețui mereu parteneriatul transatlantic, relația cu SUA râmâne unică, bazată pe valori comune în interesul cetățenilor noștri. Uniunea Europeană are planul, are viziunea și are resursele necesare spre a construi o Europă verde, digitală, puternică”, a conchis Tomac.