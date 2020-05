Eugen Tomac: “În timp ce Rusia livrează doar propagandă, România oferă sprijin Republicii Moldova. Basarabia e România! Uniți în Europa!”

În timp ce Rusia livrează doar propagandă, România oferă un sprijin real pentru oamenii nevinovați afectați de noul coronavirus, a declarat președintele PMP și eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) după ce convoiul format din 20 de camioane cu echipamente medicale și medicamente pentru Republica Moldova a trecut Prutul și a ajuns la Chișinău.

“Cele douăzeci de camioane încărcate cu materiale de primă necesitate au fost întâmpinate cum nu se putea mai frumos la graniță, însă s-au oprit cum nu se putea mai urat și josnic sub un pod de la intrarea în Chișinău! Dar, când te cheamă Dodon și îți place să stai sub ruși, acționezi ca un frustrat. Dacă nici atunci când, pe patul de spital, cineva îți aduce o cană cu apă nu ești în stare să îi spui un nesincer, dar politicos “mulțumesc”, atunci îți meriți soarta de slugă. De la București, camioanele cu ajutoare materiale au plecat din Piața Victoriei și vor ajunge, vrea Dodon sau nu, la toți cei care au nevoie de ele. De sub pod sau din centru, românii din R. Moldova știu exact cine le este alături oricând au nevoie. Aceste gesturi sfidătoare nu se uită, însă și Dodon să rețină: sângele apă nu se face! Basarabia e România! Uniți în Europa!”, a scris Tomac, pe pagina sa de Facebook.

Convoiul format din 20 de camioane cu echipamente medicale și medicamente pentru Republica Moldova a trecut Prutul și a ajuns la Chișinău. Acesta a fost întâmpinat de secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Alexandru Holostenco, și Ambasadorul României în R. Moldova, Daniel Ioniță, informează Deschide.md.

Până a ajunge la Chișinău, pe tot traseul convoiul a fost întâmpinat de oameni cu drapele tricolor și drapele ale UE, în semn de respect și solidaritate față de România.

Ceremonia de prezentare a asistenței umanitare din România a fost organizată în preajma podului din Șoseaua Hâncești, cartierul Telecentru la intrarea în capitala Republicii Moldova, relatează Radio Chișinău. Ceremonia s-a desfășurat în prezența prim-ministrului Republicii Moldova și a miniștrilor afacerilor interne și sănătății din România.