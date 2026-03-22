Eugen Tomac pledează pentru întărirea constantă a relației transatlantice: Alianța Europa-SUA, singura capabilă să garanteze stabilitatea în fața tuturor amenințărilor

Autor: Alexandra Loy
Eurodeputatul Eugen Tomac (Renew Europe, PMP) a subliniat importanța consolidării relației transatlantice în actualul context geopolitic, apreciind că parteneriatul dintre Europa și Statele Unite rămâne esențial pentru menținerea stabilității globale, într-o postare publicată pe Facebook.

„Indiferent de provocările actuale, sunt convins că întărirea zilnică a legăturii dintre Europa și SUA este o necesitate strategică, nu o opțiune. Aceasta rămâne singura alianță capabilă să garanteze stabilitatea în fața tuturor amenințărilor”, a declarat acesta, după participarea la gala „Lincoln Day”, organizată la Mar-a-Lago de Partidul Republican.

Evenimentul, dedicat aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite, a fost găzduit de președintele american Donald Trump și a reunit numeroase delegații internaționale, inclusiv reprezentanți ai comunității românești din SUA.

„Mă bucur că am participat la evenimentul dedicat aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii, în cadrul Galei «Lincoln Day», organizată de Partidul Republican la Mar-a-Lago”, a transmis Tomac.

Eurodeputatul a evidențiat rolul comunității româno-americane, estimată la peste un milion de persoane, subliniind contribuția acesteia la viața economică și socială din Statele Unite.

Totodată, acesta a mulțumit organizației Romanian Republicans GOP Club pentru invitație și pentru implicarea în consolidarea relației dintre România și Statele Unite.

„Le mulțumesc prietenilor din Romanian Republicans GOP Club pentru invitație și pentru activitatea lor constantă în sprijinul relației dintre România și Statele Unite”, a precizat acesta.

Cu o experiență politică națională și europeană de peste 20 de ani, Eugen Tomac a fost numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni la data de 6 octombrie 2025. De-a lungul carierei sale, a susținut în mod consecvent proiecte dedicate apărării drepturilor românilor din Diaspora și din comunitățile istorice. Este implicat activ în inițiative privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și în proiecte destinate promovării identității culturale românești în regiune.

Trump amenință Iranul cu distrugerea infrastructurii energetice dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz în 48 de ore
Netanyahu avertizează că Iranul poate lovi „adânc în Europa" și cere liderilor lumii să se alăture operațiunii militare a Israelului și SUA
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

