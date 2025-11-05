Euro este mai mult decât o monedă, este o poliță de asigurare geopolitică într-o lume fragmentată, le transmite UE scepticilor bulgari încercând să-i convingă de beneficiile apartenenței la zona euro

Euro este mai mult decât o monedă, este o poliță de asigurare geopolitică într-o lume fragmentată. Acesta a fost mesajul transmis de cei mai înalți lideri economici ai UE unui public bulgar sceptic, în cadrul unei ofensive de convingere ce a avut loc marți, la Sofia, informează Politico Europe.

Bulgaria urmează să adopte euro la 1 ianuarie 2026, dar doar aproximativ jumătate din populație susține aderarea la moneda unică. Temerile legate de inflație și centralizarea puterii la Bruxelles și Frankfurt — exacerbate de presupusele campanii de dezinformare rusești — i-au determinat pe mulți să se opună proiectului.

În încercarea de a calma aceste îngrijorări, comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis și președinta Băncii Centrale Europene Christine Lagarde au subliniat fiecare avantajele geopolitice ale aderării la zona euro.

„Bulgaria aderă la zona euro… într-un moment în care volatilitatea este mai mare, într-o perioadă în care șocurile se succed, agravându-se, și într-un moment în care ordinea mondială, așa cum o cunoaștem, este mai fragmentată, iar prietenii sunt probabil mai puțini”, a declarat Lagarde, adăugând: „Este important să ne strângem rândurile și să fim uniți”.

Lagarde a afirmat că, în timpul crizei financiare, moneda unică s-a dovedit a fi un scut defensiv împotriva șocurilor și deprecierii.

Dombrovkis a declarat că, în sine, adoptarea euro ar putea ajuta Bulgaria să compenseze riscurile geopolitice crescânde în ochii investitorilor.

„În țările baltice, în ciuda expunerii geopolitice, costurile împrumuturilor au fost mai mici decât în Polonia, iar investitorii au considerat în mare măsură că (euro) este un factor de stabilizare”, a afirmat acesta.

Aderarea Bulgariei la zona euro a fost planificată de mai bine de un deceniu, dar pe măsură ce data se apropie, au apărut teorii conspiraționiste și politici populiste, alături de îngrijorări justificate cu privire la trecerea la noua monedă.

Rapoartele de investigație au identificat campanii finanțate de Rusia pe rețelele sociale pentru a submina sprijinul pentru euro. În aprilie anul trecut, partidul de extremă dreapta Renașterea, care a organizat mai multe proteste anti-euro în ultimul an, a semnat un acord cu Rusia Unită a lui Vladimir Putin.

Întrebat despre influența Rusiei asupra opiniei publice cu privire la euro, Dombrovskis a răspuns: „Nu este un secret că Rusia duce un război hibrid împotriva Europei și a statelor membre europene. Este vorba de provocări, acte de sabotaj, încălcarea spațiului aerian european, amestecul în procesele politice din Uniunea Europeană, dar și din alte țări, și răspândirea dezinformării”.

Procentul bulgarilor care susțin euro a crescut ușor în ultimele luni, ajungând la 51%, potrivit unui sondaj citat de ministrul finanțelor Temenuzhka Petkova, față de 45% la începutul anului.