U.E.
Euro este mai mult decât o monedă, este o poliță de asigurare geopolitică într-o lume fragmentată, le transmite UE scepticilor bulgari încercând să-i convingă de beneficiile apartenenței la zona euro
Euro este mai mult decât o monedă, este o poliță de asigurare geopolitică într-o lume fragmentată. Acesta a fost mesajul transmis de cei mai înalți lideri economici ai UE unui public bulgar sceptic, în cadrul unei ofensive de convingere ce a avut loc marți, la Sofia, informează Politico Europe.
Bulgaria urmează să adopte euro la 1 ianuarie 2026, dar doar aproximativ jumătate din populație susține aderarea la moneda unică. Temerile legate de inflație și centralizarea puterii la Bruxelles și Frankfurt — exacerbate de presupusele campanii de dezinformare rusești — i-au determinat pe mulți să se opună proiectului.
În încercarea de a calma aceste îngrijorări, comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis și președinta Băncii Centrale Europene Christine Lagarde au subliniat fiecare avantajele geopolitice ale aderării la zona euro.
„Bulgaria aderă la zona euro… într-un moment în care volatilitatea este mai mare, într-o perioadă în care șocurile se succed, agravându-se, și într-un moment în care ordinea mondială, așa cum o cunoaștem, este mai fragmentată, iar prietenii sunt probabil mai puțini”, a declarat Lagarde, adăugând: „Este important să ne strângem rândurile și să fim uniți”.
Lagarde a afirmat că, în timpul crizei financiare, moneda unică s-a dovedit a fi un scut defensiv împotriva șocurilor și deprecierii.
Dombrovkis a declarat că, în sine, adoptarea euro ar putea ajuta Bulgaria să compenseze riscurile geopolitice crescânde în ochii investitorilor.
„În țările baltice, în ciuda expunerii geopolitice, costurile împrumuturilor au fost mai mici decât în Polonia, iar investitorii au considerat în mare măsură că (euro) este un factor de stabilizare”, a afirmat acesta.
Aderarea Bulgariei la zona euro a fost planificată de mai bine de un deceniu, dar pe măsură ce data se apropie, au apărut teorii conspiraționiste și politici populiste, alături de îngrijorări justificate cu privire la trecerea la noua monedă.
Rapoartele de investigație au identificat campanii finanțate de Rusia pe rețelele sociale pentru a submina sprijinul pentru euro. În aprilie anul trecut, partidul de extremă dreapta Renașterea, care a organizat mai multe proteste anti-euro în ultimul an, a semnat un acord cu Rusia Unită a lui Vladimir Putin.
Întrebat despre influența Rusiei asupra opiniei publice cu privire la euro, Dombrovskis a răspuns: „Nu este un secret că Rusia duce un război hibrid împotriva Europei și a statelor membre europene. Este vorba de provocări, acte de sabotaj, încălcarea spațiului aerian european, amestecul în procesele politice din Uniunea Europeană, dar și din alte țări, și răspândirea dezinformării”.
Procentul bulgarilor care susțin euro a crescut ușor în ultimele luni, ajungând la 51%, potrivit unui sondaj citat de ministrul finanțelor Temenuzhka Petkova, față de 45% la începutul anului.
U.E.
UE ajunge la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, înaintea conferinței COP30
Miniștrii mediului din Uniunea Europeană au ajuns la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, după peste 18 ore de negocieri care s-au prelungit până după miezul nopții de marți, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Lunea viitoare începe, în Brazilia, summitul ONU pentru climă COP30, iar UE ar trebui să ajungă până atunci la un consens privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul asumat – o reducere a acestor emisii cu 90% față de nivelul din 1990 în următorii 15 ani – a fost atenuat de unele măsuri.
Miniștrii urmează să se reunească din nou miercuri, pentru aprobarea oficială a acordului care trebuie susținut de cel puțin 15 din cele 27 de state membre ale Uniunii. Câteva țări, printre care Polonia, Cehia și Ungaria, au amenințat că se vor opune, însă numărul lor nu este suficient pentru un blocaj, afirmă diplomați contactați de Reuters.
„Credem că există baza pentru un acord politic”, a declarat un purtător de cuvânt al Danemarcei, deținătoarea președinției prin rotație a UE în semestrul curent.
Formula mai flexibilă la care s-a ajuns este de a se permite fiecărei țări să achiziționeze așa-numitele „credite de carbon” pentru reducerea emisiilor în valoare de până la 5% din reducerea totală de 90%, conform proiectului de acord consultat de Reuters. Practic, asta ar însemna o reducere efectivă de numai 85% pentru industria europeană și plăți către alte state pentru a-și diminua emisiile în contul UE.
Documentul consemnează că Uniunea va lua de asemenea în considerare pe viitor posibilitatea de a permite cumpărarea altor 5%, ceea ce ar duce la o coborâre similară a țintei pentru 2040.
Compromisul în vederea convingerii țărilor mai sceptice include amânarea cu un an a lansării noului sistem de tranzacționare a emisiilor UE – cunoscut drept „piața carbonului”, până în 2028. Cehii și polonezii se tem că acesta ar putea duce la scumpirea combustibililor.
Franța și Portugalia au cerut acceptarea a 5% credite de carbon, în timp ce Polonia și Italia au propus 10%, iar Spania și Olanda s-au opus relaxării măsurilor, arată diplomații informați despre tratative. Comisia Europeană, care a propus obiectivul de 90%, acceptase inițial acoperirea cu credite pentru maximum 3%, reamintește Reuters.
Diluarea ambițiilor UE reflectă, potrivit Reuters, reacția industriei și a unor guverne europene, care se tem că nu își vor putea permite reducerile, în contextul priorităților legate de apărare și mediul de afaceri.
„Nu vrem să distrugem economia. Nu vrem să distrugem clima. Vrem să le salvăm pe amândouă deodată”, a afirmat marți Krzystof Bolesta, adjunct al ministrului polonez al mediului. Țara sa, la fel ca Cehia, Italia și altele au fost de la început împotriva obiectivului de 90%, considerat prea restrictiv pentru industriile naționale confruntate cu costuri ridicate ale energiei, cu importuri ieftine din China și cu taxe vamale în Statele Unite.
Pentru Olanda, Spania și Suedia primează interesul de a atenua fenomenele meteorologice extreme și necesitatea de a reduce avansul Chinei în tehnologiile de producție ecologică.
UE va fi reprezentată la COP30 de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar în lipsa unui acord aceasta nu va avea ce să ofere la întâlnirea cu ceilalți lideri mondiali.
„Sunt multe în joc. Ne riscăm poziția de lider internațional, fundamentală în acest context extraordinar de complicat”, a declarat marți presei ministrul mediului din Spania, Sara Aagesen.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Președinta Parlamentului European se întâlnește la Chișinău cu Maia Sandu și participă la ședința solemnă a Parlamentului R. Moldova cu ocazia constituirii legislaturii a XII-a
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie, informează un comunicat al Parlamentului de la Chișinău.
Potrivit sursei citate, Metsola va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
Agenda vizitei mai include o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmată de o conferință de presă. De asemenea, Roberta Metsola se va întâlni cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Președinta Parlamentului European va mai participa la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.
Anterior, în luna noiembrie a anului 2022, șefa Parlamentului European a mai susținut un discurs în plenul Parlamentului Republicii Moldova, transmițând un mesaj de susținere a parcursului european al țării de peste Prut.
Pachetul anual privind extinderea UE, adoptat marți de Comisia Europeană, reafirmă faptul că impulsul pentru extindere se menține la un nivel ridicat pe agenda de priorități Bruxelles-ului. În plus, Comisia sprijină obiectivul declarat al Republicii Moldova de a închide provizoriu negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028, considerându-l „ambițios, dar realizabil” și recomandă deschiderea clusterelor de negociere până la sfârșitul anului în curs.
COMISIA EUROPEANA
UE ar putea fi nevoită să finanțeze Ucraina până la aprobarea planului european de sprijin finanțat din active rusești înghețare, semnalează comisarul european Valdis Dombrovskis
Comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, a avertizat că UE ar putea fi nevoită să acorde Ucrainei finanțare provizorie dacă capitalele UE nu vor susține în curând planul de împrumut finanțat din activele rusești înghețate, informează Politico Europe.
„Cu cât întârziem mai mult, cu atât va deveni mai dificil. S-ar putea pune problema unor posibile soluții provizorii”, a declarat Dombrovskis la Sofia, în marja unei conferințe la nivel înalt privind adoptarea viitoare a monedei euro de către această țară.
Comisia Europeană a propus combinarea garanțiilor UE cu soldurile de numerar din activele rusești deținute de Euroclear, cu sediul în Belgia, pentru a sprijini un împrumut menit să acopere deficitul bugetar de 60 de miliarde de dolari al Ucrainei. Însă Belgia a blocat până acum acest plan, invocând preocupări legate de riscurile juridice și financiare cu care s-ar putea confrunta.
Pentru a găsi o soluție, capitalele UE au însărcinat Comisia să elaboreze o listă de opțiuni pentru sprijinirea Kievului. „Dacă vom înregistra întârzieri suplimentare fără a decide asupra unui împrumut de reparație sau a unei alte opțiuni fezabile pentru Ucraina… întrebarea este: cum veți acorda sprijin financiar Ucrainei la începutul anului viitor? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem în acest caz”, a declarat comisarul, referindu-se la o soluție provizorie.
El a respins, de asemenea, îngrijorările Belgiei că Rusia ar putea riposta prin intentarea unui număr mare de procese judiciare. „Serviciul juridic al Comisiei Europene a evaluat foarte atent toate riscurile juridice sau posibilele riscuri de litigii și le consideră limitate și, în orice caz, garanțiile care vor fi acordate Belgiei vor acoperi potențialele riscuri financiare cu care s-ar putea confrunta Belgia”, a declarat Dombrovskis.
Comisarul a adăugat că o altă opțiune ar putea fi acordarea de subvenții Ucrainei, dar că această cale este și mai „complicată” pentru țările UE.
Citiți și: UE se teme că refuzul Belgiei de a sprijini împrumutul european pentru Ucraina finanțat din active rusești înghețate ar putea determina FMI să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev
În cadrul ultimului summit, liderii UE au eliminat din concluziile oficiale ale Consiliului referirea la împrumutul de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, ca o concesie făcută Belgiei.
Textul diluat se limitează la a „invita Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni de sprijin financiar pe baza unei evaluări a nevoilor de finanțare pentru Ucraina”. În mod crucial, textul nu indică acțiuni specifice pentru atingerea acestor obiective.
O formulare atât de vagă și nedefinită este puțin probabil să satisfacă preocupările FMI cu privire la finanțele Ucrainei, au declarat un oficial al UE și doi diplomați ai UE.
Măsuri mai puternice ar putea include emiterea unei propuneri legislative pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro, adoptarea unor concluzii mai ferme în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de finanțe sau convocarea unui summit extraordinar al liderilor, au afirmat aceștia.
Pentru a consolida credibilitatea economică a Ucrainei, UE comunică FMI că Kievul nu va trebui să ramburseze împrumutul de 140 de miliarde de euro în următorii ani.
Bruxelles insistă că împrumutul va fi rambursat Moscovei numai dacă Kremlinul va pune capăt războiului din Ucraina și va plăti despăgubiri Kievului — ceea ce este considerat un scenariu improbabil.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE ajunge la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040, înaintea conferinței COP30
Dragoș Pîslaru a demarat un „amplu proces de consultare” despre o „tranziție verde care pune oamenii pe primul loc”: Vrem să construim o Românie mai verde, dar și mai solidară
Președinta Parlamentului European se întâlnește la Chișinău cu Maia Sandu și participă la ședința solemnă a Parlamentului R. Moldova cu ocazia constituirii legislaturii a XII-a
Germania sprijină cu peste jumătate de milion de euro cursurile școlare în limba germană din România
Euro este mai mult decât o monedă, este o poliță de asigurare geopolitică într-o lume fragmentată, le transmite UE scepticilor bulgari încercând să-i convingă de beneficiile apartenenței la zona euro
UE ar putea fi nevoită să finanțeze Ucraina până la aprobarea planului european de sprijin finanțat din active rusești înghețare, semnalează comisarul european Valdis Dombrovskis
SUA solicită un mandat de doi ani din partea ONU pentru o forță internațională de stabilizare în Gaza. Primele trupe ar putea fi desfășurate în 2026
Ministrul Alexandru Rogobete a prezentat, la Health EU Summit, direcțiile strategice pentru dezvoltarea sănătății din România
Iulian Chifu: Guvernul Alexandru Munteanu. Premier nou, priorități constante, recuperări importante
Extinderea UE: “Moldova își merită locul în familia europeană”, afirmă Maia Sandu, la Bruxelles, după ce țara a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimele 12 luni
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
- ROMÂNIA1 week ago
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO1 week ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România