Euro s-a depreciat după demisia premierului francez Sébastien Lecornu, pe fondul amplificării crizei politice de la Paris

Moneda unică europeană a scăzut luni în raport cu dolarul american, după anunțul demisiei premierului francez Sébastien Lecornu, un eveniment care accentuează instabilitatea politică din Franța și amplifică temerile privind o posibilă retrogradare a ratingului de țară, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

În jurul orei 11:05 la Paris (09:05 GMT), euro s-a depreciat cu 0,63%, fiind cotat la 1,1688 dolari pentru un euro, în contextul unei reacții imediate a piețelor valutare la criza politică din a doua economie a zonei euro.

De asemenea, reacția piețelor nu s-a lăsat așteptată, indicele CAC 40 scăzând luni dimineață cu 2% față de închiderea de vineri, în urma anunțului privind demisia.

Sébastien Lecornu, numit pe 9 septembrie și aflat la conducerea guvernului de mai puțin de o lună, urma să conducă luni după-amiază prima sa ședință de cabinet. În cursul dimineții, însă, el s-a deplasat la Palatul Élysée pentru a-și prezenta demisia președintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anunțat Președinția franceză într-un comunicat.

Potrivit analiștilor, plecarea lui Lecornu aruncă Franța într-o criză politică fără precedent în ultimele decenii, cu posibile consecințe grave asupra stabilității economice.

„Această plecare demonstrează clar faptul că fractura din cadrul Parlamentului face aproape imposibilă adoptarea unui buget care vizează reducerea deficitului”, a explicat Jack Allen-Reynolds, analist la Capital Economics.

La rândul său, John Plassard, analist la Cité Gestion Private Bank, a avertizat: „Dacă mai aveam îndoieli cu privire la retrogradarea ratingului Franței de către agențiile de rating, acum nu mai avem îndoieli.”

Acesta a adăugat că riscul major pentru Franța este creșterea costurilor de împrumut, pe fondul pierderii încrederii investitorilor, ceea ce apasă suplimentar asupra perspectivelor economice ale țării.

Fost ministru al apărării și apropiat al președintelui, Lecornu, în vârstă de 39 de ani, era al cincilea prim-ministru al lui Macron de la realegerea acestuia în 2022. El primise sarcina dificilă de a reduce deficitul bugetar și de a liniști piețele financiare, îngrijorate de blocajele politice repetate din a doua economie a zonei euro.

Situația politică din Franța este marcată de instabilitate profundă din iulie 2024, când alegerile parlamentare anticipate s-au soldat cu un Parlament fără majoritate. De atunci, niciun guvern nu a reușit să obțină sprijin suficient pentru a adopta bugetul anual sau proiecte majore de lege.

Mai multe formațiuni politice cer acum alegeri anticipate, iar unele voci merg până la a solicita demisia președintelui Macron — o variantă pe care acesta a respins-o categoric, reafirmând că își va duce mandatul până în 2027.